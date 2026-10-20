Samedi 17 octobre, le village chrétien de Taybeh, en Cisjordanie, a été le théâtre d’une violente attaque commise par des colons israéliens en pleine récolte des olives. Face à la recrudescence des agressions, les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem s’insurgent contre l’escalade de la terreur et l’impunité des assaillants.

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Le village chrétien de Taybeh, en Cisjordanie, a été une nouvelle fois la cible d'attaques de colons israéliens samedi 17 octobre, alors que se déroulait la cueillette des olives. Plusieurs personnes participant à cette récolte ont été menacées, molestées voire violemment agressées, comme le maire communiste d’Aulnoye-Aymeries (Nord), roué de coups par les colons. Venu à Taybeh pour officialiser un jumelage entre les deux villes, il était accompagné d'Alexis Le Cour Grandmaison, consul général de France à Jérusalem, ainsi que des représentants des consulats belge et polonais.

Dans une déclaration publiée par le média local de Taybeh, l'ONG "Holy Land Watcher" rapporte également qu'une femme de 70 ans et son fils ont été battus, tandis qu’un jeune homme a été frappé à la tête avec un bâton et a dû être hospitalisé des suites de ses blessures. Les colons sont repartis avec le fruit de la récolte.

Ces agressions et pillages font suite à d'autres attaques recensées ces derniers jours : vendredi 16 octobre, alors qu'elle couvrait la récolte, la photojournaliste du Washington Post, Heidi Levine, a été hospitalisée après avoir été passée à tabac. Quelques jours avant c'était un photographe de l’AFP qui subissait le même sort. "Malheureusement, la situation devient de plus en plus préoccupante. Cette dernière attaque, survenue même en présence de représentants diplomatiques étrangers, marque une escalade particulièrement inquiétante", confie à Aleteia le père Bashar, curé de la communauté latine de Taybeh.

Dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre, les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem dénoncent cette violence qui hante le quotidien des Palestiniens de Taybeh. "Cette sauvage attaque contre le village chrétien de Taybeh et contre sa population paisible n'est pas un incident isolé. Au cours des dernières semaines, les villages palestiniens de Cisjordanie ont été exposés à une terreur à grande échelle de la part des colons, qui atteint un sommet en cette période de récolte des olives, moment où les familles se rendent sur leurs terres pour récolter ce dont elles ont besoin pour vivre et renouveler leur lien séculaire avec leurs terres", condamnent les responsables des Églises, qui pointent "l'impunité dont bénéficient ceux qui commettent [de telles attaques]".

Au moins 200 incidents depuis le début de la récolte

Dix personnes ont été arrêtées au lendemain des faits par la police israélienne. Mais les responsables religieux s’inquiètent de voir ces attaques continuer alors que le rabbin radical Dov Lior a publié un décret religieux au début de la récolte, autorisant les colons israéliens à récolter et à s'emparer des olives situées dans les oliviers des agriculteurs palestiniens. "Nous considérons la décision religieuse récemment publiée, autorisant les Juifs à s'emparer des olives des Palestiniens, comme infondée, très préoccupante, dangereuse et absolument inacceptable. Nous apprécions vivement que plusieurs rabbins et voix juives l'aient publiquement rejetée", relève le communiqué.

Depuis le début de la saison de la cueillette début octobre 2026, au moins 200 incidents liés à la récolte des olives ont été répertoriés en Cisjordanie occupée, dépassant en seulement deux semaines le bilan total de l'année 2025 (qui s'élevait à 185 incidents). Ces attaques ont provoqué de nombreux blessés, d'importants dégâts matériels ainsi que la destruction ou le vol de la récolte sur environ 2.500 oliviers et jeunes plants. Cette escalade et la persistance des violences ont été documentées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans ses rapports des 15 et 20 octobre 2026, dénoncées par les experts indépendants de l'ONU dans une déclaration du 19 octobre.