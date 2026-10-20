Limoges : après l’incendie de la mairie, la Sous-direction antiterroriste saisie

Samedi 17 octobre, l’hôtel de ville de Limoges, édifice historique de 143 ans, a été ravagé par un incendie criminel au cours de violentes manifestations initialement contre la vie chère. Un suspect de 40 ans, fiché S et proche de l'ultra gauche, a été interpellé mardi 20 octobre, et la Sous-direction antiterroriste a été saisie.

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Les images ont fait le tour du monde. En marge des manifestations du 17 octobre qui ont pour beaucoup dégénéré en France, la mairie de Limoges et ses 143 ans d'histoire ont été réduits à l'état de cendres au cours d'un incendie criminel. Sur les vidéos, l'effondrement du beffroi de ce bâtiment cher au patrimoine français a rappelé le douloureux souvenir d'avril 2019, lorsque la flèche de Notre-Dame s'est écroulée sous les flammes.

Un suspect âgé de 40 ans a été interpellé ce mardi 20 octobre. L'homme est connu pour son appartenance à la mouvance de l'ultra gauche et pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et est fiché S (individu susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État), selon une source policière. La Sous-direction antiterroriste (SDAT) a été saisie. Cette "personne suspectée dans les faits d'incendie" de l'hôtel de ville du XIXe siècle a été interpellée près de Limoges, a précisé le parquet. Il s'agit d'un habitant du département voisin de la Creuse, a précisé une source syndicale.

Samedi 17 octobre, la mobilisation contre la vie chère a entraîné d'importants débordements dans plusieurs villes de France, dont Limoges. Des émeutes ont éclaté dans le centre-ville et des casseurs sont entrés dans la mairie pour y mettre le feu. La partie ancienne de l'hôtel de ville de Limoges, inauguré en 1883, a été "quasi 100 % détruite" à l'intérieur, selon les autorités. La toiture et le beffroi se sont effondrés et seule la partie moderne à l'arrière a été sauvée par les pompiers. Outre la mairie, des commerçants ont vu leurs commerces pillés, voire détruits, réduisant à néant des années de labeur. De nombreux cas de violences contre des individus ont également été recensés.

Réactions de l'Eglise

"Ce lieu appartient à l’histoire de notre ville et à la vie de ses habitants. Le voir ainsi atteint nous bouleverse. (...) Dans cette épreuve, j’invite les catholiques du diocèse à s’unir à ma prière. Que le Christ nous aide à vivre la fraternité et à être des artisans de paix", a réagi Mgr Benoît Aubert, évêque de Limoges.