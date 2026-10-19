Comment rassurer son enfant après les scènes de violences urbaines ?

Les images d'agressions, d’incendies et de pillages qui ont marqué ce week-end peuvent susciter la peur chez les enfants, même lorsqu’ils n’y ont pas été directement confrontés. Faut-il leur en parler ? Quels mots employer pour les rassurer ? Éléments de réponse avec Nadège Larcher, psychologue et psychothérapeute, cofondatrice de l’Atelier des parents.

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Depuis les fenêtres de leur appartement situé rue Édouard Herriot, à Lyon, Sixtine, mariée, mère de famille et professeur des écoles, a été l’un des témoins directs et impuissants des scènes de guérillas urbaines qui ont émaillé la France ce samedi 17 octobre. "On voyait des hordes de jeunes, en noir et masqués, qui brisaient les vitrines, mettaient le feu, pillaient les magasins. Ils partaient en courant quand la police arrivait, puis ils revenaient. Cela a duré tout l’après-midi, jusque tard dans la nuit, ça faisait vraiment peur", confie-t-elle. Ses trois filles, âgées de 17, 14 et 11 ans, étaient présentes dans l’appartement. Toutes ont réagi de manière différente. "L’aînée avait les yeux scotchés aux fenêtres, pour ne pas perdre une miette, la seconde a reconnu à un moment dans la rue une de ses amies qui rentrait chez elle, cela l’a profondément inquiétée et la troisième a voulu regarder puis a trouvé refuge devant un dessin animé. Finalement c’est elle le lendemain qui a insisté pour aller aider les commerçants à remettre de l’ordre dans la rue. Cela nous a fait du bien de se sentir utile, une manière de sortir de ce mauvais rêve et de se remettre dans la réalité", témoigne la mère de famille.

À Paris, la famille de Pierre habite dans le quartier des Halles, à Châtelet. Il décrit un week-end apocalyptique. "Le plus dur, cela a été de ne pas pouvoir préserver les enfants", raconte, ému, le père d’Arthur et Charles, âgés respectivement de 4 et 2 ans. "On avait beau leur expliquer que les casseurs cassaient dehors, impossible de capter leur attention, de les rassurer. Il y avait énormément de bruit, des détonations, des bris de vitrines, des sirènes de police… Et rebelote le lendemain soir. Notre aîné nous a demandé si c’était la guerre. Ils sont encore traumatisés."

Aux premières loges ou derrière un poste de télévision, les enfants n’ont pas été épargnés par les scènes de violences inouïes de ces 17 et 18 octobre, en marge des manifestations autorisées. "Les images sont encore plus traumatiques lorsque l’enfant y est exposé réellement, mais même vues à la télévision, elles peuvent générer de la peur, dans l’immédiat mais aussi des semaines voire des mois après", souligne Nadège Larcher, psychologue et psychothérapeute, enseignante à l’université de Tours et cofondatrice de l’Atelier des parents, organisme de formation qui accompagne depuis 20 ans les parents.

Ne pas attendre que l’enfant pose des questions

D’où l’importance, pour la psychologue, de prendre les devants et d’en parler à son enfant, sans dramatiser et en posant des questions ouvertes : "As-tu entendu parler de ce qu'il s’est passé ce week-end ?" ou "Est-ce que tu as vu des images qui t’ont étonné ou inquiété ?" L’idée n’est pas d’imposer une conversation à l’enfant, mais de lui montrer qu’il peut poser ses questions et exprimer ses émotions.

«Il s’agit de lancer une perche, voir si l’enfant la prend ou pas, bien souvent, lorsqu’il a sa réponse, cela lui suffit et il part faire autre chose.»

Il est bon également de partir des hypothèses de l’enfant : "Qu’est-ce que tu as compris de la situation ?", car le discours doit être adapté à son âge et à ce qu’il sait déjà. Un jeune enfant n’a pas besoin d’un récit détaillé des événements. Il a besoin de comprendre, avec des mots simples, ce qui s’est passé et de savoir qu’il peut compter sur les adultes qui l’entourent. "Nous sommes là, nous te protégeons", peuvent dire les parents pour rassurer leur enfant. Nul besoin non plus de se lancer dans de grandes discussions : "Il s’agit de lancer une perche, voir si l’enfant la prend ou pas, bien souvent, lorsqu’il a sa réponse, cela lui suffit et il part faire autre chose", souligne Nadège Larcher.

Rassurer sans mentir

À la question "Est-ce que cela peut arriver près de chez nous ?", il peut être tentant de répondre : "Non, ne t’inquiète pas, cela n’arrivera jamais." Une promesse malheureusement difficile à tenir. Mieux vaut reconnaître la réalité des faits tout en replaçant les événements dans leur contexte. Les parents peuvent expliquer que des violences ont eu lieu à certains endroits, sans laisser croire que toute la société est devenue dangereuse. Ils peuvent rappeler les mesures prises pour assurer la sécurité, la solidarité entre les commerçants et les riverains... L’essentiel est de ne pas balayer la peur d’un "Tu n’as aucune raison d’avoir peur". Pour l’enfant, ce qu’il ressent est réel, même si le danger n’est pas immédiat.

L'office de Tourisme de Lyon détruit par un incendie volontaire samedi 17 octobre. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Il est important aussi que les parents, s’ils sont envahis par leurs émotions, expliquent la raison de leur inquiétude ou de leur colère. "Plus les enfants sont jeunes, plus ils voient le monde à partir d’eux-mêmes. Donc si un enfant sent son père ou sa mère stressé ou en colère, il va penser que c’est sa faute", explique Nadège Larcher. Il s’agit donc de partager son incompréhension, sa colère ou sa tristesse, tout en prenant garde de ne pas les submerger avec ses propres émotions. "Partager, oui, mais il ne faut pas non plus tout confier", précise la psychologue. "Les enfants ne sont pas les confidents des adultes."

Limiter les informations en boucle

Les images ont un impact particulièrement fort chez les enfants. Une vidéo diffusée à plusieurs reprises peut leur donner l’impression que les événements se reproduisent sans cesse et partout. "Les chaînes d’informations en boucle sont très anxiogènes", rappelle Nadège Larcher. "Il est bon de couper la télévision à la maison, et de s’informer quand les enfants dorment", préconise la psychologue, en insistant sur le fait que ce sont actuellement les vacances : "Leur job d’enfant, c’est de jouer ! Parlons-leur, et renvoyons-les à leur vie d’enfant ! Préservons-les de ce qui appartient au monde des adultes."

«Quand on n’a pas la réponse, il ne faut pas hésiter à dire qu’on ne sait pas, qu’on ne comprend pas. »

Face aux images qui inquiètent, les enfants n’attendent pas nécessairement des adultes qu’ils aient réponse à tout. "Quand on n’a pas la réponse, il ne faut pas hésiter à dire qu’on ne sait pas, qu’on ne comprend pas", encourage la psychologue. Les enfants ont surtout besoin d’être écoutés, de recevoir des explications adaptées à leur âge et de sentir qu’ils peuvent compter sur les adultes. Rassurer ne consiste pas à nier la violence, mais à montrer à l’enfant qu’il peut avoir confiance dans ceux qui l’entourent.