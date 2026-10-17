Duda, une jeune brésilienne en route vers la sainteté ?

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Lorsque la maladie est venue bouleverser sa vie, Maria Eduarda Nogueira de Paula n’a pas renoncé à l’espérance. Originaire de Juiz de Fora, ville du sud-est du Brésil située dans l’État du Minas Gerais, cette adolescente surnommée Duda a été diagnostiquée à 14 ans d’un cancer rare et particulièrement agressif. Face à l’épreuve, elle a choisi de ne pas céder au désespoir, faisant de ses derniers mois de vie un témoignage de foi, de courage et de dévotion. Une histoire qui continue aujourd’hui de toucher les cœurs.

Début 2022, alors que sa vie semble encore pleine de promesses, Duda commence à souffrir de douleurs profondes et persistantes dans les jambes, que les antalgiques ne parviennent pas à soulager. Après une série d’examens, les médecins découvrent un sarcome d’Ewing à un stade avancé, déjà accompagné de métastases osseuses. Cette maladie rare et particulièrement agressive vient bouleverser le quotidien de l’adolescente.

"Aujourd’hui, j’ai rendu grâce pour pouvoir respirer, pour pouvoir marcher."

Pour sa famille, commence alors une course contre la montre. Une campagne de financement participatif est lancée et relayée dans tout le pays afin de réunir les fonds nécessaires à un traitement de pointe en Espagne. De son côté, Duda puise dans sa foi la force d’affronter cette nouvelle réalité. Malgré la gravité de son état, la jeune fille ne semble pas vaciller dans sa confiance en Dieu.

Le Calvaire et l’Eucharistie

Après l’annonce du diagnostic, commence pour Duda un long parcours de soins, particulièrement éprouvant. Les cycles de chimiothérapie se succèdent, entrecoupés de longues hospitalisations et de nombreuses injections. Puis, une grave lésion de l’œsophage vient encore compliquer son état. Pendant plusieurs jours, l'adolescente est incapable d’avaler quoi que ce soit, pas même une goutte d’eau. Dans cette épreuve, elle ne se nourrit que de l’Eucharistie. Pendant cinq jours, le pain consacré devient son seul aliment.

Cette relation à l’Eucharistie témoigne de la place que la foi occupe dans sa vie. Malgré la douleur et la fatigue, Duda continue d’y puiser une force qui étonne son entourage. Ainsi, un jour, sa mère lui demande comment elle parvient à supporter tout ce qu’elle traverse. Duda lui répond avec simplicité et sérénité :"Aujourd’hui, j’ai rendu grâce pour pouvoir respirer, pour pouvoir marcher."

"Père, pour Lui, cela en vaut la peine, pour Lui nous faisons tout."

Entre deux hospitalisations, Duda trouve aussi le moyen de transmettre sa foi au-delà de sa chambre d’hôpital. Elle se lance notamment dans la confection de chapelets et en réalise plus d’un millier, qu’elle offre aux personnes qu’elle rencontre, les invitant ainsi à prier à leur tour. Sur les réseaux sociaux, elle partage également des vidéos en direct dans lesquelles elle prie le chapelet, raconte la vie des saints et parle de sa foi. Loin de chercher à susciter la compassion, elle profite de ces rendez-vous pour évangéliser, toujours avec le sourire, alors même que la maladie continue de progresser.

À l’approche de Noël 2024, cette foi continue de guider chacun de ses choix. Alors que sa mobilité est déjà fortement réduite et qu’elle sait ses jours comptés, Duda adresse une demande à ses parents : elle souhaite qu’ils se confessent afin de pouvoir recevoir l’Enfant Jésus en état de grâce. La jeune brésilienne tient également à assister à la messe de minuit. Compte tenu de sa grande fragilité, le prêtre lui suggère de ne pas se déplacer pour recevoir le sacrement. Duda lui répond alors avec une détermination qui force l’admiration, "Père, pour Lui, cela en vaut la peine, pour Lui nous faisons tout."

Du Brésil aux portes du Vatican

Le 17 janvier 2025, Duda meurt des suites de la maladie, entourée de sa famille. Elle a 17 ans. Néanmoins, sa mort ne marque pas la fin de son histoire. Au contraire, son témoignage continue de se diffuser à travers le Brésil et de toucher de nombreuses personnes. Une foule se rassemble par ailleurs pour ses funérailles, témoignant de l’attachement qu’elle a suscité autour d’elle. Frappé par la profondeur de sa foi, l’archevêque émérite de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, qualifie même l'adolescente publiquement de "version féminine de saint Carlo Acutis".