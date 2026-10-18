Tous nés pour nous aimer

Quand la violence atteint des niveaux inimaginables, y compris en politique, observe le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, il est heureux d’entendre des hommes rappeler que nous ne sommes pas nés pour nous combattre, mais pour nous aimer.

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Le 15 mars 2011, l’hémicycle du Palais Bourbon vibrait d’émotion aux derniers mots de Patrick Roy, député socialiste du Nord. Les traits tirés par la maladie qui le rongeait — il en mourra deux mois plus tard — il terminait son dernier discours en s’adressant à ses collègues tous partis confondus : "Je vous aime toutes et tous. La vie est belle. Merci."

Mordre et mordre encore

Quinze ans plus tard nous nous retrouvons au cœur d’une violence que nul ne pouvait alors imaginer. Une violence "algorithmée" puisqu’elle est dictée et ordonnée à ceux qui en sont les acteurs par une mécanique froide et tranchante.

C’est un peu comme si nos candidats au pouvoir suprême avaient programmé leurs applications d’Intelligence artificielle en posant la question : "Que faut-il faire pour gagner à tout prix ?" À cette demande, la réponse ne peut être que jusqu’au-boutiste : il faut y aller à fond, sans rien penser d’autre que la victoire et basta. Inutile de perdre son temps à réfléchir, disputer, converser, débattre. Il faut se battre, attaquer, ne rien lâcher, mordre et mordre encore. Il faut taper, brûler, insulter, surtout ne pas écouter, feindre d’entendre, mépriser, et puis aussi tout de suite, avant tout autre chose, ramener celui que l’on critique au rang d’ennemi, ce qui donne tous les droits.

"La vie est belle, je vous aime !"

Nés pour nous aimer

Il est si beau ce regard, il est si touchant cet accent du vieil opposant qui dit au président de droite de l’Assemblée à laquelle il appartient, sa reconnaissance et, la voix brisée, son amitié. Il rappelle, ce député au soir de sa vie, que nous ne sommes pas nés pour nous combattre, mais pour nous aimer. Pas plus que nous ne sommes sur terre pour dominer nos semblables mais pour les servir. Il y a quelque chose de déroutant d’entendre nos leaders politiques parler comme s’ils étaient immortels. Dans dix ans, vingt ou trente ans, ils seront pour beaucoup confrontés à l’abîme de la maladie, de la mort, de leur finitude. Le fantasme de la jouvence est réservé aux romances adolescentes ou à la sénilité précoce de quelques milliardaires qui pensent que leur argent les garantit tous risques. L’argent, justement, dont l’Évangile ne cesse de nous dire qu’il est l’adversaire le plus coriace à affronter dans le chemin sur lequel le Christ nous invite à avancer avec lui.

Prêts à tout donner