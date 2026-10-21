Le cancer du Pape était localisé, aucun traitement supplémentaire nécessaire

Les médecins de Léon XIV ont publié ce 21 octobre les résultats définitifs des examens histologiques et des analyses de biologie moléculaire du Pape. Ils concluent que le nodule cancéreux était bien "localisé" et qu' "aucun traitement supplémentaire n’est nécessaire".

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Dans un bref communiqué publié ce 21 octobre dans la soirée, le médecin officiel du Pape, Luigi Carbone, et le professeur qui l’a opéré, Stefano Margaritora, font part des résultats définitifs des examens réalisés sur les tissus prélevés lors de l’intervention chirurgicale. Ils confirment le premier diagnostic diffusé après l’opération : le nodule était bien un "adénocarcinome" – une forme de cancer du poumon – mais la maladie était "localisée".

L’évaluation oncologique établit "qu’aucun traitement supplémentaire n’est nécessaire". Le Pape ne subira donc pas de chimiothérapie ni de radiothérapie. Certains signaux avaient déjà laissé entendre cette issue positive : samedi dernier, le professeur Margaritora avait affirmé ne voir aucun obstacle au prochain long voyage de Léon XIV prévu du 6 au 17 novembre en Amérique du Sud. Il avait aussi expliqué que le pontife de 71 ans aurait besoin d’une dizaine de jours pour se remettre totalement de son opération.

«Il est en pleine forme.»

Ce nouveau communiqué vient conclure une séquence initiée le 11 octobre avec l’annonce inattendue du pontife américano-péruvien à l’angélus : il avait alors révélé à la foule la présence d’"un nodule bien délimité au niveau du poumon", détecté "à un stade très précoce". La confirmation de son cancer, après son opération, avait laissé quelques incertitudes quant à l’avenir du pontificat, mais à sa sortie de l’hôpital quatre jours plus tard, le Pape était apparu souriant et détendu, visiblement en état de poursuivre son agenda public.