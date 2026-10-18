Face aux violences des manifestations, l’Église appelle à la paix

Au lendemain des violences qui ont émaillé les manifestations du 17 octobre en France, les diocèses de Marseille et de Lyon ont appelé ce dimanche à la paix, dénonçant les destructions et débordements survenus dans les deux villes.

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"Un niveau de violence que nous n’avons jamais vu." C’est le constat dressé par Lamia El Aaraje, première adjointe au maire de Paris, au lendemain des manifestations de samedi 17 octobre, marquées par de nombreux débordements dans la capitale et plusieurs villes françaises. De rue en rue, les scènes de dégradation se sont multipliées, jusque devant les lieux symboliques de la République. À Marseille, Lille, Angers ou encore Bordeaux, des manifestants ont ainsi vandalisé mairies et préfectures. À Lyon, une antenne de l’office de tourisme a été incendiée, tandis que de nombreux commerces ont été pillés. À Limoges, les flammes ont ravagé l’Hôtel de Ville. Dans ce contexte, les responsables de l’Église à Marseille et à Lyon ont pris la parole ce dimanche, appelant à ne pas laisser la violence nourrir davantage les divisions.

"Soyons des artisans de paix."

Au lendemain de cette journée marquée par les violences, plusieurs responsables de l’Église ont ainsi réagi. À Marseille, où les incidents ont laissé derrière eux plusieurs commerces et bâtiments publics dégradés, le cardinal Jean-Marc Aveline a pris la parole dimanche 18 octobre dans un communiqué publié sur Instagram. L’archevêque y exprime notamment sa solidarité avec "les personnes qui ont été blessées et aux commerçants qui ont été victimes de ce vandalisme", et appelle avant tout les habitants à ne pas laisser la situation s’aggraver. "Notre ville et notre pays méritent mieux que cela", rappelle le prélat.

Le cardinal a également invité les fidèles à prier pour un retour à la paix. "Avec tous les croyants, nous prions pour que cessent ces troubles et que la paix revienne".

"Je n’ignore pas que cette violence est le signe d’une société qui va mal, mais je veux redire avec force qu’elle est une impasse et ne peut qu’engendrer davantage d’injustices et de divisions."

Dans la capitale des Gaules, Mgr Olivier de Germay s'est lui aussi exprimé après les événements. Dans un premier communiqué le diocèse a d’abord annoncé le report de la Marche pour la paix, prévue samedi, à la demande de la préfecture "en raison des violences perpétrées ce jour en marge des manifestations". Puis, sur X, Mgr Olivier de Germay est ensuite revenu sur les événements, dénonçant des débordements qui, selon lui, ont largement dépassé le cadre d’une manifestation. "La ville a été le théâtre d’affrontements, de haines, de destructions et de pillage qui sont inacceptables" a déploré l'évêque.

"Je n’ignore pas que cette violence est le signe d’une société qui va mal, mais je veux redire avec force qu’elle est une impasse et ne peut qu’engendrer davantage d’injustices et de divisions." Ainsi, si le prélat de Lyon reconnaît que ces violences peuvent être le symptôme d’une société en difficulté, il refuse d’y voir une issue, a-t-il expliqué tout en apportant ses prières à "tous ceux qui ont été victimes de ces débordements, y compris ceux qui voulaient manifester pacifiquement".