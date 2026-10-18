Au lendemain d’une mobilisation massive contre la vie chère, la France mesure l’ampleur des violences et des dégradations qui ont marqué samedi 17 octobre plusieurs villes du pays.

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Pillages, dégradations, chaos… La France constate dimanche 18 octobre l’ampleur des dégâts après les violences qui ont éclipsé la mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes la veille contre la "vie chère", à six mois de l’élection présidentielle. Confronté à un climat social de plus en plus tendu et privé de majorité parlementaire, le gouvernement a promis la fermeté face aux responsables du désordre.

Des violences d’une ampleur inédite

Les scènes d'insurrection, parfois rythmées au cri de "Révolution", ont paru plus intenses et plus étendues que les émeutes qui avaient embrasé la France en 2023 et que les journées d'action des gilets jaunes en 2018-2019, selon des reporters de l'AFP sur le terrain. En effet, dans les rues de Paris comme dans celles des principales villes du pays, des centaines d'institutions et de commerces ont été pris pour cible, laissant des rues entières jonchées de débris et de carcasses de deux-roues brûlés.

"Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu'à nos mairies, seront poursuivis et punis."

Ainsi, à Marseille, Lille, Angers ou encore Bordeaux, des manifestants ont fait irruption dans les mairies ou les préfectures pour les vandaliser. À Lyon, une antenne de l’office de tourisme a été incendiée. À Limoges, les flammes ont ravagé l’Hôtel de Ville, édifice monumental datant du XIXe siècle, "en grande partie perdu" selon les autorités locales. Dans la capitale, "des rues entières ont été méthodiquement ravagées", selon le maire socialiste Emmanuel Grégoire, tandis que la première adjointe au maire déplore "un niveau de violence que nous n’avons jamais vu".

"Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu'à nos mairies, seront poursuivis et punis", a assuré Emmanuel Macron sur X. "Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu'à abattre nos institutions".

Au total, 1.200 personnes ont été interpellées samedi 17 octobre, dont 855 à Paris, tandis que 150 policiers et gendarmes ont été blessés, selon l’exécutif. La préfecture de police de Paris a fait état dimanche d’un "chiffre record" d’interpellations, jugeant "significative" l’ampleur des dégâts provoqués par les dégradations et les pillages dans la capitale.

Plusieurs manifestants ont également été blessés, certains grièvement. À Saint-Étienne, un jeune homme de 17 ans a eu la main arrachée par une grenade policière. "C’est un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd ce soir", a estimé le Premier ministre Sébastien Lecornu après une visite nocturne auprès des forces de l’ordre.

Une mobilisation aux revendications multiples

Après plusieurs semaines de mobilisation lycéenne, les organisateurs de cette journée d’action ambitionnaient de cimenter une "convergence de lutte", notamment avec les anciens gilets jaunes, sur fond de flambée des prix des carburants. "Je suis venue pour protester contre la vie chère, pour dire qu'on en a assez de trimer pour des salaires de misère et voir nos loyers augmenter tout le temps", a expliqué à l'AFP Régine Monfroid, une éducatrice rencontrée à Strasbourg. Les manifestations ont ainsi rassemblé 550.000 personnes selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, et 800.000 selon les organisateurs, qui revendiquent la présence de gilets jaunes, de lycéens et d’étudiants, de salariés, de militants pour le climat et d’antifascistes.

Le dirigeant du parti de gauche radicale La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, qui a défilé dans les rues de Paris, a assuré que "ceux qui partagent" son combat "n'ont rien à faire dans le pillage, le saccage". Il a accusé le Premier ministre d'avoir "joué avec le feu en comptant sur le pourrissement" de la situation, et mis une nouvelle fois en cause la stratégie du maintien de l'ordre déployée par les autorités, notamment à Paris.

"Les discours des députés de Jean-Luc Mélenchon, en légitimant la violence, en considérant l'ordre comme une oppression et le désordre comme un droit, cherchent à précipiter le pays dans le chaos", a dénoncé de son côté Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement national (RN), parti d’extrême droite. À quelques mois de la présidentielle, la mobilisation sociale est ainsi devenue un terrain d’affrontement entre les deux responsables, qui, selon plusieurs sondages récents, pourraient se retrouver au second tour.

Alors que les violences se sont prolongées jusque tard dans la soirée, notamment à Paris, le bilan financier des dégâts "va être lourd, partout dans le pays", a prévenu Sébastien Lecornu. Le président de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), Alexandre Bompard, a dit s'attendre lui aussi à de "lourdes conséquences économiques et financières" pour le secteur. "L’argent public qui servira à effacer les traces de ces dégradations ne pourra pas être consacré à d’autres priorités", a regretté le maire d’Angers, Christophe Béchu.