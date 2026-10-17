Rendre à César et rendre à Dieu

Prêtre de la Communauté saint Martin, vicaire de la paroisse des Portes de Mulhouse, don Vianney Colin commente l’évangile du 29e dimanche du temps ordinaire. S’il est juste de servir le bien commun, cette justice ne va pas sans une justice plus grande : rendre toute chose à Dieu.

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Thérèse d’Avila déploie des trésors de poésie pour nous parler de notre propre cœur et ainsi nous aider à le comprendre, le comparant tantôt à un jardin à cultiver, tantôt à un château intérieur... Au plus profond de ce château, non sans luttes et sans grâces, se joue la rencontre tant désirée avec Celui que toute âme cherche, plus ou moins confusément : Dieu en personne.

Si chacun peut ainsi se réjouir de se reconnaître le propriétaire d’un domaine au trésor caché, on conviendra également que la bonne gestion d’un tel bien ne va pas sans peine : ce sont les travaux de désherbage, d’entretien et de ravalement… En fait de château, nos cœurs bien souvent ressemblent plutôt à de vastes greniers encombrés, débarras impénétrables dans lesquels il est difficile à la grâce de se frayer un chemin. Cela ne tiendrait qu’à nous, l’entreprise serait remise à plus tard : "Las, je passerai une autre fois, en ce cœur il n’y a pas de place, tout est encore en chantier !" Fort heureusement ce n’est pas la manière de notre Sauveur : Jésus ne se lasse jamais de tambouriner à la porte du cœur de l’homme, des pharisiens en particulier, malgré le profond soupir qu’il laissa un jour échapper (Mc 8,12).

La pédagogie du déménagement

Heureux sommes-nous donc si nous nous reconnaissons un peu en ces personnages, apparents perdants de l’évangile, aussi agaçants soient-ils ! Avec eux, Jésus use d’une pédagogie du déménagement — car il s’agit bien de nous déplacer —, employant volontiers l’invective, pour ne pas dire l’insulte : "engeance de vipère", "hypocrites", "Sépulcres blanchis" !

Aujourd’hui, Jésus ne fait pas l’économie d’un tel moyen. Alors que nos pharisiens viennent le trouver pour le piéger délibérément, ils interrogent le Maître après avoir cru bon de le flatter : "Donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ?" La réponse du Christ ne se fait pas attendre : "Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?" — et d’ajouter aussitôt : "Montrez-moi la monnaie de l’impôt" (Mt 22, 17-19). Car Jésus jamais ne s’arrête à l’invective, qui n’est qu’un moyen de frapper les esprits — de "frapper à la porte" (Ap 3,20). Jésus, toujours, veut nous emmener plus loin, tant il désire sauver tout homme et "n’en perdre aucun".

Il est juste de rendre à César

Attardons-nous sur ce nouveau procédé de Jésus : nous faire observer la "monnaie de l’impôt". Ce procédé étonne. Les pharisiens en effet s’étaient félicités de leur trouvaille, à savoir une question voulant mêler politique et théologie ; or, voilà que Jésus leur sert une leçon de choses, un exercice d’observation ! Décontenancés, ils obtempèrent et lui présentent "une pièce d’un denier".

«Certes, César se distingue de Dieu, l’ordre temporel de l’ordre spirituel. Cependant, les deux ne sont pas séparés, car nous sommes tout un, ou plutôt nous voulons l’être !»

Au fond, par cette leçon de choses, Jésus les ramène tranquillement à la réalité : sans doute, il y aurait bien matière à polémiquer sur César ! Mais il importe tout d’abord de déposer les armes de l’esprit polémique afin de reconnaître que cette simple pièce est bien utile, ne serait-ce que pour acheter le pain quotidien — et qu’elle est à l’effigie de César… C’est bien César qui frappe la monnaie, ou plutôt la chose publique qu’il représente ; or, cette chose publique n’est pas sans intersection avec le bien commun de tout un peuple, et plus particulièrement de ceux qui aujourd’hui interrogent Jésus... Il est juste de reconnaître cet état de fait, aussi est-il juste de rendre à César et de payer l’impôt. Jésus n’entre pas dans les détails — barème d’impôts ou quotient familial — il n’est pas venu pour cela. En nous montrant cette pièce, il nous montre cependant que l’homme aussi religieux soit-il n’a pas à se soustraire de la vie sociale et politique, telle qu’elle s’organise dans son lieu de vie, aussi imparfaite soit-elle.

Une justice plus grande

Cet enseignement vaut pour nous chrétiens : nous avons à prendre part à la vie politique et ceci de multiples manières, parmi lesquels le devoir d’user de notre suffrage et l’engagement associatif. Le concile Vatican II l’a affirmé en ces termes : "Tous les chrétiens doivent prendre conscience du rôle particulier et propre qui leur échoit dans la communauté politique : ils sont tenus à donner l’exemple en développant en eux le sens des responsabilités et du dévouement au bien commun" (Gaudium et Spes, 75).

«Nul doute, Dieu est plus grand que César. Nul doute, notre foi tout en s’incarnant par la mise en œuvre d’une charité sociale et politique, vaut plus que nos engagements : elle porte l’ensemble, elle donne le souffle qui affine et purifie. »

Toutefois, l’implication politique, si elle est une justice, ne va pas sans une autre justice plus grande encore : rendre à Dieu. Certes, César se distingue de Dieu, l’ordre temporel de l’ordre spirituel. Cependant, les deux ne sont pas séparés, car nous sommes tout un, ou plutôt nous voulons l’être ! Léon XIV, à l’occasion de son discours à l’Élysée le 25 septembre dernier, l’a dit de cette manière : "Il n’y a pas de séparation dans la personnalité d’une personne publique : il n’y a pas d’un côté l’homme politique, de l’autre le chrétien." Cela vaut aussi pour chacun de nous.

Par la cohérence de toute notre vie

Nul doute, Dieu est plus grand que César. Nul doute, notre foi tout en s’incarnant par la mise en œuvre d’une charité sociale et politique, vaut plus que nos engagements : elle porte l’ensemble, elle donne le souffle qui affine et purifie. Comme il importe donc de pouvoir rendre à Dieu, comme il importe de lui rendre un culte ! C’est là une justice, car nous sommes les créatures de Dieu. À César, nous devons bien des choses, mais à Dieu, nous devons toute chose. Nous lui devons : cela veut dire, nous lui sommes redevables, nous sommes ses obligés, pourrait-on dire, non seulement par Création, mais plus encore par Rédemption. Cela passe bien sûr par notre participation à la messe du dimanche ; cela passe par la cohérence de toute notre vie dans toutes ses dimensions, politiques et spirituelles.