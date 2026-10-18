Pourquoi il ne faut jamais désespérer de nos semblables

Les hommes sont toujours plus grands que le mal qu’ils portent en eux. À nous de découvrir l’image de Dieu qui est en eux. Par le pardon, ils peuvent retrouver la pureté de leur esprit d’enfance.

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"L’expérience m’a prouvé trop tard qu’on ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire par ce qu’ils ont gardé d’intact, de pur, par ce qui reste en eux d’enfance, si profond qu’il faille le chercher." Cette confidence de Bernanos dans sa Lettre aux Anglais est surprenante à plus d’un titre, surtout de la part d’un romancier qui a scruté dans ses personnages tous les méandres et les arcanes du mal. Que nous dit l’auteur de Mouchette avec cette affirmation ? Au commencement est l’enfance. Et donc au commencement est le cœur pur. Malgré le péché originel, l’homme garde dans son âme les traces du paradis de pureté dans laquelle a grandi le premier Adam. Rappelons au passage que le péché originel est un péché contracté et non un péché commis. Le péché originel est un état, non un acte.

L’image de Dieu enfouie en chaque être humain

Mais pourquoi cette pureté, sinon originelle, du moins issue de la prime enfance, est-elle capable de faire entrer dans l’intelligence des personnes dans ce qu’elles recèlent de plus profond en elles ? Parce que le mal est souvent second en elles. Le vice constitue souvent une mauvaise réaction à une agression extérieure. Autrement dit, même volontaire, le mal personnel serait suscité par un mal venu du dehors, par une offense qui ne cicatrise pas. Bien sûr, remonter jusqu’à cette agression n’est pas à notre portée lorsqu’on s’interroge sur la psyché d’un individu. En revanche, ce qui l’est, c’est la faculté de détecter chez lui ce qui reste de l’enfant, de sa pureté native, fût-elle enfouie sous les gravats de ses péchés et de ses automatismes mauvais.

Ces individus ont-ils la nostalgie de cette pureté ? Elle affleure rarement à leur conscience. Alors, qu’est-ce qui nous autorise à en affirmer la présence en eux ? Tout simplement la foi en la révélation divine qui nous apprend que l’homme a été créé à l’image et selon la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26). Et cette image divine continue de subsister dans la personne la plus corrompue, la plus livrée au mal.

L’effet de la faute originelle

C’est cette image que le chrétien est chargé de chercher, de désenfouir sous les tas de décombres des mauvais penchants de ses semblables. La tâche est ardue. Il y faut un acte de foi. Mais à quoi servirait la Bible si elle ne nous apprenait rien que nous ne sachions déjà ?

«Ce qui n’était au début que refus de l’injustice, devient révolte ouverte contre Dieu et ressentiment durable et incoercible contre le prochain. »

Cependant, la question rebondit une fois de plus. Si l’homme est créé à l’image de Dieu, comment expliquer le mal en lui ? Certes, il y a le péché originel. Mais celui-ci, comme nous le disions plus haut, est péché contracté, non péché commis. Toutefois, ce péché originel affaiblit en nous nos défenses immunitaires contre le mal. Aussi, quand celui-ci nous attaque, il trouve en nous beaucoup de complaisance pour rester dans la place et faire son nid dans notre esprit et y semer ses germes empoisonnés.

Car si le péché est second, son action n’en est pas moins redoutable. En nous agressant de l’extérieur, le mal suscite en nous des réactions qui vont entamer notre innocence. Généralement, l’homme répond au mal par le mal. C’est le scénario le plus fréquent. Face au mal, l’homme se révolte, se rebelle et entreprend de se venger d’une façon ou d’une autre. Au début, la réaction contre l’injustice reste confinée dans de justes proportions. Mais elle a vite fait de déborder. Ce qui n’était au début que refus de l’injustice, devient révolte ouverte contre Dieu et ressentiment durable et incoercible contre le prochain. Dès lors, par un enchaînement fatal, les digues dressées contre le mal sautent les unes après les autres. Imperceptiblement, le péché se rend maître de notre intériorité. Comment l’en déloger ?

«Nous connaissons tous des êtres violents intérieurement. Demandons-nous si leur absence de paix ne résulterait pas de pardons refusés. »

C’est ici qu’il faut en appeler à Dieu. Si Jésus insiste tant sur le pardon à accorder à "ceux qui nous ont offensés", c’est bien parce que là se joue, se noue et se dénoue, toute l’affaire. Pardonner à l’offenseur, à celui qui a fait disparaître en nous la pureté de l’enfance : tel est l’enjeu que le Christ nous révèle comme un enjeu capital de notre existence. Car si ce pardon n’est pas accordé, alors l’homme traîne indéfiniment ce poids comme un boulet qui l’empêche de marcher vers la joie divine que Dieu nous offre gratuitement. Cette joie, en effet, n’est pas donnée en récompense du pardon accordé. C’est l’absence du pardon qui nous barre l’accès à cette joie. Dieu nous l’accorde sans condition de son côté. Seulement, le ressentiment, la rancune, la révolte, le désir de vengeance sont des obstacles qui nous interdisent de goûter la joie de la pureté de Dieu.

Le pardon, clé de notre délivrance

Revenons à notre affirmation initiale. Nous disions que la voie d’accès à l’intériorité des êtres humains était ce qu’ils avaient gardé de leur pureté d’enfance. Si la première agression du mal sur eux nous est inconnue, il est toutefois possible de détecter les traces des pardons refusés. Traces peu distinctes, souvent à moitié effacées. Nous connaissons tous des êtres violents intérieurement. Demandons-nous si leur absence de paix ne résulterait pas de pardons refusés. Dans ce cas, un des meilleurs secours que l’on puisse leur porter consiste précisément à prier afin que ces personnes soient capables d’offrir un pardon à ceux qui les ont offensés. Par-là, elles recouvreront cette pureté d’enfance que nous devinons sous la rude écorce que le péché a déposée entre elles et le monde extérieur.