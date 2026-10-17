Dimanche des Missions : 100 ans au service de l’Église universelle

Le Dimanche des Missions fête ce dimanche 18 octobre son centenaire. Instituée en 1926 par le pape Pie XI, cette journée portée par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) mobilise les catholiques du monde entier autour de la prière et d’une quête destinée à soutenir les Églises les plus démunies.

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Cent ans après sa création, le "Dimanche des Missions" conserve la même ambition : faire de la mission une responsabilité partagée par tous les catholiques, au-delà des frontières et des continents. Ce dimanche 18 octobre 2026, cette journée célèbre un siècle de prière et de solidarité. Elle clôture la Semaine Missionnaire Mondiale portée par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), organisée cette année du 11 au 18 octobre autour du thème "Un dans le Christ, unis dans la mission".



La quête impérée

Au cœur de cette journée, une collecte particulière, dite "quête impérée", occupe une place centrale. Instituée par Pie XI en 1926, elle est destinée à soutenir les besoins des Églises locales à travers le monde, notamment dans les territoires où les ressources humaines et financières manquent pour assurer la formation des prêtres, l’accompagnement pastoral ou le développement de projets éducatifs et sociaux.

"C’est une quête fléchée", explique Claire Rocher, responsable de la communication des OPM, qui rappelle le fonctionnement de ce dispositif : "les paroisses participent à la collecte, dont les fonds sont ensuite centralisés à Rome. Les OPM se chargent de répartir les ressources entre les projets présentés par les directions nationales, en fonction des besoins des communautés locales". Un enjeu qui dépasse ainsi le cadre d’une simple collecte paroissiale. "Il s’agit de donner corps à une solidarité entre les Églises, afin que les communautés les plus fragiles puissent continuer à annoncer l’Évangile et à vivre leur foi."

"Présentes dans quelque 140 pays, les OPM participent à la mise en relation des communautés chrétiennes et à la circulation des ressources entre les Églises."

Quatre œuvres pour soutenir la mission

Pour comprendre le rôle des OPM, il faut revenir à leur histoire, profondément liée à celle de Lyon. C’est en 1822 que la bienheureuse Pauline Jaricot y fonde l’Œuvre de la Propagation de la Foi, avec la conviction que la prière et le soutien financier peuvent contribuer ensemble à la mission de l’Église. "Cette initiative lyonnaise est ensuite rejointe par d’autres œuvres missionnaires, progressivement placées sous la responsabilité du Saint-Siège. Aujourd’hui, les OPM rassemblent quatre œuvres complémentaires", commente Claire Rocher.

Parmi celles-ci, l'œuvre de la Propagation de la Foi soutient l’annonce de l’Évangile et les besoins pastoraux des Églises locales et l'œuvre de Saint Pierre Apôtre contribue à la formation des séminaristes et des futurs religieux et religieuses. L’Enfance missionnaire invite quant à elle les jeunes à prier pour les enfants du monde entier et à participer à la solidarité missionnaire. Enfin, l’Union Pontificale Missionnaire travaille à la formation et à la sensibilisation missionnaires des prêtres, des personnes consacrées et des laïcs. "Présentes dans quelque 140 pays, les OPM participent à la mise en relation des communautés chrétiennes et à la circulation des ressources entre les Églises", poursuit Claire Rocher. L’aide bénéficie à plus de 1.100 diocèses dans le monde, soit plus d’un tiers, et principalement aux continents où les besoins sont les plus importants, en Afrique notamment.

Des milliers de projets

L’ampleur du dispositif témoigne de la dimension mondiale de cette solidarité. En 2025, les OPM de France ont recueilli environ 1,2 million d’euros au titre du Dimanche des Missions, selon les chiffres communiqués pour cette collecte.

Les dons permettent de financer des projets d’ampleur et de nature très diverses, depuis des initiatives de quelques milliers d’euros jusqu’à des opérations plus importantes. En 2025, plusieurs cinq mille projets ont bénéficié de ce soutien. Reconstruction d’une chapelle en Amazonie péruvienne, dispositif éducatif pour permettre à de jeunes filles jeunes de reprendre leurs études au Sénégal, développement d’un centre pastoral au Sri Lanka… cette année, les projets sont toujours aussi divers. En France, le besoin de financement porte sur l’enregistrement d’une version audio de la traduction liturgique de la Bible.

"Ces rencontres donnent à voir une mission qui ne se réduit pas au départ vers des terres lointaines. Elle se vit aussi en France, dans l'accueil des chrétiens venus d'ailleurs (...).”

Célébrer deux anniversaires

Au-delà du soutien financier, les OPM cherchent à sensibiliser les fidèles à la dimension universelle de leur foi. La Semaine missionnaire mondiale est l’occasion de multiplier les témoignages, les temps de prière, les rencontres et les célébrations. "Les initiatives sont adaptées aux réalités locales", explique Claire Rocher. Témoignages de laïcs engagés ou de prêtres venus d’autres pays pour exercer une mission en France, célébration spéciale… Différents projets sont mis en place par les diocèses pour souligner l'événement. En Seine-Saint-Denis, la journée prend une dimension particulière. Le diocèse célébrera les 60 ans de sa création à l’occasion d’un rassemblement à la basilique en s’associant aux OPM. "Le choix de faire coïncider les deux anniversaires souligne la proximité entre l’histoire d’une Église locale et celle de la mission universelle, signale Claire Rocher. La Seine-Saint-Denis, marquée par la jeunesse de sa population et par la présence de nombreuses congrégations religieuses, offre un visage de l’Église façonné par la diversité des origines et des engagements."

Une table ronde consacrée à la mission avec les OPM doit réunir différents témoins, parmi lesquels le père Richard Ngweli-Ngambo, prêtre originaire de RDC, ainsi qu’un couple engagé dans le mouvement "église en Mission", qui accompagne la vie des paroisses. Et Claire Rocher d’ajouter : "Ces rencontres donnent à voir une mission qui ne se réduit pas au départ vers des terres lointaines. Elle se vit aussi en France, dans l'accueil des chrétiens venus d'ailleurs, le partage d'expériences et l'engagement au service des communautés locales."

Des affiches pour raconter un siècle de mission

Autre projet mis en place pour célébrer le centenaire : une exposition rétrospective consacrée aux affiches du Dimanche des Missions depuis les années 1920. À travers ces images présentées par le Centre de documentation et d'archives des OPM, l’on découvre un siècle d'histoire religieuse, de sensibilisation et de mobilisation. À la Maison de Lorette, ancienne demeure lyonnaise de Pauline Jaricot et lieu de mémoire et de prière ouvert au public, des affiches originales sont présentées au public jusqu’au 14 décembre 2026. L'exposition est également accessible sous une forme virtuelle et interactive, avec 35 affiches numérisées accompagnées de contenus audio et musicaux. Un catalogue numérique permet enfin de consulter les documents. Cette rétrospective entend faire dialoguer mémoire et actualité. Les supports ont changé, les contextes politiques et ecclésiaux ont évolué, mais une question demeure : comment encourager chacun à prendre part à la mission ?

En partenariat avec les OPM