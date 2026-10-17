Dans les traductions liturgiques, la difficulté vient de ces petits détails qui ne changent pas et qui pourtant changent tout, comme dans la traduction du Credo à propos de l’Église. L’historien Paul Airiau y voit la marque d’un cléricalisme aux coûteux effets.

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Parfois, lorsqu’on n’a rien d’intéressant à dire sur l’actualité et qu’on doit parler, le mieux est de prendre prétexte de ce qui va bientôt arriver. Dont acte : tous les catholiques de France savent, ou sauront bientôt, qu’après la nouvelle traduction liturgique du lectionnaire (2013), du Notre Père (2017), du Credo et du missel (2021), l’Avent 2026 verra entrer en vigueur celle du Magnificat. C’est dire si c’est un micro-changement. En effet, autant les fidèles les plus assidus disent ou chantent le Pater et répondent à la messe, autant seuls les virtuoses (ceux qui disent l’office divin, par obligation comme — théoriquement — les clercs, ou par piété comme tous les autres), connaissent leur Magnificat.

La propension cléricale

Depuis que les vêpres dominicales paroissiales sont tombées en désuétude dans les années 1950-1960, ce cantique néotestamentaire a perdu de sa popularité, même s’il a été recyclé comme chant populaire dans la dévotion mariale. Après 2026, à un horizon encore inconnu, une nouvelle traduction de parties de l’Office des Heures apportera à son tour un changement tout aussi anecdotique pour le fidèle lambda.

C’est donc à croire que le catholicisme francophone opère actuellement par petites touches une réception diffractée de la réforme liturgique enclenchée avec Vatican II, qui n’ose pas se dire trop fort plus fidèle aux éditions latines normatives. Cependant, dans ces controuvées opérations de recadrage théologico-pastoral par le biais de la liturgie, une réalité ne change pas : la propension cléricale. En effet, le Credo de 2021 conserve sans aucun complexe la très forte inflexion du sens latin de "Et unam sanctam catholicam apostolicam Ecclesiam" imposée en 1965/1969. Au lieu que les traductions françaises antérieures, fidèles à la grammaire et à la Tradition, donnaient : "[Je crois] l’Église une, sainte, catholique et apostolique", celle que la liturgie a massivement imposé affirme : "Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique."

Croire l’Église ou croire en l’Église

La différence est de taille. Dès 1952, le théologien jésuite Henri de Lubac dans ses Méditations sur l’Église rappelait que la structure du Credo était trinitaire, qu’il y avait une spécificité irréductible du "croire en", relevant de la foi théologale, à laquelle l’Église ne pouvait prétendre. Nul doute qu’il y ait eu chez lui, eu égard à sa formation et à son rapport tendu aux autorités théologiques de son ordre et du Saint-Siège des années 1930 aux années 1950, une manière de faire bouger les lignes ecclésiologiques et le vécu catholique. En effet, il relativisait ainsi la configuration intransigeante antimoderne imposée par le Saint-Siège et une partie de la hiérarchie et des fidèles à partir de la fin du XVIIIe siècle, et radicalisée tout au long du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Celle-ci avait établi l’Église comme une pyramide bastionnée où l’adhésion inconditionnelle à la hiérarchie, spécialement papale, en tous ses propos, toutes ses pompes et toutes ses œuvres, était la condition quasi sine qua non du salut.

Or, alors que l’ecclésiologie de Vatican II voulait dépasser ce fonctionnement de l’Église comme une espèce de matriarche castratrice, la traduction du Credo en français en fit fi. Elle osa ce qu’aucun des autoritaires papes des XIXe et XXe siècles n’avait jamais fait : poser l’Église comme objet d’une foi égale à celle en Dieu. On peut considérer que cela n’a pas été sans conséquences sur l’auto-compréhension des catholiques. En effet, une telle formulation sacralise l’impératif d’appartenance, comme si se réalisait la propension latente qu’a l’Église, comme toute institution, de rendre incontestable le fait, pour ceux qui y adhèrent, de devoir lui faire une confiance absolue et de lui être entièrement soumis. Cela radicalise aussi l’autorité des clercs, puisque, par métonymie, Église renvoie fort usuellement et le plus souvent à l’institution ecclésiastique.

Des raisons inconnues

Les raisons de ce choix demeurent inconnues — les archives sont encore à explorer au Centre national des archives de l’Église de France. Faut-il y voir une compensation du détachement tendanciellement croissant des Français par une intensification de l’attachement des pratiquants et militants ? une garantie pour l’existence de l’Église en transférant la sacralisation quasi divinisante des clercs à l’ensemble des membres de l’institution comme corps auto-conscient de sa spécificité ? une préservation de la puissance des clercs au moment où elle est fortement remise en cause, par les clercs eux-mêmes et par la dégradation accélérée de leur recrutement et de leur place sociale ? le fruit tardif d’une rivalité mimétique avec les machines à produire de la servitude volontaire que furent chacun dans leur genre le Parti communiste et l’État-nation ? ou simplement une incompétence théologique crasse, comme le pensait mezzo voce le père de Lubac, qui passa une partie des années 1960 à attirer l’attention sur les enjeux d’une telle traduction (notamment avec La Foi chrétienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, 1969) ?

Église divinisée ou communauté de pécheurs

Quoi qu’il en soit, à la fin, la répétition dominicale d’une telle traduction a sans doute contribué à l’entretien du rapport névrotique quasi permanent de bien des catholiques pratiquants et militants à l’Église, qu’accentue désormais la minorisation croissante du catholicisme en France et le développement de para-clercs plus ou moins professionnels compensant la rétraction accélérée des clercs ex statuto. Elle a aussi fait disparaître la possibilité de s’en sortir qui consistait à envoyer les clercs s’"hellénépiphaniser" [selon le dictionnaire de la langue xyloglotte, en grec : langue de bois, Ndlr] d’une manière ou d’une autre, ce qui se pratiquait relativement couramment jusque dans les années 1980. Alors qu’on pouvait se contenter de penser qu’on s’était disputé avec un curé "orchidoclaste", "alvéopyge" et "abutyrotomofilogène", désormais le coût de la rupture avec une Église divinisée est bien plus lourd.