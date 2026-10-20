Aux pieds de Notre-Dame du Pilar, à Saragosse, Luis de la Fuente a présenté lundi 19 octobre la Coupe du monde, entouré de responsables religieux et de plusieurs personnalités locales. Un moment fort pour le sélectionneur espagnol, qui entretient une profonde dévotion envers la Vierge.

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Après avoir fait vibrer l’Espagne cet été, la Coupe du monde remportée le 19 juillet par la sélection espagnole a fait une halte pour le moins inattendue. Lundi 19 octobre, soit tout juste trois mois après son sacre, le trophée a été présenté aux pieds de la Vierge du Pilar, à Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne, par le sélectionneur Luis de la Fuente. Une visite particulièrement forte pour l’entraîneur espagnol, très attaché à la patronne de l’Hispanité.

Dans la basilique du Pilar, la délégation a été accueillie par l’archevêque de Saragosse, Mgr Carlos Escribano, ainsi que par le doyen du Cabildo métropolitain, Mgr Juan Sebastián Teruel. Le président de la Fédération espagnole de football, Louzán, était également présent, aux côtés du président du gouvernement d’Aragon, Jorge Azcón, et de la maire de Saragosse, Natalia Chueca.

Sur les réseaux sociaux, le compte Instagram de la basilique a salué cette rencontre entre le football et la foi. "Après avoir passé plusieurs jours à Saragosse pour être présentée aux habitants de la ville, la Coupe du monde de la sélection espagnole a été présentée ce lundi à Notre-Dame du Pilar par les autorités sportives, en signe de foi et de gratitude", indique le dernier post du sanctuaire. Une belle manière de rappeler le lien particulier qui unit Notre-Dame du Pilar au monde du sport, régulièrement présent dans ce lieu de prière.

Une dévotion profondément espagnole

Face à la Vierge, le sélectionneur espagnol n’a pas caché son émotion. "J’ai ressenti une immense émotion. Vous savez que j’ai une dévotion pour Notre-Dame du Pilar et je me suis senti très heureux, fier d’être ici avec vous tous, reconnaissant pour l’invitation et la possibilité que vous m’offrez de me tenir devant la Vierge", a-t-il déclaré à Europa Press. Un souvenir qui, selon lui, restera longtemps associé à cette journée. "J’insiste, surtout de l’émotion et un souvenir inoubliable que j’emporterai toujours avec moi", a ajouté Luis de la Fuente.

Très vénérée en Espagne, Notre-Dame du Pilar, dont la fête est célébrée le 12 octobre, est liée à l’une des plus anciennes traditions mariales de l’Église. Selon la tradition, la Vierge serait apparue à l’apôtre saint Jacques à Saragosse, alors qu’elle vivait encore à Jérusalem, et lui aurait demandé de bâtir une chapelle à l’endroit de son apparition. Ainsi, elle lui aurait laissé une statue d’elle-même sur une colonne de jaspe, à l’origine du nom "Pilar", qui signifie "pilier". Le sanctuaire édifié à cet endroit est aujourd’hui l’un des plus importants lieux de pèlerinage marial d’Espagne. Déclarée patronne de l’Hispanité, la Vierge du Pilar occupe ainsi une place particulière dans le cœur des Espagnols.