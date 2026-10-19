Pendant quatre jours, l'Île de la Réunion a vibré au rythme des foulées du Grand Raid, dont la 34e édition s’est achevée ce 18 octobre et qui a réuni quelque 6.800 coureurs venus du monde entier. À cette occasion, une messe d’action de grâce a été célébrée dimanche 18 octobre en l'église Notre-Dame de La Délivrance, à Saint-Denis.

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Jour de joie ce dimanche 18 octobre en la paroisse Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis de la Réunion. Alors que s’est achevée la 34e édition du Grand Raid, la paroisse a célébré une messe d’action de grâce présidée par le père Sébastien Payet. L’occasion "de porter dans la prière les coureurs, leurs familles, les bénévoles et toutes les personnes mobilisées autour de cet événement emblématique de notre île," explique-t-il à Aleteia.

Le Grand Raid, une épreuve hors norme

Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre, 6.800 coureurs venus de 43 pays se sont retrouvés sur la ligne de départ pour la 34e édition du Grand Raid. Au programme cinq itinéraires d’ultra trail, pensés pour différents niveaux de traileurs, à travers l’ "île intense" : Diagonale des Fous, Zembrocal Trail, Trail de Bourbon, Mascareignes, Métis Trail. Les raideurs ont sillonné les paysages à couper le souffle de la Réunion, entre forêts luxuriantes et crêtes rocheuses escarpées au cœur du Parc national de la Réunion, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Malgré la fatigue, les coureurs ont pu compter sur les encouragements tout au long des parcours, l’entraide entre participants et la mobilisation de plus de 2.000 bénévoles. Des gestes qui témoignent de la solidarité au cœur de cette course éprouvante.

Au Stade de la Redoute, à Saint-Denis, les arrivées sont chargées d’émotion : on dénombre 5.656 finishers, toutes courses confondues. Le français Hugo Deck, âgé de 26 ans, en est le grand vainqueur : 180 kilomètres parcourus avec 9.700 mètres de dénivelé en seulement 22 h 54,19. Chaque coureur ayant franchi la ligne d’arrivée a vécu une aventure qui laisse une empreinte indélébile.

Une messe sous le signe de la fraternité

Au-delà de la performance sportive, la paroisse a souhaité "mettre en lumière les valeurs humaines" qui animent le Grand Raid au travers d’une célébration eucharistique. "La persévérance, la solidarité, le dépassement de soi mais aussi la fraternité", confie-t-on à Aleteia. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de celle des dominicains : "Nos frères dominicains de la cathédrale Saint-Sauveur de Saint-Denis ont proposé aux coureurs une messe de bénédiction des équipements !", témoigne la paroisse.