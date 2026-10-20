Pourquoi les manifestations lycéennes ont-elles tourné au désastre ? Une société basée sur la consommation et l’individualisme porte en elle les germes de sa destruction, diagnostique l’archevêque de Lyon. Pour autant, dit-il, sous les codes d’une culture du non-sens, se cachent des signes d’espérance : "Nous sommes peut-être à une époque charnière."

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Au lendemain du déchaînement de violences qui a eu lieu un peu partout en France ce samedi 17 octobre, la priorité est de soigner ceux qui ont été blessés — physiquement ou psychologiquement —, d’accompagner ceux qui ont perdu leur outil de travail, de sécuriser les bâtiments qui ont été endommagés, brûlés ou détruits et d’effacer, là où c’est possible, les stigmates de cette journée dramatique.

Mais il faut bien aussi s’interroger sur les raisons pour lesquelles une manifestation qui en soi était légitime, a tourné à un tel désastre. Certains ont commencé, d’ailleurs, en évoquant le manque d’anticipation des forces de l’ordre, la politique du gouvernement et la crise économique, les provocations de tel ou tel parti politique ou encore la situation internationale. Il y a certainement des choses à retenir dans toutes ces explications mais, ayant souvent le défaut d’opposer des catégories de personnes à d’autres, elles entretiennent les fractures qui traversent notre société.

La fin d’un système

Je voudrais, quant à moi, m’efforcer de prendre un peu de recul vis-à-vis de cet événement qui, loin d’être un épiphénomène, s’inscrit dans une lente et progressive dégradation de la cohésion sociale.

Une société basée sur la consommation et l’individualisme porte en elle les germes de sa propre destruction.

En voyant les images de cette violence aveugle, je me disais : notre société va mal ! Nous le savons bien, ce n’est pas un scoop, depuis des années, les crises se multiplient : guerres militaires, guerres économiques et numériques, crises écologiques, économiques, politiques, migratoires, morales, etc., la liste est longue. Nous avons le sentiment d’arriver à la fin d’un système. D’un côté nous dénonçons certains effets de la surconsommation et de la technologie sur l’environnement et la santé mentale des personnes, et de l’autre nous les encourageons au nom de la compétitivité et de la bonne santé des entreprises.

Les germes de la destruction

Selon moi, une société basée sur la consommation et l’individualisme porte en elle les germes de sa propre destruction. Non seulement parce qu’elle génère des inégalités toujours plus grandes, avec les frustrations qui les accompagnent, mais surtout parce qu’elle ferme la porte de l’espérance. Grâce à la publicité, la société de consommation continue de séduire, mais en exaltant la satisfaction de désirs superficiels et autocentrés, elle ferme l’accès aux désirs profonds et maintient le consommateur dans un état d’insatisfaction faisant précisément de lui un bon consommateur.

La vision donnée par certains médias de la société est passée par le prisme déformant d’une recherche de sensationnel, de polémiques et de violences.

Quant à celui qui est pris par la culture individualiste, il a tendance à se replier sur lui-même. Il sait avoir besoin de la société mais oublie qu’elle peut aussi avoir besoin de lui. Le bien commun est une notion qui lui est étrangère. Il attend de l’État qu’il augmente les droits individuels — n’est-ce pas ce qu’ont fait les récentes lois dites sociétales ? — mais supporte mal les devoirs liés à la vie en société. Lui aussi reste insatisfait car il ne peut expérimenter qu’il y a "plus de joie à donner qu’à recevoir".

En soi, les insatisfactions ne sont pas forcément un problème, elles peuvent même motiver un bel engagement au service du bien commun. La difficulté aujourd'hui, c’est qu’en étant ancrées dans une vision matérialiste de l’existence, ces insatisfactions ne sont pas prises dans le mouvement d’une espérance ; comme si l’horizon de notre société était bouché.

Une époque charnière ?

Cela dit, il ne faudrait pas trop noircir le tableau. La vision donnée par certains médias de la société est passée par le prisme déformant d’une recherche de sensationnel, de polémiques et de violences. Mais il y a aussi de belles choses qui se vivent aujourd'hui, en particulier chez les jeunes. Ceux-là mêmes qui peuvent être tentés par la violence, sont aussi capables de solidarité et de fraternité. Sous l’apparence et les codes d’une culture du non-sens, se cachent une quête de sens et une immense soif de bonheur.

Nous avons besoin de la lumière de Dieu le Père pour comprendre que nous sommes frères et sœurs, faits pour nous aimer les uns les autres.

Nous avons tous été marqués par l’incroyable signe d’espérance qu’a été la venue du pape Léon en France. Non seulement par la joie qui se dégageait de ces foules pacifiques, ou encore par les paroles fortes du Pape, mais aussi par la bienveillance des commentateurs non croyants ou non catholiques. Personnellement, je l’ai perçu comme un signe. Dans notre monde angoissé et en quête de sens, Léon XIV a comme réhabilité dans l’espace public une parole sur Dieu. Peut-être, me suis-je dis, sommes-nous à une époque charnière. Peut-être nos contemporains sont-ils en train de réaliser que notre société ne pourra pas trouver en elle-même la source de son unité et de son espérance et qu’il est temps de se tourner vers Dieu.

Une soif de Dieu qui s’ignore

"Vous êtes la lumière du monde" disait Jésus à ses disciples. Notre mission n’est-elle pas de refléter sur le monde la lumière de Dieu ? Nos contemporains, mais aussi chacun d’entre nous, avons besoin de cette lumière pour réaliser que nous sommes dans une même barque, tous membres d’une même famille humaine. Nous avons besoin de la lumière de Dieu le Père pour comprendre que nous sommes frères et sœurs, faits pour nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour vaincre la part de violence et d’égoïsme qui est en nous, pour passer de la loi du plus fort à l’attention au plus fragile, pour trouver en Lui la source de notre unité, et pour œuvrer ensemble à la construction d’un monde plus juste.