Mikal, cette femme qui aima et méprisa le roi David

Fille cadette du roi Saül, Mikal (ou Mikol) connut un destin des plus tragiques fait d’amour et de haine pour David, lui-même appelé à devenir roi d’Israël…

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Mikal apparaît dans la Bible au premier Livre de Samuel qui nous informe que le roi Saül avait, en plus de ses trois fils, deux filles, Mérab, l’aînée, et Mikal, la cadette. Le récit biblique nous dit aussi que cette dernière aimait David, mais que Saül vouait une haine sans merci à l’encontre de celui-ci, fils de Jessé, qui lui faisait de l’ombre en raison de sa trop grande notoriété dans le royaume. Aussi, afin de le faire éliminer, le monarque exigea : "Vous direz ceci à David : Pour sa fille, le roi ne veut pas d’autre paiement que cent prépuces de Philistins, afin de tirer vengeance de ses ennemis" (1S 18,25). Cette curieuse demande avait pour seul objectif d’exposer David à un grand danger afin qu’il tombe aux mains des Philistins…

L’épouse de David

Malgré ces grands périls, les Philistins comptant parmi les adversaires les plus redoutables d’Israël, le fougueux David vainquit ses ennemis et rapporta le double du butin exigé ! Cela lui valut la main de la princesse Mikal et un succès encore plus grand, au grand dam de Saül. Mais les choses n’allaient pas en rester là puisqu’un complot fut de nouveau ourdi par le roi Saül afin d’éliminer David : "Saül envoya des émissaires à la maison de David, pour le surveiller et le mettre à mort au matin." C’était sans compter sur l’amour que Mikal portait à son époux, David… Le livre de Saül nous précise, en effet : "Mais Mikal, la femme de David, l’avertit : 'Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu seras mis à mort !' Et Mikal fit descendre David par la fenêtre. Il partit, prit la fuite et fut sauvé" (1S 19,11-12). Cependant, celle qui avait tout fait pour sauver son époux aimé allait subir la vengeance de son propre père, le roi Saül, furieux de la complicité de sa fille…

Mikhal regarde David danser devant l’Arche d’Alliance. Tableau de Francesco Salviati (1552-1554). Domaine Public

Un destin tragique

Saül exigea, en effet, que Mikal fut donnée à Palti, fils de Laïsh… Ce n’est qu’à la mort du roi Saül que David, devenu lui-même roi d’Israël, put exiger que son épouse lui fut rendue. Mikal pouvait alors jouir du statut d’épouse du roi, même si le titre de reine en tant que tel n’apparaît pas précisément dans la Bible à son égard.