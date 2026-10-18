L’agence vaticane Fides a publié ses dernières statistiques sur l’Église catholique vendredi 16 octobre. En 2024, le nombre de fidèles a continué de progresser, avec une forte croissance en Afrique, désormais deuxième continent comptant le plus de catholiques.

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Ils sont désormais plus de 1,4 milliard à travers le monde. En 2024, le nombre de catholiques a continué de progresser, atteignant 1.422.144.000 fidèles selon l’agence vaticane Fides. Comme chaque année, l'organe d'information des Œuvres pontificales missionnaires publie ses statistiques pour dresser un état des lieux de l’Église, du nombre de fidèles à celui des prêtres, séminaristes et religieux. Les dernières données rendues disponibles ce vendredi permettent ainsi de mesurer les grandes évolutions qui traversent l’Église catholique à travers les continents.

Plus de catholiques dans le monde

Le nombre de catholiques a continué de progresser à l’échelle mondiale, avec près de 16,7 millions de fidèles supplémentaires en 2024 par rapport à l’année précédente. Cette hausse de 0,1% s’inscrit dans le contexte de la croissance démographique et s’observe sur tous les continents.

Une progression qui permet à l’Afrique de dépasser l’Europe et de devenir le deuxième continent comptant le plus de catholiques, derrière l’Amérique.

En Europe, cette dynamique s'est confirmée pour la deuxième année consécutive. Le continent comptait en 2024 287.240.000 catholiques, soit 911.000 de plus qu’en 2023. Les catholiques représentent ainsi près de 40% de la population européenne. C’est toutefois en Afrique que la croissance est la plus spectaculaire, avec 7.580.000 fidèles supplémentaires en un an. Ils y représentent désormais 19,9% des près de 1,4 milliard d’habitants du continent. Une progression qui permet à l’Afrique de dépasser l’Europe et de devenir le deuxième continent comptant le plus de catholiques, derrière l’Amérique.

L’Amérique conserve donc la première place, avec 678.869.000 catholiques, soit près de 7 millions de plus en un an. Les fidèles y représentent 64% des quelque 1,1 milliard d’habitants du continent. Des chiffres qui doivent toutefois être nuancés, car Fides regroupe l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud sous une même catégorie. Une présentation ne permet pas de faire ressortir les évolutions propres à ces deux régions, qui connaissent pourtant des réalités ecclésiales et des défis sensiblement différents.

Enfin, en Asie, le nombre de catholiques a lui aussi augmenté, avec près d’un million de fidèles supplémentaires en un an. Cette hausse ne change néanmoins pas leur poids dans la population du continent, qui reste stable à 3,3 %. En Océanie, la proportion demeure également inchangée, avec un peu plus de 11 millions de catholiques sur près de 44 millions d’habitants.

L’Europe connaît en revanche une nouvelle baisse, avec 2.483 prêtres de moins qu’en 2023.

Des vocations encore contrastées

Après plusieurs années de recul, le nombre de prêtres est également reparti à la hausse. Ils étaient 407.421 dans le monde en 2024, soit 425 de plus qu’un an auparavant. Une progression notamment due à l’Afrique et à l’Asie, qui comptent respectivement 1.676 et 1.065 prêtres supplémentaires. L’Europe connaît en revanche une nouvelle baisse, avec 2.483 prêtres de moins qu’en 2023.

Du côté des séminaristes, la tendance est toutefois différente, avec un nombre qui a continué de diminuer malgré la légère hausse du nombre de prêtres. En 2024, 103.604 hommes se préparaient au sacerdoce dans le monde, soit 2.891 de moins qu’un an auparavant. L'Afrique fait exception, avec 786 séminaristes supplémentaires, portant à près d’un sur trois la part des futurs prêtres africains dans le monde. La situation est en revanche différente en Asie, où leur nombre a diminué de 2.533 en un an, tandis que l’Europe en compte 701 de moins, pour un total de 12.099 hommes en formation.

Chez les religieuses, la tendance est aussi restée à la baisse. Elles étaient 580.131 dans le monde en 2024, soit 9.292 de moins qu’un an auparavant. Là encore, l’Afrique fait figure d'exception, avec 2.190 religieuses supplémentaires, tandis que leur nombre diminue sur tous les autres continents. Le recul est particulièrement marqué en Amérique, qui en compte 4.432 de moins, et en Europe, où leur nombre a diminué de 6.473 en un an.

À l’inverse, le nombre de diacres permanents a continué de progresser, pour atteindre 52.102 en 2024, soit 669 de plus qu’un an auparavant. Leur nombre a augmenté en Europe et en Amérique, tandis qu’il est resté stable sur les autres continents. L’Amérique rassemble à elle seule plus des deux tiers des diacres permanents, avec 34.746 hommes.