Clément Barré : « Le plus difficile n’est pas de croire en Dieu, mais d’accepter de se laisser aimer par lui »

Dans "Je ne voulais pas d’un père" (Cerf), le père Clément Barré invite à relire la parabole du fils prodigue à partir de celui qu’on oublie parfois : le père. Une manière de déplacer notre regard, du péché vers l’amour, et de redécouvrir ce que signifie devenir enfant de Dieu.

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Il peut sembler paradoxal de chercher l’amour tout en refusant celui qui nous est offert. C’est pourtant ce combat intérieur que le père Clément Barré explore dans son livre, Je ne voulais pas d’un père, publié aux Éditions du Cerf. Prêtre du diocèse de Bordeaux, il accompagne notamment des jeunes et des catéchumènes, dont les interrogations rejoignent parfois les siennes. Car derrière la difficulté à croire en Dieu se cache une autre résistance, plus profonde peut-être : celle qui consiste à accepter de dépendre d’un amour que l’on ne peut ni contrôler ni mériter. En relisant la parabole du fils prodigue, l’auteur invite à changer de perspective. Et si l’enjeu de la conversion n’était pas d’abord de revenir vers Dieu, mais de découvrir que celui-ci nous cherche déjà ?

Aleteia : "Je ne voulais pas d’un père" : pourquoi ce titre ?

Clément Barré : Le titre est volontairement provocateur. Il dit quelque chose de la difficulté que nous avons à accueillir Dieu comme un Père qui nous aime. Pour les chrétiens, cette affirmation est devenue familière. À force de la répéter, nous ne mesurons plus ce qu’elle a de vertigineux, presque d’inouï. Penser Dieu comme amour, sans la révélation de Jésus, est impossible. Ce titre rejoint aussi un combat existentiel et personnel. Je pouvais accepter une relation d’ouvrier ou de serviteur avec Dieu. C’était une relation dont je comprenais les règles : il y avait une autorité, des consignes, des choses à accomplir. Mais accepter que cette relation ne soit pas celle d’un supérieur avec son subordonné, qu’elle soit une relation d’amour, m’a demandé du temps. Comment vivre avec un Dieu qui ne veut pas seulement que nous le servions, mais qui veut nous aimer ? Quelque chose en nous résiste à cette idée. Nous avons du mal à croire que Dieu puisse vouloir une relation d’amitié et de filiation avec sa créature. Cette proximité ne va pas de soi.

Vous écrivez que le plus difficile n’est pas de croire en Dieu ni même de lui obéir, mais d’accepter de se laisser aimer par Lui. Pourquoi est-ce si difficile ?

L’amour comporte toujours une part d’inconnu. Nous ne savons jamais tout à fait où il nous conduit. Appliqué à Dieu, cet inconnu peut nous effrayer : nous avons peur de nous perdre dans cet amour, de ne plus maîtriser ce qui nous arrive.

Nous ne pouvons pas devenir pleinement nous-mêmes en nous coupant de celui qui est la source même de notre existence.

Avec l’amour, tout devient plus exigeant, mais aussi plus difficile à cerner. Nous avons souvent le sentiment qu’il faut le mériter, qu’il faut toujours en faire davantage pour être aimés. Dès lors, l’amour peut devenir une quête épuisante, comme si nous devions sans cesse prouver que nous en sommes dignes. Accueillir l’amour de Dieu suppose précisément de renoncer à cette logique. Il ne s’agit plus seulement de gagner sa place auprès de lui, mais de recevoir une place qui nous est donnée. Et c’est parfois beaucoup plus difficile que d’obéir à des commandements.

Dans la parabole du fils prodigue, on se concentre généralement sur le fils qui part puis revient. Vous proposez de déplacer le regard vers le père. Qu’est-ce que cela change ?

Je suis parti de cette parabole parce que nous la connaissons trop bien. Je voulais reprendre un texte qui parle à tout le monde, le décortiquer et retrouver toutes les merveilles que nous ne voyons plus à force de l’entendre. Or, le personnage principal de cette parabole, c’est le père. Jésus nous invite à nous mettre à sa place. Pourtant, nous avons spontanément tendance à nous concentrer sur le fils : son péché, son éloignement, sa pénitence et son retour. En faisant cela, nous risquons de transformer le récit en une leçon de morale : voilà ce qu’il ne faut pas faire, voilà comment il faut se repentir pour pouvoir revenir. Mais nous oublions l’essentiel : c’est Dieu qui nous a aimés le premier.

Certains craignent que devenir enfant de Dieu signifie renoncer à leur liberté ou devenir dépendants. Comment leur répondre ?

C’est une question considérable. Nous ne pouvons pas devenir pleinement nous-mêmes en nous coupant de celui qui est la source même de notre existence. L’enjeu est d’atteindre la plénitude pour laquelle nous sommes faits, et cette plénitude s’accomplit avec Dieu. Se rebeller contre celui qui est à la fois la source et la clé de notre vie risque donc de nous conduire dans une impasse. Il faut aussi comprendre la paternité de Dieu à partir de l’héritage. La question n’est pas seulement de savoir d’où nous venons, mais de découvrir ce que nous sommes appelés à recevoir. Devenir enfant de Dieu, c’est entrer dans un héritage et apprendre à accueillir les richesses du Père.

Notre expérience de la blessure peut nous révéler quelque chose de ce pour quoi nous sommes faits. Le manque que nous éprouvons, les aspirations qui demeurent insatisfaites, peuvent devenir des points de départ pour chercher plus profondément ce qui nous fait vivre.

La liberté ne consiste donc pas à vivre dans une dépendance servile à l’égard de Dieu. Elle consiste à pouvoir recevoir ce qui nous fait grandir et nous permet de devenir pleinement nous-mêmes. Il faut enfin prendre au sérieux une réalité : nous ne pouvons pas vivre sans nous attacher à quelque chose. Refuser Dieu ne signifie pas nécessairement se libérer de toute dépendance. Cela peut simplement conduire à mettre autre chose à sa place. "Ni Dieu ni maître" : en réalité, un autre maître finit souvent par prendre la place laissée vacante. Or, aucun ne peut remplacer Dieu, et aucun ne nous offrira ce que Lui seul peut donner.

Le mot « père » peut être douloureux pour ceux qui ont connu une relation difficile avec leur propre père. Comment parler de Dieu comme Père sans nier ces blessures ?

Le mot "père" est aujourd’hui chargé de nos expériences et de notre histoire familiale. Pour certains, il évoque la sécurité et la tendresse ; pour d’autres, l’absence, la violence ou la blessure. Il faut pouvoir entendre ces expériences sans les minimiser. Certains proposent donc de parler de Dieu autrement. Pourtant, le mot "Père" nous est donné par Jésus lui-même : "Quand vous priez, dites : Notre Père." Il est donc difficile de faire l’économie de ce mot sans perdre quelque chose de la révélation chrétienne. En revanche, il faut déconstruire l’assimilation spontanée entre la paternité humaine et la paternité divine. Le père humain n’est pas la mesure à partir de laquelle nous devrions juger Dieu. C’est plutôt l’inverse : Dieu est le Père au sens plénier du terme ; nos paternités humaines en sont des reflets, toujours partiels, parfois profondément blessés.