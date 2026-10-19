Ces foules qui ne raisonnent plus

Quand la folie collective s’empare des foules manipulées qui ne raisonnent plus, le pire est à craindre, comme le montrent l’histoire et l’actualité. Face à ce mal hystérique, analyse notre chroniqueur Jean-Étienne Rime, le seul rempart est la mobilisation des consciences.

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Les jeunes réunis au stade de France autour du pape Léon XIV ont ému tous les Français, et bien au-delà de nos frontières. Nous garderons en mémoire ces images de joie, de ferveur, de prière, données au monde. À cette France heureuse et pleine d’espérance, succède un autre visage de notre pays, celui de la violence aux portes des lycées et dans les villes. Un contraste étonnant, choquant. Si l’on prend la visite du pape comme référence, nous avons un autre parallèle, historique cette fois, dont les germes sont tristement revenus d’actualité. Léon XIV a prié au couvent des Carmes, devant l’escalier des martyrs de septembre 1792, aujourd’hui situé dans l’Institut catholique de Paris en mémoire d’autres affreuses violences de la foule.

Folie meurtrière

Commençons par un rappel historique. Durant l’été 1792, on procède à des milliers d’arrestations d’aristocrates et de prêtres. Après une défaite des armées républicaines, les prisonniers sont soupçonnés d’espionnage, on parle du complot des prisons. Le 2 septembre, les égorgeurs sortent avertis par le tocsin et c’est le signal : les massacres vont durer jusqu’au 7 septembre. Une véritable folie meurtrière s’empare de Paris. Les procès, quand il y en a, sont sommaires et l’on condamne à mort. Trois évêques et près de deux-cents ecclésiastiques tombent sous le coup des sabres et des piques lors de cette page qui est l’une des plus sombres de la Révolution.

La force de la France de demain est non dans la foule mais dans la conscience de chacun. Les valeurs de notre peuple : le travail, le respect, l’éducation et l’engagement demeurent, il faut les réveiller, les partager, les annoncer, parler mieux et plus fort. Les prophètes de malheur ne gagneront pas.

En octobre 1926, le pape Pie XI célèbre la béatification de 191 ecclésiastiques. Comme le fit saint Jean-Paul II, Léon XIV a prié sur les lieux même du massacre des innocents tombés sous le coup des armes improvisées et de la folie collective.

Ces foules qui ne raisonnent plus

S’il ne faut pas comparer ce qui ne peut l’être, on peut cependant trouver des similitudes avec ce que nous vivons, en particulier lors de ce triste samedi 17 octobre où une sorte de démence collective s’est emparée de ces individus devenus des casseurs, des incendiaires, des agresseurs de forces de l’ordre. Si l’on prend individuellement les septembriseurs d’hier ou les manifestants d’aujourd’hui, on ne trouvera que des individus parfaitement normaux qui n’iraient jamais commettre une infraction violente parce qu’ils n’en verraient pas le sens, qu’il n’en aurait pas le courage ou tout simplement parce qu’ils n’en auraient pas l’idée. Ils respectent les biens d’autrui dans la vie de tous les jours. Puis vient une étincelle, les meneurs regroupent les foules qui ne raisonnent plus, n’ont plus de discernement. Il n’y a pas eu de massacres et heureusement, mais brûler une mairie, un bâtiment public, attaquer les locaux d’un média, casser et brûler les véhicules des forces de l’ordre au risque de blesser les occupants, n’est-ce pas une hystérie collective du même ordre que celles qui ont assombri tant de pages d’histoire, dans notre pays et ailleurs ?

Ce ne sont pas les pauvres qui pillent

Cet épisode conduit à quelques constats. Le premier, on accuse toujours les quartiers populaires : ils sont restés calmes et ce ne sont pas les pauvres qui ont pillé, mais des jeunes éduqués, plutôt aisés, épaulés par des casseurs professionnels black blocs et ultragauche, venus de nulle part. Quand on est pauvre, on préserve le peu que l’on a. Ensuite, il faut mettre le doigt sur la responsabilité des meneurs, les Marat ou les Danton qui diffusent des idées complotistes et incitent à la haine dans un climat qui leur favorable, sans véritable opposition. Si les politiques dans leur quasi-unanimité ont condamné les exactions, sont-ils encore crédibles ? La plupart des manifestants avaient des revendications précises et la grande majorité d’entre eux a foulé le pavé tout en n’adhérant pas aux exactions violentes. Il suffit de comparer l’importance des manifestations d’agriculteurs qui se déroulent dans des conditions pacifiques avec la majorité des corporations revendicatrices pour ne pas les assimiler aux casseurs ultraminoritaires.

La force de la conscience

Revenons à la folie collective, phénomène bien connu des sociologues et historiens. Nous pourrions tous tomber dans cette hystérie. Comme la foule des juifs devant Pilate demandant la libération de Barabbas, condamnant Jésus. Pris un par un, devant le choix de libérer un prophète peut-être un peu dérangeant ou un meurtrier, chacun en conscience aurait sauvé Jésus. Ce sens du discernement est celui de la très grande majorité des Français, qui condamne les émeutiers et s’émeut de la perte de références. La force de la France de demain est non dans la foule mais dans la conscience de chacun. Les valeurs de notre peuple : le travail, le respect, l’éducation et l’engagement demeurent, il faut les réveiller, les partager, les annoncer, parler mieux et plus fort. Les prophètes de malheur ne gagneront pas.