Des plateaux de Hollywood aux secrets les mieux gardés du Vatican ! Dans un documentaire inédit "Pétros ení : À la découverte des origines", présenté le 16 octobre lors d’un Festival du film à Rome, l’acteur américain Chris Pratt part sur les traces de saint Pierre et partage l'écran avec un invité exceptionnel : le pape Léon XIV.

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De Hollywood aux mystérieux souterrains du Vatican, il n'y a qu'un pas ! Et c'est l'acteur américain Chris Pratt qui le franchit. Après des aventures de l’espace, l'acteur star des Gardiens de la Galaxie s'est lancé dans une autre quête, celle de saint Pierre. A ses côtés, un invité de marque : le pape Léon XIV en personne. Un rencontre inattendue qui a été dévoilée dans le documentaire Pétros ení : À la découverte des origines, présenté au Festival du film de Rome, le 16 octobre à quelques jours du 400e anniversaire de la consécration de la basilique Saint-Pierre.

Produit par AF Films, en collaboration avec le Dicastère pour la Communication du Vatican et l'organisme chargé de l'entretien de la basilique Saint-Pierre, ce film d'environ une heure entraîne les spectateurs dans les profondeurs de l'édifice, à la découverte d'un trésor longtemps resté enfoui : les vestiges attribués au premier des apôtres. Mais derrière les mystères archéologiques se cache aussi une histoire profondément humaine, celle de Pierre, un homme imparfait, traversé par le doute et la faiblesse, devenu l'une des figures fondatrices du christianisme. "Ce que j’aimerais que les spectateurs comprennent à propos de Pierre après avoir vu ce documentaire, c’est qu’il était un homme homme faible. Un être humain", a confié Chris Pratt dans une courte vidéo diffusée lors de l'avant-première. Et d'ajouter : "Je crois que nous sommes tous imparfaits, fragiles et vulnérables. Mais la force de Pierre réside dans la grâce de Jésus et sa foi en Dieu. Grâce à cette force, à la grâce et à la foi, on peut devenir incroyablement fort."

Une quête aussi intime que spirituelle

Au-delà du travail accompli sur le tournage, Chris Prat, qui a été élevé dans la foi catholique, s'est dit avoir été profondément touché par le Vatican. "Cela m'a captivé", a-t-il confié. Et pour cause : loin des plateaux de cinéma et des superproductions hollywoodiennes, c'est en simple pèlerin que l'acteur apparaît à l'écran. Son voyage le mène jusque dans des espaces habituellement inaccessibles aux quelque 45.000 visiteurs qui viennent chaque jour se recueillir à la basilique.