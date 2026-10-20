Vacances de la Toussaint : quatre activités de jardinage à faire avec des enfants

Apaisant parce qu’il permet de mettre ses pensées sur pause, gratifiant parce que les résultats sont concrets, vivifiant parce qu’il permet de profiter du grand air, le jardinage offre de multiples bienfaits à partager avec ses enfants ou petits-enfants.

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Heureux les petits-enfants dont les grands-parents aiment jardiner ! Un jardin en automne offre un terrain de jeu extraordinaire. Pour un peu qu’il y ait un potager bien fourni, les activités pendant les vacances de la Toussaint sont toutes trouvées. Une manière de transmettre un savoir-faire tout en éveillant à la gratitude pour les dons de la Création.

1 Ramasser les feuilles mortes

Kazakova Yana I Shutterstock

Ramasser les feuilles mortes… et leur donner une nouvelle vie ! En automne, ramasser les feuilles est la mission incontournable du jardinier en herbe. Un râteau, des gants et une brouette, et le tour est joué. Une mission simple et accessible à tous. Aux récalcitrants qui préfèrent rester au coin du feu, on peut insister sur la notion de service et de participation aux travaux du jardin dont ils sont heureux de profiter l’été. C’est aussi l’occasion de transmettre un certain savoir-faire et un réflexe écologique. Au lieu de les entasser au fond du jardin, les feuilles mortes peuvent être valorisées en paillage ou incorporées dans un compost.

2 Pailler les plantes

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Pour le paillage, il suffit de recouvrir la terre au pied des plantes ou des arbres avec les feuilles mortes. Cette couverture naturelle protège le sol du froid, limite l’évaporation de l’eau et l’enrichit progressivement en se décomposant. Inutile de former une couche trop épaisse et compacte, qui pourrait empêcher l’eau et l’air de circuler.

3 Créer un compost

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Les feuilles mortes non utilisées pour le paillage pourront être déposées dans un compost. Si vous n’en possédez pas, les vacances de la Toussaint peuvent être l’occasion d’en fabriquer un. Installez un bac à compost dans un coin du jardin, directement sur la terre, de préférence à l’ombre ou à mi-ombre. Un compost se nourrit de deux grandes catégories de matières : les matières sèches, dites brunes : feuilles mortes, brindilles broyées, petits morceaux de carton brun non imprimé, et les matières humides, dites vertes : épluchures de fruits et légumes, marc de café, fleurs fanées et tontes de gazon en petites quantités. Cette alternance favorise une bonne décomposition. Au fil des mois, le compost se décompose grâce aux micro-organismes et se transforme en un engrais naturel pour enrichir la terre du jardin.

4 Planter les bulbes et les semis

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