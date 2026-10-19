Depuis plusieurs mois, les fumées des incendies qui frappent l’Indonésie se propagent en Asie du Sud-Est. Face à un brouillard toxique qui s’éternise, l’ASEAN a déclenché vendredi 16 octobre son niveau d’alerte maximal.

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Les fumées toxiques dégagées par les feux de forêt qui ravagent l’Indonésie se sont répandues dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, poussant le centre météorologique spécialisé de l'ASEAN à déclencher, vendredi 16 octobre, son niveau d’alerte maximal concernant la qualité de l'air pour la région méridionale. Cet épisode de pollution toxique, qui s’étend depuis plusieurs mois, a entraîné la fermeture d’écoles, une hausse des problèmes respiratoires et des restrictions des activités en plein air en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et au Timor-Leste. Face à une situation qui s’éternise, la frustration grandit dans les pays touchés.

"Cette situation doit cesser", a déclaré samedi à l’AFP Zul Hafiz, un enseignant de 39 ans qui se rendait à vélo depuis Shah Alam, dans l’ouest de la Malaisie, vers la capitale Kuala Lumpur, appelant l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) à agir.

Le Centre météorologique spécialisé (ASMC), basé près de l’aéroport de Changi à l'est de Singapour, a indiqué dans un avis publié ce vendredi sur son site déclencher le niveau d’alerte maximal, "le niveau 3", lorsqu’il existe un "risque élevé de brouillard dense transfrontalier dans la région". Ce niveau correspond à une activité importante et persistante des foyers d’incendie, accompagnée d’un brouillard modéré à dense observé pendant au moins deux jours consécutifs, d’un temps sec persistant et de vents continuant à pousser les fumées vers les pays voisins de l’ASEAN.

"La fumée ne réduit pas seulement la visibilité et ne perturbe pas uniquement les opérations aériennes, elle affecte aussi la santé des habitants."

L’ASMC avait déjà émis à deux reprises une alerte de niveau 3 plus tôt cette année, selon son site internet. Samedi 17 octobre, Singapour se classait au deuxième rang, derrière Bagdad et devant Kuala Lumpur, des grandes villes les plus polluées au monde selon le classement en temps réel de l’indice IQAir. Les relevés faisaient état de niveaux de pollution "extrêmement dangereux".

Face à une pollution qui s’installe, les autorités indonésiennes tentent désormais de faire tomber les fumées. Samedi, elles ont annoncé avoir dispersé de la glace carbonique, du dioxyde de carbone à l’état solide, dans le ciel au-dessus de l’un des principaux aéroports de la province de Sumatra du Sud, afin de tenter de dissiper le brouillard toxique. "La fumée ne réduit pas seulement la visibilité et ne perturbe pas uniquement les opérations aériennes, elle affecte aussi la santé des habitants", a averti l’agence. Au total, 2,4 tonnes de glace carbonique ont été larguées par avion, selon l’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes.

"Qu'est-ce qu'on peut faire ?"

Le brouillard toxique perturbe ainsi désormais le quotidien à travers les onze pays de l’ASEAN et suscite de nouveaux appels à l’action. "C’est un peu injuste pour la Malaisie à cause du comportement irresponsable de notre pays voisin [l’Indonésie]", a déclaré à l’AFP Khairul Azhar, un employé de banque de 33 ans à Kuala Lumpur. "Cela perturbe notre routine du week-end, non seulement pour nous, mais pour de nombreux Malaisiens", a-t-il ajouté.

"Le brouillard a un gros impact sur nous, surtout sur la santé et l'économie, avec une baisse de nos revenus."

En effet, l’Indonésie est confrontée à de violents feux de forêt qui ont ravagé une partie des îles de Sumatra, de Bornéo et de Papouasie, dégageant d’épaisses fumées toxiques qui se propagent bien au-delà des frontières. L’archipel d’Asie du Sud-Est est régulièrement touché par des incendies durant la saison sèche, qui s’étend généralement d’avril à octobre, mais ceux-ci se sont intensifiés cette année sous l’effet du puissant phénomène météorologique El Niño. Vendredi, Singapour a désigné sept entreprises indonésiennes comme responsables des incendies, tout en avertissant que le pire pourrait encore être à venir.

À Palangkaraya, dans le centre de l’Indonésie, où un épais brouillard a teinté le ciel de jaune et d'orange cette semaine, les habitants souffrent. "Le brouillard a un gros impact sur nous, surtout sur la santé et l'économie, avec une baisse de nos revenus", a déclaré Marzuki, mécanicien de 38 ans. "Le brouillard en 2026 est le pire et il dure depuis très longtemps. En 2015, il était aussi grave, mais il n'avait pas duré aussi longtemps", a-t-il confié à l'AFP. De son côté, Joko, 51 ans, ouvrier du bâtiment journalier, n'a d'autre choix que de continuer à travailler. "La fumée épaisse, quand on la respire, rend la respiration difficile, et ça brûle les yeux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?"

Le changement climatique, un enjeu de "justice"

Au-delà de l’épisode actuel, ces incendies mettent en lumière les conséquences d’un climat de plus en plus propice aux sécheresses et aux feux de forêt. En Indonésie, le phénomène El Niño, particulièrement puissant cette année, a accentué les conditions chaudes et sèches et favorisé la propagation des incendies. Un épisode qui fait écho aux récentes prises de parole de Léon XIV.

Le 24 septembre, devant l’Académie pontificale des sciences, le Pape soulignait que le changement climatique s’accompagne de vagues de chaleur, de sécheresses et de feux de forêt "avec une fréquence et une intensité croissantes". Il rappelait également que ces bouleversements frappent particulièrement les populations les plus pauvres et les communautés qui dépendent directement de la terre et des forêts. "La question climatique ne représente pas seulement un défi environnemental, mais est essentiellement une question de justice, de dignité humaine et de solidarité entre les peuples et les générations", avait-il souligné.