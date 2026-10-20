Une section de l'ancien aqueduc qui acheminait l'eau vers le mont du Temple à l'époque de Jésus a été découverte près de Jérusalem, le 11 octobre. Un morceau d’une infrastructure qui pendant longtemps a fait vivre Jérusalem.

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Un véritable "prodige". L’Autorité des antiquités d'Israël (IAA) a annoncé le 11 octobre la découverte d’une section de 300 mètres d’un ancien aqueduc, en périphérie de Jérusalem. Son existence était connue. Mais c’est au cours des fouilles préalables à la construction d’un nouveau quartier au sud du kibboutz Ramat Rachel, que les archéologues ont remis au jour ce tronçon de l’ouvrage.

Un véritable "prodige d’ingénierie de l’époque", a déclaré Amit Re’em, archéologue de l’IAA, au district de Jérusalem. Cet aqueduc, vieux de 2.000 ans, aurait "probablement été construit à l’époque des rois hasmonéens" ont déclaré les directeurs des fouilles, Benyamin Storchan, Gil Freid et Rotem Cohen. Mesurant près de 300 mètres de long, il acheminait autrefois l’eau de source provenant des collines au sud de Bethléem jusqu’au au mont du Temple, approvisionnant ainsi la population croissante de Jérusalem. Une découverte qui met en lumière l’un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de la ville antique.

Un exploit d’ingénierie

L'accès à l'eau a toujours été un défi pour Jérusalem. La construction de l'aqueduc était donc vital. S'étendant sur près de 21 kilomètres, il acheminait l'eau des piscines de Salomon, au sud de Bethléem, dans l'actuel Gush Etzion, jusqu'au mont du Temple, à Jérusalem.

Une structure qui fonctionnait uniquement par gravité. Reposant sur un système en pente, elle nécessitait une conception particulière : les ingénieurs furent notamment contraints de creuser des tunnels dans les collines . Des systèmes de nettoyage ont également été aménagés afin de permettre aux agents d'entretien de déboucher le canal de l'intérieur.

"Sa construction, il y a environ 2.000 ans, est remarquable, compte tenu de la planification qu’elle exigerait aujourd’hui", confie Amit Re’em. Actif jusqu’il y a environ un siècle, l’aqueduc témoigne de la prouesse technique de l’époque. Qui n’aurait toutefois pas pu se maintenir sans rénovations au fil des siècles, notamment sous l'Empire ottoman, témoignant de l’importance de ce système.

L’aqueduc aurait été construit simultanément à celui de Rome, a déclaré Douglas Estes, professeur associé de religion au New College of Florida, à Fox News. Un projet qui s'inscrit donc dans un contexte d’aménagement hydraulique plus large dans le monde antique.

L’eau au cœur des actes rituels

À cette même période, les lois sacerdotales du Lévitique étaient particulièrement exigeantes en termes de pureté. En effet, les purifications précédant les cultes requéraient d’importants volumes d’eau. De même que pour le nettoyage après les sacrifices.

Douglas Estes en est "convaincu" : Jésus, ses disciples et les premiers chrétiens en visite à Jérusalem lors des grandes fêtes auraient eu recours à ce système. À défaut de preuves archéologiques, la concordance historique, elle, ne laisse aucun doute.

L’avenir du site

À ce jour, seuls 2 kilomètres de l’aqueduc ont été examinés. Mais le chercheur Gil Freid n’envisage pas d’arrêter les fouilles. Grâce à la cartographie satellitaire, il souhaite retracer le reste du parcours de l’aqueduc. Des travaux qui ont été présentés lors de la 19e conférence consacrée aux nouvelles recherches en archéologie de Jérusalem et de sa région.