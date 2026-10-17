Une bonne sœur sur les traces d’Agatha Christie !

Nouveau souffle dans la littérature jeunesse ! Un souffle facétieux éclos dans les montagnes ardéchoises qui a donné vie à un enquête policière singulière, "Le mystère du Prologus". Sa particularité ? La protagoniste et l’autrice sont des religieuses, l’une chargée de percer un mystère, l’autre fermement résolue à le laisser planer ! La mère prieure de l’abbaye Notre-Dame des Neiges (Cévennes) lève un coin du voile pour Aleteia.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Peut-être connaissez-vous Mère Anne, dynamique mère abbesse de la communauté de cisterciennes venues s’implanter en 2022 du Gers en terre ardéchoise, à plus de 1.000 mètres d’altitude ? Les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou sur Facebook sont coutumiers de ses messages pleins d’entrain où elle partage avec les internautes les heurs et malheurs rythmant la vie de l’abbaye. Aujourd’hui, il s’agit d’une plaisante nouvelle : la naissance d’une collection de romans policiers à destination des plus de 15 ans.

Aleteia : Des enquêtes policières nées de l’imagination d’une sœur, voilà qui a de quoi surprendre ! Comment ce projet a-t-il vu le jour ?

Mère Anne : Une sœur dont je tairai le nom est venue me trouver pour m’exprimer ce désir, dans l’optique d’offrir une saine lecture à des adolescents et de leur faire toucher du doigt la beauté de la vie religieuse. Le tout dans un registre bon enfant et humoristique. Un cosy mystery en somme [roman policier tout public plaisant à lire, où le détective est souvent un amateur enquêtant en milieu familier, NDLR], dans la veine de certains Agatha Christie, une de ses sources d’inspiration.

Comment avez-vous réagi ?

Sur le moment, l’idée m’a parue farfelue ! Puis, elle a fait son chemin : cette religieuse ne voulait en rien se faire mousser, mais divertir en donnant à une bonne intrigue un supplément d’âme. Comme elle est drôle et inventive, je me suis dit qu’elle pourrait ainsi développer ses talents et canaliser son énergie créatrice ! Mais je tergiversais… Alors, j’ai tout déposé ça aux pieds du Bon Dieu, devant le Saint-Sacrement. Je lui ai dit que ce projet dépendait de Son bon vouloir et que s’Il n’en voulait pas, Il n’avait qu’à le faire échouer ! En attendant, j’ai donné mon aval à la sœur, tout en veillant à ce que ce travail n’empiète en rien sur sa vie de prière.

«De par notre consécration monastique, nous ne possédons rien, ni nos biens, ni nos travaux, ni nos talents : tout est consacré au Seigneur. Il était donc naturel que ça devienne une aventure communautaire.»

C’est pour cette raison que vous tenez à ce qu’elle garde l’anonymat ?

Oui. Notre vie monastique, c’est comme un enfouissement dans le silence et la prière avec le Christ. Nous ne devons rien avoir de plus cher que Lui. Mettre en avant une sœur serait contraire à cet esprit. Elle est et restera pour ses lecteurs "sœur Edelweiss" et n’assurera pas elle-même la promotion du livre. En tant que supérieure, je me suis assurée qu’elle était prête à se cacher derrière un pseudonyme et à abandonner son œuvre entre les mains de la Communauté. De par notre consécration monastique, nous ne possédons rien, ni nos biens, ni nos travaux, ni nos talents : tout est consacré au Seigneur. Il était donc naturel que ça devienne une aventure communautaire. Comme l’a joliment exprimé l’une de nous "Sœur Edelweiss, c’est une plume avec plusieurs encriers !".

De quelle manière cette initiative individuelle a-t-elle pris un tour collectif ?

Nous nous sommes toutes mobilisées pour soulager notre auteure de certaines tâches matérielles afin de lui dégager du temps. Puis, sœur Edelweiss ne se cachait en rien : elle nous demandait, par exemple, de ne pas jeter les cartons qu’elle laissait sur son lieu de travail car elle y écrivait parfois une idée qui lui était venue subitement ! Nous riions de tomber ici ou là sur de vieilles enveloppes ou des prospectus griffonnés : c’était son projet qui prenait forme.

La voir heureuse de pouvoir stimuler son imagination virevoltante nous amusait. Le choix de se dissimuler derrière sa famille religieuse ne signifie pas que l’on piétine les dons et talents de chacune. Nous naissons originaux, ne devenons pas des photocopies, pour paraphraser Carlo Acutis ! D’ailleurs, sœur Edelweiss a repris tranquillement la plume pour écrire un tome 2.

Les sœurs ont-elles mis la main à la pâte pour l’élaboration du livre lui-même ?

Oui, pour épurer une intrigue par trop foisonnante, mettre le doigt sur les incohérences du récit, traquer les fautes de frappe ou d’orthographe, etc. Et pour faire la publicité du livre ! Une sœur a eu l’idée de faire une petite vidéo promotionnelle avec la même lampe à pétrole que celle figurant en couverture ; une autre a suggéré d’utiliser la musique de la Panthère rose...

Cette aventure éditoriale a eu un côté récréatif et joyeux, jusqu’à la toute fin. Car le jour de la réception du roman, sœur Edelweiss a organisé une petite mise en scène : une pêche à la ligne avec des cartons. Il fallait dénicher celui qui contenait un exemplaire du "Mystère du Prologus" !