Baptiste Detombe : « Les écrans ont anesthésié le désir de l’autre »

Une génération qui a du mal à s’attacher et à aimer, c'est le portrait que brosse Baptiste Detombe dans son dernier essai. Selon lui, le numérique n’est pas étranger à cette nouvelle ère de "l’obsolescence relationnelle programmée". Entretien.

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Le numérique détruit-il le lien affectif ? Si les nouvelles technologies ne sont pas la cause directe de l’isolement croissant des nouvelles générations, elles y contribuent. C’est l’hypothèse émise par Baptiste Detombe, essayiste, qui explore les conséquences de la tech, du numérique et de l'intelligence artificielle dans nos vies. Dans son dernier essai La révolution affective (Albin Michel), il décrypte avec lucidité comment le numérique reconfigure notre façon d'être à l'autre. Sa réflexion, fondée sur l’anthropologie chrétienne, ne verse pas pour autant dans un pessimisme noir. Citant le passage biblique de Marthe et Marie, il invite à faire l’expérience de la présence physique incarnée, plutôt que de sombrer dans l’affairement.

Aleteia : Qu’est-ce qui vous fait penser que notre époque traverse une crise du lien affectif ?

Baptiste Detombe : Aujourd'hui, 62% des jeunes de 18 à 29 ans se disent au moins "parfois" seuls. 41% de la même tranche d'âge est célibataire. Il s’agit d’une véritable épidémie de misère affective. Je parle d'un siècle antisocial. Notre époque est victime d'un mauvais appareillement, parce qu'on a à la fois une très forte solitude, donc des structures sociales extrêmement fragilisées, et en même temps, un arsenal technologique extrêmement puissant, notamment avec l'IA relationnelle. De cette conjonction peuvent naître, malheureusement, de grands dégâts.

Vous faites du numérique le grand responsable de cette misère affective. Par quels mécanismes les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle transforment-ils notre manière d’entrer et d’être en relation ?

La solitude préexistait au monde numérique. Elle était croissante au fil des cohortes générationnelles, mais ce phénomène a été largement amplifié, si ce n'est décuplé, par le numérique. Un des facteurs réside dans le paradoxe du choix : on a accès à tellement de profils qu'on devient constamment frustré par rapport aux gens qui nous entourent, nos amis, nos amours. On imagine constamment qu'il y a mieux ailleurs. Le numérique rend visible des choses qui, autrefois, étaient invisibles. L'homme ou la femme n’est pas fait pour voir autant de profils différents en si peu de temps. Cela crée une frustration quasiment structurelle. Les écrans ont anesthésié le désir de l’autre.

En quoi les jeunes sont-ils particulièrement vulnérables à cette révolution affective ?

C'est un public assez précaire, parce que sur le plan psychologique, les jeunes cherchent à trouver une manière d'exister au monde. Un jeune dépend beaucoup plus de cercles extra-familiaux. Il commence à s'ouvrir à des amitiés qui sont ailleurs, et a besoin de trouver de nouveaux repères sociaux. Et c'est à ce moment-là qu’il fera face aux néants sociaux et au siècle antisocial, parce qu'il verra souvent des visages qui sont rivés sur les écrans. Il observera malgré lui un rapport au monde qui sera fait de solitude. La relation sociale saura beaucoup moins pleinement satisfaire son appétit de liens. Il entre dans un monde dans lequel toute la richesse affective que ce monde pourrait offrir a été largement altérée.

«Il y a un paradigme aujourd’hui qui pousse à être extrêmement prudent dans son investissement affectif.»

Les études le montrent, les jeunes ont de plus en plus de mal à s’engager, à vivre une histoire d’amour, on parle de "crush", "une attirance qui n'a pas vocation à se concrétiser" comme le définit la sociologue Christine Détrez, mais ça ne va pas plus loin, comment expliquez-vous cela ?

Il y a un paradigme aujourd’hui qui pousse à être extrêmement prudent dans son investissement affectif : le temps donné à autrui, à une personne aimée, est un temps qu'on ne pourra pas dépenser dans une carrière professionnelle, ni investir dans un sport, bref, dans soi-même. Dans ce monde où tout est un peu sujet à rentabilité, à une forme de retour sur investissement affectif, on se demande : "Est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'engager ?" On devient extrêmement frileux et le monde numérique contribue à cela. Les applications de rencontres amènent à voir des profils qui sont en permanence fantasmés, idéalisés. On va cristalliser, comme le voulait Stendhal, une personne idéale. Et quand vient la rencontre, la réalité n'est pas à la hauteur de la projection. Et ce cycle finit par être extrêmement lassant. La jeunesse est fatiguée par ce modèle qui crée une frustration structurelle. Il y a comme une forme d'abandon du terrain relationnel parce qu’il est devenu un terrain miné où les gens n'arrivent plus à se parler.

Vous évoquez la difficulté de passer d’une relation virtuelle sur un site de rencontres à une relation réelle, mais une fois que le pas est fait, que les deux personnes se voient en face-à-face et se plaisent, d’où vient encore ce frein, cet obstacle à la relation amoureuse que l’on constate aujourd’hui ?

La tendance aujourd’hui est de multiplier les situations un peu floues, par peur de souffrir de la relation affective. Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans une lettre à Natalie Paley : "C’est à mon risque de peine que je connais ma joie." C’est exactement ce qu’il se passe : on refuse la peine parce qu'on a grandi dans un "cocon" numérique qui ne nous a pas habitués à la friction d'altérité, qui ne nous a pas habitués à prendre le risque d'aimer. Ce "cocon" nous habitue à une forme de confort, or l'amour est un inconfort.

«On voit dans la passion l'alpha et l'oméga d'une bonne relation, riche et réussie.»

S'ajoute à cela le fait que nous avons aujourd'hui une boussole relationnelle qui a été désorientée. On ne sait plus vraiment ce qui est normal de faire ou pas dans le champ amoureux. Est-ce qu'un garçon doit tenir la porte à une femme ? Est-ce qu'il doit payer l’addition ? Chacun a ses propres référentiels. Il y a plusieurs types de relations, une aventure éphémère, une relation exclusive, une relation homosexuelle… Comme le champ des possibles est extrêmement vaste, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, alors on préfère se replier. Un autre facteur qui me semble relativement important, c’est la place que prend la passion amoureuse dans nos vies, largement portée par Hollywood, Netflix, et récemment la "dark romance". On voit dans la passion l'alpha et l'oméga d'une bonne relation, riche et réussie. Les montagnes russes émotionnelles deviennent le symptôme d'une belle relation, mais ce n'est pas un bon repère. À confondre la passion avec l'amour, on finit souvent par aller droit dans le mur, à se lasser d'une relation, et à recommencer indéfiniment ce cycle passionnel.

Vous dites que nous sommes en train de perdre notre capacité à aimer et à nous attacher, c’est un point de vue assez pessimiste, y a-t-il malgré tout des raisons d’espérer ?

Je suis extrêmement optimiste. René Char disait : "La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil". On se brûle un petit peu, ce n'est pas grave, au moins, on voit le réel tel qu'il est, et une fois qu'on a vu le réel tel qu'il est, on peut ainsi mieux agir pour pouvoir le "sauver". Et ce réel-là se sauve de lui-même, parce que l'humain a une nature magnifique qui le pousse au lien. Aristote l'avait compris, on a besoin de liens pour vivre, c'est un besoin essentiel de la condition humaine. Et pour ce faire, l'appétit est présent, on observe déjà un certain retrait du monde numérique. Aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs d'applications de rencontres a décru par millions. Les individus se tournent vers des clubs de running, vers l'escalade, pour essayer de se rencontrer différemment que par le monde virtuel. Depuis 2022, la génération Z est celle qui a le plus fait décroître son temps passé sur les réseaux sociaux. Les indicateurs montrent qu'il y a une forme de bascule qui porte à la confiance. En outre, de nombreux États commencent à réguler avec fermeté l'usage de l'IA relationnelle.