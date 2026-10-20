Qu’est-ce donc qui indigne tant les lycéens ?

Un peu d’histoire des éruptions lycéennes peut aider à prendre la mesure des événements actuels. Entre la contestation de la société et le refus des réformes, analyse l’essayiste Jean Duchesne, les révoltes de la jeunesse reposent toujours le rôle de l’éducation : comment travailler pour faire face aux réalités ?

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Les blocages de lycées par des élèves, entraînant des violences et des heurts avec la police ne sont pas une nouveauté. C’est même un phénomène récurrent dans la société française. On peut dénombrer une quinzaine de crises analogues depuis maintenant soixante ans. Elles sont bien sûr toutes différentes. Mais une remémoration peut aider à interpréter les événements actuels et à discerner ce qu’ils ont de désormais classique, et aussi d’inédit.

Les effets du baby-boom, des "Trente Glorieuses" et de la Guerre froide

Les mouvements de ce genre n’apparaissent qu’en 1966 pour une raison fort simple : jusque-là, il n’y a pas assez de lycéens. En 1945, moins de 5% d’une génération obtient le baccalauréat. Aujourd’hui, c’est un peu plus de 80%. Ce sont les effets conjugués du baby-boom et des "Trente Glorieuses". Le chiffre double en 1960 (10%), puis encore en 1970 (20%), à nouveau en 1990 (plus de 40%) et (en passant par 65% en 2010) il s’est stabilisé au niveau actuel avant 2020. Dans le dernier tiers du XXe siècle, l’enseignement secondaire prend donc une place telle que, s’il est perturbé de l’intérieur, fût-ce par une minorité, on n’y voit plus du tout des chahuts de potaches, mais une remise en cause de l’avenir de la société tout entière.

L’élévation des niveaux de vie et d’éducation a longtemps eu en arrière-fond la Guerre froide, où le communisme, bien implanté en France, critiquait le capitalisme, le colonialisme, etc. C’est ainsi la dénonciation des atrocités de la guerre au Vietnam qui a motivé les premières manifestations lycéennes en 1966. Cependant, le marxisme stalinien, qui n’était plus révolutionnaire mais impérialiste lui aussi, a été débordé dans sa critique de la société de consommation par ses dissidences trotskistes ou maoïste qui s’entre-anathématisent mais forment ce qui, après mai 1968, a été appelé le "gauchisme" et survit à présent, sans référence idéologique explicite, à travers un populisme plus saccageur que créatif.

Rôle des militants et résistance aux réformes

Une caractéristique des "flambées" lycéennes (et estudiantines) est donc qu’elles sont attisées par des militants qui initient à la prise de pouvoir dans des assemblées générales et à la coordination entre établissements. C’est ce qui fonctionne dès 1971 dans l’affaire Guiot : l’arrestation d’un bon élève qui assistait à une manifestation censée festive du "Secours rouge" et n’avait pas cru devoir fuir quand la police avait chargé provoque des mobilisations un peu partout. En 1973, une loi Debré suscite une vague de grèves et de défilés protestataires, parce qu’elle semble remettre en question les sursis d’incorporation militaire. Précisons que la conscription existe alors toujours et ne sera suspendue qu’en 1997.

Une autre constante est une résistance paradoxale aux efforts de modernisation et démocratisation de l’enseignement secondaire (avec la scolarité jusqu’à 16 ans à partir de 1959). En 1973-1974, et de nouveau en 1975-1976, les réformes des ministres Joseph Fontanet (sous Pompidou) puis René Haby (sous Giscard) sont immédiatement contestées dans des mouvements d’ampleur nationale. Certes, les substitutions à Philo, Math Élem et Sciences Ex des filières A, B, C et D (1965) puis L, ES et S (1992-1995) ne déclenchent pas d’éruption, car ce ne sont que des retouches, de même que l’arrivée des bacs "techno" (1968) et "pro" (1985). Mais les refontes complètes proposées par François Fillon en 2005 (sous Chirac) et Xavier Darcos en 2008 (sous Nicolas Sarkozy) doivent être retirées. De même, le remaniement assez radical et complexe concocté en 2017-2018 par Jean-Michel Blanquer (sous Emmanuel Macron) s’impose malaisément, contre l’opposition parfois spectaculaire d’enseignants syndiqués, d’étudiants et de lycéens, qui se joindront aux "Gilets jaunes" jusqu’à début 2019.

Contre la sélection et les lois du marché

En fait, un nouveau motif d’agitation a surgi à la fin des "Trente Glorieuses" avec le choc pétrolier de l’automne 1973, qui clôt une ère de croissance sans accrocs et de plein emploi. La menace du chômage et l’avènement du néolibéralisme économique rendent suspectes et font échouer les mesures tendant à modeler les formations sur les exigences du marché du travail. Ainsi, les stages imaginés par le ministre Christian Beullac en 1979, les "Contrats d’insertion professionnelle" en 1994, les "Contrats première embauche" en 2006, la "Loi Travail" (dite El-Khomri, du nom de la ministre socialiste qui la présente) en 2016 font l’objet de grèves et de rassemblements victorieusement hostiles, qui occupent l’actualité plusieurs semaines de suite.

Un autre sujet de mécontentement est la sélection à l’entrée des universités. En 1986 (sous la première cohabitation), la loi Devaquet prévoit l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur, libres (jusqu’à un certain point) de recruter, de fixer leurs droits d’inscription et de décerner des diplômes dont la valeur dépendra de leur réputation. L’opposition est massive et violente. La répression l’est encore plus : il y a un mort (Malik Oussekine). Le ministre démissionne et le projet est abandonné. Cependant, les universités avaient déjà ouvert des cursus élitistes et les développeront, et les grandes écoles continueront à former le gratin des cadres. Mais la liberté d’accès au post-bac et sa quasi-gratuité demeurent "sacrées", sans souci des débouchés, et il est maintenant reproché à la procédure Parcoursup d’y faire obstacle.

Dénonciations du manque de moyens

Encore un autre mobile de la paralysie de lycées est l’indignation devant le piètre état des bâtiments et le manque de personnels d’entretien, de service et d’encadrement — et pas seulement d’enseignants. Ainsi, en 1990, Lionel Jospin (alors ministre de l’Éducation) doit, sous la pression de troubles divers, créer en urgence des milliers de postes. Un peu plus tard, en 1998, son ami Claude Allègre, qui lui a succédé, fait descendre dans la rue les lycéens et leurs professeurs lorsqu’est annoncée sa volonté de "dégraisser le mammouth", c’est-à-dire de supprimer des emplois et moyens présumés inefficaces. On retrouve ces temps-ci les mêmes revendications, auxquelles s’ajoutent des classes moins chargées et des horaires plus légers que ceux qu’impose la multiplicité des options de la réforme Blanquer.

L’effervescence de la rentrée 2026 a néanmoins deux aspects inédits. Le premier est l’émergence de jeunes figures médiatiques (Nathanaël Combary, Louise Montangon...) qui, sans du tout exonérer les gouvernants, contestent la contestation, ou du moins ses dérapages. Le monde des adolescents se voit ici entraîné dans l’affrontement culturel où une "gauche" incrédule s’indigne qu’aient droit de cité des discours qui contrecarrent les siens.

Bonnes questions sans réponse

La seconde nouveauté est le blocage d’établissements où l’on n’a pas de raisons de se plaindre : lycées prestigieux, grandes écoles, la Catho de Paris... Aucune angoisse sur l’avenir ne légitime ces manifestations, qui d’ailleurs s’efforcent d’éviter la bagarre et la casse. On ne peut qu’apprécier la solidarité affichée avec les semblables moins bien lotis. On peut aussi passer sur l’autosatisfaction tirée sans trop de frais de cette leçon publique d’altruisme. Reste seulement à trouver d’où viendront et comment seront financés les moyens nécessaires.