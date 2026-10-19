Livrée au chaos, la France humiliée

Devant les bandes de pilleurs surgis de nulle part ce 17 octobre, l’État a failli. Il n’a rien vu venir et s’est lié les mains, déplore l’écrivain Xavier Patier. À six mois d’une élection majeure, l’explosion de la violence fait le jeu des "dégagistes".

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On me pardonnera de me citer. Dans un essai sur la mort de nos élites, publié il y a quatre ans, je tenais ces propos : "L’État n’a plus le dernier mot […]. Plus que jamais, les Français réclament de l’ordre. Chacun s’alarme sur la criminalité dont on ne cesse de se demander ce qu’elle doit à l’immigration. Mais pendant que l’on débat sur l’immigration, on ne regarde pas un danger qui s’enracine tous les jours, venu des entrailles du pays, le danger des groupes minoritaires violents qui ne doivent rien à l’islamisme."

Une nébuleuse de la violence

Ces groupes minoritaires violents, qu’on appelle groupes de l’ultra-gauche pour simplifier, nous les avons vu surgir de nulle part le 17 octobre. Ils ne portaient pas beaucoup de drapeaux palestiniens. Ils ne se distinguaient pas par la clarté de leurs slogans. On ne voyait pas les visages des casseurs, mais de sinistres capuches noires. L’instinct les commandait plus que l’idéologie. Les uns démolissaient, les autres pillaient. Ce n’était apparemment pas les mêmes, cependant tous se livraient à une violence pure, destinée à ne s’arrêter jamais parce qu’elle était une violence sans but. Les uns et les autres humiliaient la France sans autre raison que celle de satisfaire une indicible haine.

Ces groupes délinquants ne formaient pas le bras armé du parti La France insoumise — pas seulement —, mais relevaient d’une nébuleuse manifestement plus complexe. LFI a excité les violents, c’est avéré. LFI a instrumentalisé les lycéens désespérés, c’est sûr. Mais Jean-Luc Mélenchon était-il capable, à lui seul, de provoquer l’insurrection que nous avons connue ? La désirait-il ?

L’État s’est bandé les yeux

Une première chose frappe dans ce triste moment de notre histoire, c’est que l’État s’est laissé surprendre. Il y aurait beaucoup à dire sur cette défaite de nos forces de sécurité, défaite qui est d’abord un fiasco du renseignement. En se vantant de supprimer les Renseignements généraux pour fabriquer "un FBI à la française", comme il disait en 2008, le président Nicolas Sarkozy a porté un coup fatal aux moyens de nos forces de sécurité. Les plus avisés l’avaient annoncé dès cette époque. Le savoir-faire des "RG " a été perdu. Plus personne aujourd’hui, au sein de l’État, ne connaît avec précision nos territoires et nos populations. Plus personne ne sait prévoir les secousses de la société.

Les défaillances du discours politique ont brouillé les esprits.

Au pays de Joseph Fouché, de Georges Clemenceau et de Raymond Marcelin, la police a égaré ses lunettes. L’État s’est bandé les yeux. Ce qui vient d’arriver le confirme : les autorités annonçaient 150.000 manifestants ; elles finirent par en avouer 550.000. Les préfets se taisent, ils en ont l’habitude et le devoir. Mais il s’en trouve plus d’un qui, en privé, avouent le mal qu’ils pensent du suicide sécuritaire imposé par celui qui fanfaronnait en annonçant qu’il allait "passer les banlieues au karcher". Notre renseignement a failli. Notre doctrine d’emploi des forces de maintien de l’ordre n’a pas suivi l’agilité des groupes de casseurs, à la pointe de la communication en réseau. La faiblesse de nos lois a lié les mains de l’État. Enfin, et c’est peut-être le plus grave, les défaillances du discours politique ont brouillé les esprits. Au moment où nos forces devaient être encouragées à tenir bon, le chef de l’État les invitait à se montrer "empathiques". Dans un État de droit, on ne demande pas aux forces de l’ordre d’être empathiques. On leur demande de protéger les faibles contre les violents. Quand l’incendie fait rage, on ne demande pas aux pompiers de l’empathie, mais des lances à eau. On a vu à quoi a conduit l’empathie des Gardes suisses exigée par le roi lors de la journée du 10 août.

Répétition générale de la guerre civile

La deuxième chose à relever est que cette insurrection frappe le pays à six mois d’une élection majeure. Ce n’est pas le calendrier habituel. La France, vieux pays de guerres civiles, a ses usages. Les émeutes y sont des colères de printemps. Aussi loin qu’on remonte dans l’histoire de nos élections, on observe que les mois précédant un scrutin national programmé sont calmes : le pays entre en conclave. On se dispute dans les journaux. On se querelle en chambre. Les secousses interviennent plus tard. Fait nouveau : pour la première fois, à six mois de l’élection présidentielle, on entend les assiettes voler en plein conclave. Ce moment de folie ne peut que consolider le parti de l’ordre, déjà majoritaire. Il fait donc les affaires de la droite de la droite.

La France qui a accueilli le pape il y a quelques jours n’est-elle pas plus forte que celle qui, samedi, cassait les vitrines ?