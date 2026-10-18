Géopolitique des Évangiles : Jésus face aux pouvoirs de son temps

Dans "Géopolitique des Évangiles" (Desclée de Brower), Olivier Kempf relit la vie de Jésus à la lumière des rapports de force et des pouvoirs en présence dans la Palestine du Ier siècle. Le géopolitologue explore le contexte historique de l’époque pour éclairer les tensions qui ont entouré la vie du Christ.

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Et si les Évangiles pouvaient aussi se lire à travers le prisme de la géopolitique ? Dans Géopolitique des Évangiles, Olivier Kempf propose une nouvelle lecture de la vie de Jésus, attentive aux rapports de force qui traversent la Palestine du Ier siècle. En dehors de toute démarche apologétique, le géopolitologue s’intéresse aux tensions entre autorités religieuses, pouvoir impérial et aspirations du peuple juif. En replaçant les épisodes évangéliques dans leur contexte historique et politique, Olivier Kempf met en lumière les conflits qui entourent la vie et la mort de Jésus, son rapport singulier au pouvoir et à la violence, mais aussi le destin singulier de celui dont la figure et le message ont marqué l’histoire de l’humanité et inspirent encore la foi de millions de personnes à travers le monde. "Jésus intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes politiques et sociales, alors que son message est tout sauf politique et social au sens où ses contemporains l’entendent", explique ainsi l'auteur à Aleteia. Entretien.

Aleteia : Vous êtes géopolitologue. Comment vous est venue l’idée d’écrire Géopolitique des Évangiles ? En quoi consiste votre démarche ?

Olivier Kempf : L’idée est assez simple. Beaucoup de personnes lisent les Évangiles à travers le prisme de leur expertise : l’art, l’économie, la psychanalyse… Pour ma part, je suis parti de mes propres compétences. Les Évangiles sont des textes de référence, mais ils constituent aussi une source précieuse pour comprendre une époque, des individus et un mouvement qui allait changer l’histoire de l’humanité, que l’on soit croyant ou non. En tant que géopolitologue, il ne s’agit pas de faire de l’apologétique ni d’adopter nécessairement un point de vue chrétien. Mon objectif est de montrer ce que la géopolitique peut apporter à la lecture des Évangiles. Elle ne se limite pas aux relations entre puissances : elle analyse les rapports de force et les conflits entre celles-ci, qui ne sont pas toujours internationaux et peuvent également se jouer à l’intérieur d’un pays, d’un peuple ou d’une nation. C’est précisément ce que l’on observe dans les Évangiles : l’histoire d’un homme qui arrive et dérange des pouvoirs déjà en place, qu’ils soient religieux, civils ou politiques.

«Durant sa vie publique, Jésus met en tension la société juive, ce qui pose problème aux pouvoirs en place. Mais il constitue un cas singulier : son message va perdurer et s’étendre. »

C’est cette lecture que je propose. J’écarte volontairement certains passages, comme le Sermon sur la montagne, dans lesquels je ne distingue pas de dimension géopolitique particulière. Mon sujet est de comprendre comment Jésus affecte des rapports de force préexistants et pourquoi son message, qui pourrait être perçu comme celui d’un prédicateur juif, devient finalement universel.

Comment Jésus a-t-il bouleversé ces rapports de force ?

À première vue, au lendemain de sa mort, vers l’an 30 ou 33, Jésus n’a rien bouleversé du tout. Les élites juives ont obtenu sa condamnation et sa mise à mort. Sur le moment, rien ne change véritablement. Les conséquences apparaissent ensuite, avec la résurrection et la Pentecôte. Durant sa vie publique, Jésus met en tension la société juive, ce qui pose problème aux pouvoirs en place. Mais il constitue un cas singulier : son message va perdurer et s’étendre. Nous entrons alors dans une autre question, celle de la géopolitique de la christianisation, qui est un sujet à part entière.

La Palestine a connu plusieurs dominations avant Rome, notamment celles de l’Égypte et des royaumes hellénistiques. En quoi ce passé mouvementé a-t-il façonné le monde dans lequel Jésus a grandi ?

La Palestine est depuis longtemps au carrefour des grandes puissances. Après la conquête d’Alexandre le Grand, elle passe sous domination hellénistique, puis connaît un mouvement de libération nationale avec les rois hasmonéens. Rome finit par imposer sa domination, avant que le royaume d’Hérode le Grand ne soit divisé en plusieurs territoires.

«La foule attend un libérateur au sens politique et non simplement spirituel. Jusqu’à la mort de Jésus, personne ne semble véritablement comprendre son message. »

À l’époque de Jésus, la situation est donc complexe : la Galilée est gouvernée par Hérode Antipas, tandis que la Judée est placée sous administration romaine. À ces rapports de force s’ajoutent les tensions entre les différentes communautés, notamment entre les Juifs et les Samaritains, considérés par les premiers comme hérétiques et impurs. C’est dans cet environnement politique et religieux fragmenté que Jésus mène sa vie publique.

Le livre détaille la mosaïque des pouvoirs juifs de l’époque : grands prêtres, pharisiens, esséniens, sadducéens, samaritains… Comment Jésus se positionne-t-il face à cette diversité, lui qui semble n’appartenir à aucune de ces factions ?

Il y a quelque chose de très nouveau dans sa démarche. Jésus intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes politiques et sociales, alors que son message est tout sauf politique et social au sens où ses contemporains l’entendent. La plupart de ses auditeurs, y compris les apôtres, ne comprennent d’ailleurs pas très bien ce qu’il veut leur dire. La foule attend un libérateur au sens politique et non simplement spirituel. Jusqu’à la mort de Jésus, personne ne semble véritablement comprendre son message. Il suffit de se souvenir de l’épisode où Jésus dit à Pierre : "Passe derrière moi, Satan !" Pierre ne comprend pas ce que Jésus cherche à accomplir. Jésus finit ainsi par fuir les mouvements susceptibles de l’enfermer dans une logique politique. Il s’éloigne souvent des villes et des lieux où il pourrait être instrumentalisé. C’est une démarche nouvelle et singulière. Le seul moment où il accepte de se prêter à cette ambiguïté est celui des Rameaux, lorsque la foule l’acclame. Il s’agit d’une forme d’acceptation, certes ambiguë, d’une lecture à la fois spirituelle et politique de son message. C’est d’ailleurs cet épisode qui précipite son arrestation et sa condamnation. Pour que son message puisse se déployer pendant trois ans, Jésus aura donc évité autant que possible le terrain politique. Il ne l’accepte qu’au dernier moment.

En quoi cette posture fait-elle de lui un danger pour les pouvoirs en place, religieux comme romains ? Peut-on pour autant le considérer comme un révolutionnaire ?

Les Romains n’entendent parler de Jésus qu’au dernier moment. Pendant les trois années de sa vie publique, il demeure inconnu des autorités romaines. Celles-ci se désintéressent largement de ce qui se passe en Galilée et, plus encore, des querelles internes au monde religieux juif. C’est la logique impériale : "C’est votre niveau, pas le nôtre." Les Romains n’interviennent que lorsque les autorités juives leur demandent de condamner Jésus.

«Jésus n’est pas quelqu’un qui cherche à renverser un système pour en installer un autre. Il vient annoncer la Bonne Nouvelle et se situe sur un plan spirituel.»

Cette situation inquiète les élites religieuses juives. Le terme d’« oligarchie » serait anachronique, mais il permet de désigner les grands prêtres ou les notables laïcs qui siègent au Sanhédrin, qui doivent préserver l’identité juive et l’unité religieuse tout en composant avec le pouvoir romain. Celui-ci leur demande avant tout d’éviter les troubles à l’ordre public. Ces élites voient arriver quelqu’un qui vient bouleverser l’équilibre établi. Pour eux, la seule solution consiste à éliminer celui qui dérange.

Quant au terme de "révolutionnaire". il est fortement connoté politiquement. Jésus n’est pas quelqu’un qui cherche à renverser un système pour en installer un autre. Il vient annoncer la Bonne Nouvelle et se situe sur un plan spirituel. À moins de considérer qu’il puisse exister une révolution spirituelle, Jésus n’est donc pas là pour abattre un système politique. Il peut entrer en contradiction avec les pouvoirs établis, mais ce n’est pas son objectif.

Vous consacrez un chapitre entier à la violence. Jésus chasse les marchands du Temple avec un fouet et renverse leurs comptoirs ; il déclare : "Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive." Pourtant, il demande aussi de tendre l’autre joue et ordonne à Pierre de rengainer son épée au jardin des Oliviers. Comment concilier ces visages contrastés de Jésus face à la violence ? Que nous disent-ils de son rapport au pouvoir et à la force ?

Jésus est à la fois réaliste et idéaliste. Il n’est pas cette figure douceâtre que l’on essaie parfois de présenter, ni l’agneau bêlant que certaines représentations peuvent laisser imaginer. Il peut être sec, abrupt, et ne plaisante pas toujours. On trouve peu d’exemples où il rit ; il recourt davantage au second degré. Il peut se mettre en colère, accepter la polémique et se confronter intellectuellement à ses adversaires. C’est quelqu’un de solide.

"Les marchands chassés du temple", de James Tissot. Domaine public

Or, cette solidité constitue en elle-même un signe de contradiction et suscite nécessairement des conflits, sans que ceux-ci soient pour autant violents. Jésus est un homme de paix, mais c’est aussi quelqu’un qui défend son message. Cela permet de comprendre certaines contradictions apparentes de son discours : lorsqu’il affirme être venu apporter le glaive, par exemple, tout en soignant le serviteur blessé par Pierre au jardin des Oliviers. Il accepte également la hiérarchie de ses interlocuteurs. Son rapport à la force ne peut donc pas se résumer à une opposition simple entre violence et non-violence.

Vous consacrez une large place aux procès de Jésus. Qu’apporte une lecture géopolitique, plutôt que théologique, de ces épisodes décisifs ?

Ces procès sont iniques. Les accusations portées contre Jésus sont fausses, des prétextes sont utilisés pour le faire mourir et la peine prononcée est excessive. Montrer l’iniquité de ces procès permet aussi de mettre en évidence le calcul politique de ceux qui les organisent. Cela vaut aussi bien pour le procès juif que pour le procès romain. Dans ce dernier cas, c’est encore plus manifeste : Ponce Pilate refuse à plusieurs reprises de condamner Jésus, avant de céder lorsque les autorités juives lui font comprendre qu’il pourrait perdre les faveurs de l’empereur. Cette menace est considérable, car elle remet directement en cause sa position politique. Pilate finit donc par sacrifier la justice à la préservation de son pouvoir.