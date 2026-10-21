Léon XIV a retrouvé les fidèles place Saint-Pierre pour sa première audience depuis son hospitalisation. Ce mercredi 21 octobre, le Pape a consacré son enseignement au mariage et à la famille, insistant sur leur rôle dans la transmission de la vie et la construction de la société.

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Pour la première fois depuis son hospitalisation et son opération, Léon XIV a présidé une audience générale place Saint-Pierre mercredi 21 octobre. Visiblement en forme, le Pape a parcouru la place pendant près d’un quart d’heure en papamobile, saluant les fidèles avec une joie manifeste et demandant à ses services de sécurité de lui amener des enfants à bénir. Une semaine après avoir subi l’ablation du lobe inférieur de son poumon droit en raison d’une tumeur cancéreuse, il n’a montré aucune difficulté dans ses mouvements.

"La première chose que je voudrais vous dire, c’est merci !", a déclaré spontanément le souverain pontife au début de son intervention. "Merci pour le soutien de vos prières, merci à Dieu pour sa générosité ! Renouvelons tous notre confiance dans la bonté et la miséricorde de Dieu !", a-t-il poursuivi avec un franc sourire, malgré une voix encore légèrement affaiblie. Le protocole habituel a été respecté, même si les salutations dans les différentes langues ont été raccourcies, aucun traducteur en arabe ou en chinois n’étant présent cette fois-ci. Au terme de l’audience, Léon XIV a également chanté le Notre Père en latin avec une énergie remarquée.

La réaffirmation de la valeur du mariage et de la famille

Une semaine après la conclusion de la rencontre sur la famille et dans la continuité de son cycle de catéchèses consacré au concile Vatican II, le Pape a poursuivi sa réflexion sur la conception chrétienne du mariage et de la famille, à partir de la Constitution Gaudium et Spes. "Le bien-être de chaque personne" comme celui de la société est étroitement lié à "la prospérité de la communauté conjugale et familiale", a souligné le pontife.

Au fondement de cette union se trouve le "pacte conjugal", défini comme "l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement". Ce don réciproque, a souligné Léon XIV, fonde l’exigence de fidélité et d’indissolubilité du mariage. À travers le sacrement, l’union conjugale est "soutenue et enrichie par la force rédemptrice du Christ", afin que les époux puissent s’aimer "comme lui-même a aimé l’Église et s’est livré pour elle".

"Sans se limiter à l’attrait érotique, qu’il intègre pourtant en soi, l’amour conjugal engage toute la volonté des époux, ravivant les sentiments de leur âme et s’exprimant par des sentiments et des gestes de tendresse", a expliqué le successeur de Pierre. Comme le rappelle Gaudium et spes, et comme l’avait fréquemment souligné Jean-Paul II, l’intimité conjugale "favorise leur don mutuel et enrichit leur joie réciproque".

"En transmettant et en éduquant la vie humaine, qui ne doit jamais être rejetée, les époux deviennent 'des coopérateurs de l’amour du Dieu Créateur et comme ses interprètes' ", a développé Léon XIV, citant Gaudium et Spes. Il en découle que "la vie, une fois conçue, doit être protégée avec le plus grand soin", notamment en évitant "l’avortement comme l’infanticide", a rappelé le Pape. Les enfants constituent ainsi "le don le plus excellent du mariage", a-t-il souligné.

Enfin, le chef de l’Église catholique a rappelé la portée sociale de l’enseignement conciliaire sur la famille. Celle-ci constitue "une école d’enrichissement humain" et "le fondement de la société". Il revient donc aux responsables politiques, sociaux et culturels de "promouvoir les valeurs du mariage et de la famille". "Cet engagement est plus urgent que jamais", a déclaré Léon XIV, faisant écho à l’attention pastorale portée à la famille par les papes depuis le concile Vatican II, ainsi qu’au processus synodal lancé par le pape François au début de son pontificat.