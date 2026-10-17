Léon XIV a quitté ce 17 octobre après-midi la polyclinique Gemelli, où il a été hospitalisé pendant cinq jours pour une opération au poumon qui a révélé la présence d’une tumeur cancéreuse.

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Léon XIV a quitté ce 17 octobre après-midi la polyclinique Gemelli, où il a été hospitalisé pendant cinq jours pour une opération au poumon qui a révélé la présence d’une tumeur cancéreuse. Le Pape est sorti à pied, a salué les responsables de l’hôpital et des fidèles rassemblés devant la porte principale avant de regagner le Vatican à bord d’un SUV noir. Ce dimanche, il récitera la prière de l’Angélus depuis la fenêtre de l’appartement pontifical, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 17 octobre 2026.

Pope Leo XIV leaves the Gemelli University Hospital in Rome on October 17, 2026, four days after undergoing surgery to remove a cancerous tumour from his right lung. Antoine Mekary | ALETEIA

Le docteur Luigi Carbone, ‘ministre de la santé’ du Vatican et le professeur Stefano Margaritora, qui a opéré le Pape, ont en effet publié un ultime bulletin de santé ce samedi peu avant midi dans lequel il était affirmé qu’"au vu des analyses de sang et de la radiographie thoracique réalisées ce matin, et après évaluation de son état clinique, le Saint-Père a été jugé apte à quitter l’hôpital". Aucune communication n’a été faite sur la thérapie que pourrait suivre le Pape. Cinq minutes plus tard, le Bureau de presse du Saint-Siège a à son tour annoncé que "suite aux conclusions rendues ce matin par les médecins, le pape Léon XIV sortira aujourd’hui de la polyclinique Gemelli".

Se présentant dans le hall d’entrée à 15h30 sous les applaudissements émus de la centaine de médecins, patients et fidèles qui l’attendaient, pour beaucoup depuis plus d’une heure. Comme lors de son entrée, un peu plus de quatre jours auparavant, il a gagné à pied les quelques mètres le séparant du SUV noir chargé de le ramener au Vatican. Souriant, le Pape n’a manifesté aucune gêne ni aucun signe de maladie et a pris le temps de remercier quelques fidèles présents, notamment une femme atteinte de la maladie de Crohn. Devant le porche, avant de grimper dans son véhicule, il a aussi salué les docteurs et officiels du Gemelli, notamment le docteur Luigi Carbone, ‘ministre de la santé’ du Vatican, et le professeur Stefano Margaritora, qui a opéré le pape.

Avant de partir, Léon XIV a aussi échangé avec une jeune Ukrainienne de 13 ans, Varvara, qui a été récemment soignée pour une tumeur, et qui lui a offert une peluche. Ce geste intervient au lendemain de l’appel téléphonique entre le pape et le président russe Vladimir Poutine, lors duquel le premier a plaidé pour une trêve humanitaire dans la région d’Olechky, dans la région de Kherson. Le pape a ensuite rejoint le Vatican où il est entré à 15h43.

Pope Leo XIV leaves the Gemelli University Hospital in Rome on October 17, 2026, four days after undergoing surgery to remove a cancerous tumour from his right lung. Antoine Mekary | ALETEIA

Son hospitalisation, qu’il avait annoncée lui-même pendant la prière de l’Angélus dimanche dernier, n’aura finalement pas duré une semaine, comme affirmé initialement par le Saint-Siège, mais seulement cinq jours. Arrivé au Gemelli mardi à la mi-journée pour soigner un nodule pulmonaire, le pontife avait été opéré le jour même. Le soir, les médecins avaient expliqué avoir procédé à une ablation du poumon inférieur droit du pape après la découverte d’une tumeur cancéreuse. Les bulletins médicaux publiés les jours suivants avaient tous souligné l’amélioration de la situation du Pape qui avait même été en mesure de recevoir ses collaborateurs et, ce vendredi, de célébrer la messe devant les membres du personnel médical et de la sécurité.