Cinq jours après son opération au poumon, Léon XIV est apparu dimanche 18 octobre à la fenêtre du palais apostolique pour l’Angélus. Le Pape a remercié les fidèles pour leurs prières et annoncé une reprise progressive de ses activités.

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À midi pile, c’est au son du traditionnel coup de canon tiré depuis la colline du Janicule, puis sous les acclamations particulièrement prononcées de la foule rassemblée place Saint-Pierre, que le Pape s’est présenté à la fenêtre du palais apostolique ce dimanche. Le souverain pontife est apparu là où, une semaine auparavant, il avait annoncé avoir été diagnostiqué d’un nodule au poumon. Cinq jours après son opération au Gemelli, au cours de laquelle les médecins ont procédé à l’ablation du lobe inférieur de son poumon droit en raison de la découverte d’une tumeur cancéreuse, Léon XIV s'est montré très souriant et joyeux.

Dans la brève méditation qui précède, comme chaque dimanche, la récitation en latin de la prière mariale de l’Angélus, Léon XIV a commenté l’Évangile du jour, dans lequel Jésus déclare : "Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" (Mt 21,22). À travers ces paroles, a-t-il expliqué, le Christ souligne que sa venue sur terre "n’abolit pas les fonctions ni les responsabilités humaines".

Le Pape a ensuite appelé à prendre exemple sur Jésus et à "vivre sans compromis, libres de toute mauvaise ambition et de tout intérêt injuste". Puis, il a invité les fidèles à demander à Dieu de les aider à être, dans cette perspective, "sincères, sans crainte ni hypocrisie, libres pour le bien".

"Cette expérience m’a fait éprouver de façon particulière une proximité envers ceux qui affrontent la maladie et une condition d’infirmité."

Une pensée pour ceux qui l’ont accompagné dans l’épreuve

Après avoir prié la Madone, le pontife a formellement remercié tous ceux qui ont prié pour lui pendant son hospitalisation. "J’ai vraiment senti votre soutien, merci", a-t-il affirmé, exprimant une reconnaissance toute particulière pour le personnel de la polyclinique Gemelli où il a été pris en charge.

"Cette expérience m’a fait éprouver de façon particulière une proximité envers ceux qui affrontent la maladie et une condition d’infirmité", a confié Léon XIV. "Cette phase délicate étant surmontée comme vous le savez, je reprendrai progressivement mes activités avec l’aide de Dieu et de vos prières", a-t-il conclu, ponctuant son discours par un vibrant et énergique "Bon dimanche !".

Un Pape soutenu par de nombreux fidèles

Un appel auquel les fidèles présents place Saint-Pierre ont répondu en nombre. Malgré le passage du marathon de Rome en début de matinée, qui a temporairement bloqué l’accès à la place Saint-Pierre, plusieurs milliers de fidèles ont franchi les habituels contrôles de sécurité pour se rassembler sous les fenêtres du palais apostolique. "Même s’il était souriant hier à sa sortie de l’hôpital, c’est une vraie épreuve pour lui", a commenté Angela, une Romaine venue "montrer son soutien" à son évêque. "Il a l’air encore en forme, on espère vraiment que cela n’aura pas de conséquence pour lui", a-t-elle ajouté.