Léon XIV, « un patient idéal » selon son chirurgien

Le docteur Stefano Margaritora, professeur de chirurgie thoracique à l’Université catholique du Sacré-Cœur, a opéré le pape Léon XIV le 13 octobre d’un cancer du poumon. Dans un entretien accordé à Vatican News, il décrit une intervention médicale courante, mais une expérience humaine qui l’a profondément marquée.

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Opérer une tumeur au poumon fait partie des opérations courantes pour le docteur Stefano Margaritora. Opérer le Pape en revanche, est sans doute un peu moins habituel. Dans un entretien pour Vatican News, le docteur Stefano Margaritora, chirurgien, a décrit cette intervention hors du commun. Le médecin a notamment expliqué que Léon XIV ne présentait aucun symptôme d’adénocarcinome pulmonaire à son arrivée à l’hôpital. La tumeur a été découverte lors d’un examen radiologique abdominal de contrôle, révélant une petite tâche au poumon droit. Le cancer du poumon se manifeste rarement par des symptômes à un stade précoce. Il a ainsi souligné l’importance des bilans de santé réguliers et du dépistage chez les personnes à risque.

Compte tenu de la taille de la tumeur, le lobe inférieur du poumon droit a été entièrement retiré. Une intervention qui s’est déroulée sans complications. À sa sortie de l’hôpital, ses analyses sanguines étaient bonnes, tout comme les résultats de son débit cardiaque. La réexpansion pulmonaire suit, quant à elle, le calendrier attendu.

"Il est entré au bloc opératoire souriant et détendu"

Avant son anesthésie, le médecin a présenté au Pape le personnel soignant, qu’il a décrit comme une "équipe de rêve". Une présentation que Léon XIV a accueilli avec le même sang-froid dont il a fait preuve tout au long de son séjour à l’hôpital. "Il est entré au bloc opératoire souriant et détendu", s’est souvenu le chirurgien. La convalescence a confirmé cette impression. Deux jours après l’opération, le personnel infirmier a surpris le Saint Père en train de disposer les chaises dans la chapelle de l’hôpital. Le médecin le décrit comme "un patient idéal" : calme, se plaignant rarement et assidu en matière de kinésithérapie comme de son régime alimentaire.

Stefano Margaritora a reconnu, au cours de son entretien, que cette opération présentait un caractère inhabituel. Sur le plan médical, l’intervention était relativement courante. Sur le plan émotionnel, en revanche, l'événement était tout sauf anodin. À sa connaissance, c’était la première fois dans l’histoire moderne qu’un Pape en exercice subissait une opération pour une tumeur maligne. Une singularité qui s’ajoute à la transparence dont Léon XIV a fait preuve au sujet de son diagnostic, qu’il a révélé publiquement lors de l’Angélus, le 11 octobre.

Le voyage en Amérique latine maintenu

Une intervention de cet ordre nécessite généralement deux semaines de convalescence. Le chirurgien a toutefois estimé que Léon XIV pourrait se rétablir en dix jours. Selon lui, aucune raison médicale ne devrait donc compromettre son voyage apostolique en Amérique Latine, prévu du 6 au 17 novembre.