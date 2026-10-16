Les meilleures ventes dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 9 au 15 octobre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 Léon XIV en France : du 25 au 28 septembre 2026 : "Vous êtes les saints de France !"

Résumé : Maginificat, Aleteia, Famille chrétienne, octobre 2026.Un album souvenir de la visite du Pape en France avec ses quatorze prises de parole officielles : neuf discours, quatre homélies, un salut. Complété par des témoignages de fidèles et le récit d'un journaliste.

2 Pour que le monde ait la vie : voyage apostolique en France : homélies et discours

Résumé : Léon XIV, Cerf, octobre 2026. Recueil des quatre homélies et neuf discours prononcés par le Pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026. Léon XIV y développe les convictions au coeur de son pontificat, entre foi, espérance, paix, communion et attention aux plus fragiles, en lien avec le thème Pour que le monde ait la vie.

3 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

4 VOUS ÊTES LES SAINTS DE FRANCE

Résumé : Léon XIV, Librairie Téqui (Pierre), octobre 2026. Discours et homélies prononcés par le Pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026.

5 Réussir à Vivre

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2026. Adrien Candiard questionne l’injonction contemporaine à réussir sa vie et à rechercher sans cesse l’accomplissement personnel. A partir du livre du prophète Aggée, il propose une sorte d'anti-méthode du bonheur inspirée de l’Evangile : plutôt que de chercher comment réussir sa vie, s’interroger sur ceux pour qui l’on vit.

6 Résurrection : le retour de la France éternelle

Résumé : Philippe de Villiers, Fayard, octobre 2026. Refusant de voir mourir la nation, l'auteur lance un appel à l'action et à l'espérance. Il s'appuie sur le concept biblique du Petit Reste, une minorité d'élite exigeante et déterminée, pour bousculer le système et faire renaître la France.

7 Sermons sous les décombres

Résumé : Delphine Horvilleur, Olivier Nora éditions, Plon, octobre 2026. De 2023 à 2025, D. Horvilleur, rabbin, confronte les textes de la tradition juive à la guerre déclenchée après le 7 octobre. Réunissant des sermons et des réflexions, elle livre une réflexion sur Israël, l’antisémitisme, la violence et la responsabilité politique, tout en cherchant dans les mots et les textes sacrés les moyens de renouer le dialogue et de réparer les fractures.

8 Le fondateur

Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, octobre 2026. Conseiller politique, G. est enrôlé par Alexander Zimmer, le fondateur de Panoptik, une société de surveillance qui a pour but de venir à bout des humains par l'intelligence artificielle.

9 Vivre la présence de Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Artège, juilet 2026. Un ensemble de textes regroupant des lettres et des maximes spirituelles de Nicolas Herman (1614-1691), frère convers des carmes, dans lesquels il raconte ses expériences centrées sur la pratique de la présence de Dieu. L'ouvrage reprend les éditions originales des deux livres publiés par l'abbé de Beaufort en 1692 et en 1694.

10 Homo Occidentalis