En convalescence après son opération pour une tumeur cancéreuse au poumon, le pape Léon XIV reste au repos au Vatican. Il devrait participer à l’audience générale de mercredi, alors que les médecins espèrent un rétablissement complet d’ici au 27 octobre.

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Le pape Léon XIV, qui se remet de son opération pour une tumeur cancéreuse au poumon, reste au repos dans ses appartements dans le Palais apostolique du Vatican, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 19 octobre 2026.

Le Pape ne se rendra pas dans sa résidence secondaire de Castel Gandolfo, comme il a l’habitude de le faire chaque lundi soir, mais participera à l’audience générale mercredi. Celle-ci se déroulera sur la place Saint-Pierre, si le temps le permet, et à défaut dans l’Aula Paul VI. Ce matin, aucune audience avec le Pape n’a été annoncée, la préfecture de la Maison pontificale les ayant suspendues jusqu’au 20 octobre.

Samedi 17 octobre, les docteurs du Gemelli qui ont soigné le pape – opéré le 13 octobre – ont affirmé qu’il pourrait être "complètement remis" aux alentours du 27 octobre prochain, jour où le Pape est attendu pour une rencontre interreligieuse à Assise.

Le soutien des fidèles

L'opération, annoncée par le Pape lui-même, a révélé l'existence d'un "d’adénocarcinome pulmonaire", forme de cancer du poumon. Les médecins ont retiré le lobe inférieur du poumon droit de Léon XIV, tout en insistant sur le caractère "circonscrit" et "localisé" de cette tumeur, un diagnostic qui se veut rassurant après cette annonce qui a surpris le monde entier. Il n’a pas été pour le moment question de thérapies ultérieures.