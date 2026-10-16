Malgré un contexte politique et sécuritaire tendu, marqué par l’incertitude, les habitants de Qrayeh, dans le sud du Liban, restent attachés à leurs terres. Chaque année, la récolte des olives constitue un rendez-vous important pour les agriculteurs. En cet automne 2026, elle représente un enjeu particulier pour l’économie locale fragilisée.

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Parmi les différentes cultures du Liban, l’oléiculture occupe une place importante. Symbole de la terre libanaise, l'olivier constitue l’une des richesses agricoles du pays, notamment dans le Sud-Liban et dans la région de Batroun.

Pourtant, les agriculteurs font face à de nombreuses difficultés. "L’un des principaux problèmes des agriculteurs est la vente de leurs produits. Le marché libanais est petit, c’est donc difficile pour eux d’exporter leurs produits vers les pays européens", explique à Aleteia le père Tony Chalhoub, curé de la paroisse Saint Georges, à Qrayeh. Pour une grande partie de la population, dont l’identité est intimement liée à la terre, "l’agriculture est la principale source de subsistance, notamment dans les campagnes" ajoute-t-il.

Des paroisses mobilisées pour soutenir les agriculteurs

Face à l’urgence économique, certaines paroisses et certains monastères n’hésitent pas à lancer des initiatives agricoles pour soutenir les habitants. Profondément ancrés dans la vie locale, ils jouent alors un rôle qui dépasse le cadre religieux. Il leur était inenvisageable de ne pas venir en aide aux agriculteurs.

C’est notamment le cas de la paroisse Saint Georges de Qrayeh, village du Sud-Liban où les oliveraies façonnent le paysage. Le père Tony explique que la paroisse possède ses propres oliveraies. Elle "loue ces parcelles aux villageois souhaitant en récolter les fruits et en tirer profit". Cette initiative permet aux habitants d’accéder aux terres agricoles et de bénéficier des revenus qu’elles génèrent.

Le soutien du père Tony ne s'arrête pas là. Depuis plusieurs années, il porte un projet destiné à mettre en valeur les oléiculteurs : le "Festival de l'olive". Au programme : plats locaux préparés à base d'huile d'olive, manakish, labneh et pain, ainsi qu’une exposition de produits locaux. Les visiteurs pourraient ainsi acheter de l'huile d’olive et des olives directement auprès des producteurs. À travers ce projet, le père Tony souhaite "soutenir les agriculteurs, encourager la production locale et faire revivre le patrimoine agricole et social du village". En coordination avec les autorités locales, la paroisse prévoit d’organiser le festival "autour de l’ancien puit du village, restauré il y a peu", un lieu riche de sens pour les villageois. "Un programme artistique est en préparation, avec des chants et des danses traditionnelles" afin de célébrer la culture libanaise.

Un évènement qui s’est toutefois interrompu avec la guerre au Liban, dans un contexte régional marqué par des affrontements militaires entre Israël et l’Iran. Pour autant, le père Tony ne perd pas espoir et veut lui donner plus d’ampleur : "La guerre qui sévit a retardé sa mise en œuvre. Nous attendons une amélioration de la situation pour pouvoir la concrétiser".