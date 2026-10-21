La chair, ce lieu où Dieu rejoint l’humanité

Dans "Sacrée chair", Mélina de Courcy traverse près de quinze siècles d’histoire de l’art pour explorer ce que les artistes ont révélé du corps, de ses émotions et de ses contradictions. De Fra Angelico à Mark Rothko en passant par Caravage et Chagall, l’historienne de l’art propose une lecture singulière de la Bible où la chair devient le lieu de la rencontre entre l’Homme et Dieu.

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La chair. Un mot qui convoque tout à la fois la naissance, le désir, la souffrance, la vulnérabilité et la mort. Mais aussi, dans la tradition chrétienne, un mystère fondateur : celui de l’incarnation de Dieu dans un corps humain. C’est à cette réalité charnelle que Mélina de Courcy consacre Sacrée chair (éd. du Cerf), un ouvrage qui fait dialoguer les récits bibliques et les grandes œuvres de l’Histoire de l’art.

Tel une promenade au fil des émotions humaines, l’auteure donne à voir des êtres traversés par les sentiments que nous connaissons tous intimement : la peur, le désir, la douleur, l’amour, le doute et l’espérance. “La chair, c’est ce qu’on a en commun”, explique ainsi Mélina de Courcy à Aleteia. “C’est ce qui nous met en communion.” Au-delà des époques, des cultures et des croyances, le corps demeure un langage universel où un simple regard ou geste suffisent à nous bouleverser.

Le corps, lieu de la rencontre avec Dieu

À cette dimension universelle s’ajoute une spécificité chrétienne. Pour Mélina de Courcy, la chair ne peut être considérée comme une simple enveloppe physique car elle est le lieu même où Dieu choisit de rejoindre l’humanité. “Dieu ne s’est pas manifesté comme une pensée ou comme un être abstrait. Il s’est manifesté comme l’un des nôtres. Il est venu nous rejoindre dans la chair”, souligne-t-elle.

L’annonciation de Fra Angelico, Peint vers 1437, Fresque, 230 x 297 cm, Couvent San Marco – Florence (Italie). Domaine Public

L’Incarnation prend ainsi une dimension très concrète. Le Christ naît, grandit, travaille de ses mains, marche sur les chemins de Palestine, connaît la fatigue, la faim et la soif puis souffre et meurt. Il traverse les étapes ordinaires de l’existence humaine jusque dans sa fragilité . Et c’est cette réalité qui confère au corps une dignité particulière. La chair est périssable mais elle porte aussi, dans la foi chrétienne, une promesse qui la dépasse.

De Fra Angelico à Caravage, une histoire de la chair

Pour rendre compte de cette évolution, Sacrée chair suit un parcours à la fois chronologique et thématique. Du premier portrait du Christ conservé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï jusqu’aux œuvres contemporaines, la représentation du corps accompagne les transformations de la peinture et celle de la société.

Chez Fra Angelico, la chair est d’abord le support d’un mystère spirituel. Dans ses Annonciations, le moine dominicain devenu peintre fait de son art une forme de prédication. À la Renaissance, Michel-Ange place l’homme face à Dieu au centre de la voûte de la chapelle Sixtine. Cette proximité visuelle traduit une conception nouvelle de la dignité humaine. “C’est très révélateur”, observe Mélina de Courcy qui voit dans cette composition l’expression d’un humanisme où le corps occupe une place centrale.

Judith décapitant Holopherne, Caravage, 1599. Domaine Public via Wikimedia Commons

Au XVIIe siècle, le regard est plus dramatique notamment avec Caravage où le clair-obscur accentue la violence des corps. Dans Judith décapitant Holopherne, le spectateur assiste à l’instant même où le geste meurtrier s’accomplit. “La peinture ne se contente plus de raconter, elle fait éprouver”, précise l’auteure. Le dégoût, la tension et la brutalité de la scène atteignent physiquement le spectateur. C’est en cela que l’ouvrage mérite son sous-titre de Bible des émotions.

La sensualité et la sainteté, une frontière trouble

Mais la chair est également traversée par une ambiguïté. Objet de désir souvent associée à la tentation et au péché, elle est aussi ce par quoi l’Incarnation devient possible. Ainsi, comment représenter cette dualité sans réduire le corps à l’un ou l’autre de ces pôles ?

La Madeleine pénitente de Titien semble offrir une réponse. En observant le tableau, on remarque que Marie-Madeleine conserve tout de sa sensualité : le linge transparent épouse son anatomie, ses cheveux longs encadrent son visage tandis que ses yeux, baignés de larmes, se tournent vers le Ciel. “Elle est extrêmement incarnée”, explique Mélina de Courcy. La pénitence n’efface pas sa beauté si son pouvoir de séduction. Même si le corps qui a attiré les regards devient celui d’une femme en prière cela n’enlève en rien la dimension charnelle. C’est précisément cette coexistence qui intéresse l’auteure. Les personnages bibliques ne sont pas désincarnés et placés hors de notre portée. Ils demeurent traversés par des contradictions et des tourments familiers.

La Madeleine pénitente, Titien, 1533 Domaine Public via Wikimedia Commons

Chagall et l’angoisse d’Abraham

Parmi les œuvres qui ont particulièrement marqué Mélina de Courcy au cours de ses recherches figure le Sacrifice d’Isaac de Marc Chagal réalisé en 1966. L’épisode biblique est connu : Abraham s’apprête à sacrifier son fils en obéissance à Dieu. Dans cette toile, le peintre choisit de représenter l’instant du déchirement intérieur. Abraham apparaît désorienté, submergé par une angoisse que matérialise une vaste coulée rouge évoquant le sang. Loin de présenter Abraham comme un homme dont la foi suffirait à résoudre toute difficulté, Chagall laisse apparaître son angoisse. L’épisode ne se réduit pas à une simple démonstration d’obéissance religieuse mais devient le portrait d’un homme confronté à l'impensable. Et c’est toute la force du livre : faire apparaître, derrière des récits parfois familiers, des nuances que l’on n’avait pas perçues. En s’arrêtant sur un geste, une couleur, l’auteure nous invite à entrer dans l’expérience intime des personnages.

Nice, Musée national Marc Chagall, Le Sacrifice d'Isaac. MATTES René / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

Un autre tableau mérite qu’on s’y attarde. Il s’agit d’une toile d’Édouard Manet intitulée Jésus insulté par les soldats de 1865. L’artiste y représente le Christ vulnérable entouré de ses bourreaux. Son corps n’a rien d’un héroïque : il est faible, exposé, promis à la souffrance. Cette représentation provoqua d’ailleurs de vives critiques à l’époque de Manet. Comme le rappelle Mélina de Courcy, le public et les commentateurs s’indignèrent devant ce Dieu qui ressemblait trop à un homme et qui ne correspondait pas à l’image idéalisée que l’on attendait d’une figure divine. C’est pourtant précisément cette humanité qui donne au tableau sa force. Le corps du Christ ne dissimule pas sa vulnérabilité et montre la souffrance de celui qui va être supplicié en rappelant que l’Incarnation implique une véritable expérience de la condition humaine.

Jésus insulté par les soldats, Edouard Manet, 1865 Édouard Manet, Public domain, via Wikimedia Commons