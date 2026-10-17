Plus d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France. Dans un rapport publié le 17 octobre, l’Unicef France appelle les candidats à l’élection présidentielle 2027 à faire de la pauvreté infantile une priorité nationale.

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En France, la pauvreté infantile a atteint un niveau inédit depuis trente ans. À l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, l’Unicef France tire la sonnette d’alarme dans un rapport publié ce 17 octobre. En 2024 en France, l’Insee recense près de 3 millions d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté, soit 22,4%.

Une pauvreté qui se manifeste par des privations quotidiennes : logement, alimentation, santé, éducation et loisirs. Ainsi, l’Unicef France note que 2.355 enfants se sont trouvés sans hébergement après avoir appelé le 115, dans la nuit du 18 août 2026. En outre, 22,8% d’enfants âgés entre 6 et 18 ans ont déclaré lors de la 6ème Consultation nationale, manger moins de trois repas par jour.

Une situation française préoccupante

Au regard des autres pays européens, où l’on observe une baisse de la pauvreté infantile, celle-ci n’a cessé de s’accroître en France. Alors que le taux de pauvreté total est légèrement inférieur à la moyenne de l’Union européenne (15,4% contre 16,3%), la tendance s’inverse si l’on prend celui des enfants. Face à ces chiffres inédits, l’Unicef France appelle les responsables politiques et les candidats à l’élection présidentielle à mener une stratégie nationale, appuyée sur des objectifs mesurables et des moyens durables.

Elle propose d'améliorer le soutien aux familles en revalorisant le RSA au-dessus du seuil de pauvreté, en adaptant les aides à l'évolution des prix des ménages modestes, et en renforçant les aides au logement. L'organisation propose également de lutter contre l’exclusion des enfants liée au logement : développement de logements sociaux, accroissement des hébergements d’urgence mais également prévention des expulsions. L’Unicef France plaide ainsi la création de 10.000 places supplémentaires afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue. L’accès aux besoins essentiels à tous est une autre directive : alimentation saine, soins médicaux, éducation et services publics tout en réduisant les coûts financiers. Enfin, elle préconise de renforcer l’accompagnement des enfants dès leur plus jeune âge, en commençant par mettre en œuvre le "plan d’urgence enfants mal logés" du Pacte des solidarités. Une mesure qui vise à prévenir la reproduction des inégalités.

La pauvreté, au cœur du message de Léon XIV