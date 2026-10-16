Le regard qui aime et la parole qui sauve

Vivre constamment sous le regard de Dieu, dans l’écoute de sa Parole, permet de surmonter bien des faiblesses et bien des obstacles.

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En un temps et dans un monde où priment les paroles et le mouvement, où les extravagances et les compétitions sont censées réjouir les cœurs et donner un sens à l’existence, les choses les plus ténues et les plus simples sont souvent négligées ou méprisées. Charles Baudelaire note que "celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée" (Le Spleen de Paris, "Les Fenêtres"). Le regard perce la profondeur des choses et lit dans les cœurs et les âmes. Encore faut-il savoir regarder.

Le premier regard

Chacun a déjà fait l’expérience d’un simple regard qui découvre un monde, qui transforme une vie, qui lie deux êtres dans l’amitié ou l’amour. Certains regards ne s’oublient jamais, restent gravés dans nos mémoires. Tel est le premier regard que croise généralement celui du nouveau-né : celui de sa mère qui sourit. À partir de cette découverte, l’enfant apprend peu à peu à sortir de lui-même, à forger sa personnalité et à échanger en retour, comme l’a magnifiquement décrit Hans Urs von Balthasar. Expérience déjà de la transcendance car Dieu veut que chacune de ses créatures soit indépendante, qu’elle soit attirée librement vers sa beauté afin de Lui ressembler. Le regard d’une mère n’est pas celui de la possession mais celui qui ouvre à la prise de conscience de la distinction, à l’inverse de la fusion initiale. Saint Benoît, dans sa Règle, invite chaque moine à la disposition suivante : In omni loco Deum se respicere pro certo scire ("En tout lieu tenir pour certain que Dieu nous voit" Ch. IV). Ceci non pas dans l’esprit terrifiant des célèbres vers de Victor Hugo que tous les petits écoliers ânonnaient en pensant avec effroi au sort de Caïn poursuivi par sa conscience après le meurtre d’Abel :

"Alors il [Caïn] dit : “je veux habiter sous la terre

Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;

Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien.”

On fit donc une fosse, et Caïn dit “C’est bien !”

Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.

Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre

Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn." (La Légende des siècles, "La Conscience")

Le Dieu qui voit le moine n’est pas un œil vengeur suspendu dans les airs mais le Père qui regarde l’horizon sans se lasser dans l’attente du retour du fils prodigue, le Créateur qui soutient chaque créature dans l’être avançant pas à pas.

Le regard du Christ

Un unique mot peut aussi bouleverser et retourner, battre comme le battoir au lavoir, tordre et redresser comme le marteau du forgeron. Comme le regard, le mot peut être planche de salut lorsqu’il trouve sa source en Celui qui guérit. La manière dont Notre Seigneur regarde les foules et chaque personne — tel que cela est rapporté dans les Évangiles — la façon dont Il use de peu de mots qui suffisent à redonner l’espérance, à accorder le pardon, à indiquer le chemin à suivre, sont des modèles à imiter en plus d’être des sources de réconfort et de confiance. Il s’agit là du regard et de la parole humains de Jésus, irrigués par son regard et sa parole divins. Dans son Incarnation, le Christ connaît et aime tous les hommes, chacun en particulier, grâce à sa vision béatifique et à sa science infuse. Chaque homme doit se répéter : "Jésus m’a regardé et Il continue de le faire ; Il m’a parlé et cela n’a pas de fin." Le Christ regarde et parle du haut du ciel. Il regarde et parle de chaque tabernacle.

Le Saint Visage, école de Novgorod, Moscou, Galerie Tretyakov. Le Saint Visage, école de Novgorod, Moscou, Galerie Tretyakov

Sainte Gertrude avait la vision intellectuelle de ce regard du Christ présent dans les saintes espèces, regard mystérieux et invisible pour le commun des mortels que nous sommes. Pourtant, ses regards et ses mots sont identiques à ceux qu’Il posait et qu’Il prononçait en présence de ses contemporains. Ce regard et cette parole hors du commun sont magnifiquement et sobrement exprimés par saint Jean rapportant sa vocation et celle d’André : "S’étant retournés et voyant qu’ils Le suivaient, Il leur dit : “Que cherchez-vous ?” Ils lui dirent : “Maître, où demeures-tu ?” Il leur dit : “Venez et voyez”… Et ils demeurèrent avec Lui ce jour-là" (Jn 1, 38-40). Tel est aussi l’épisode bouleversant du jeune homme riche venant voir le Maître, plein d’une générosité qui se heurte à ses limites. Il est précisé que Jésus fixa sur lui son regard, connaissant déjà le contenu de son cœur : "Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Une seule chose te manque ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel : puis viens et suis-moi" (Mc 10, 21). Et puis, bien sûr, le moment crucial du repentir de Pierre, lors de la Passion, lorsque le regard du Christ lié remplace toute parole, après le triple reniement du prince des Apôtres : "Et le Seigneur s’étant retourné regarda Pierre. […] Et Pierre étant sorti, pleura amèrement" (Lc 22, 61-62). Les transformations les plus radicales, les révélations les plus marquantes ne souffrent pas le bavardage et le papillonage : elles se réalisent dans la sobriété, la contemplation, le silence intérieur. Lors d’une prédication, le fameux dominicain Henri Lacordaire note qu’"il y a dans le regard qui rencontre la splendeur du vrai un frémissement qui touche à l'extase" (Les conférences de Notre-Dame de Paris, 1848).

Ce regard qui aime et de cette parole qui sauve

Le regard et la parole de Dieu sont purifiants, sanctifiants, pacifiants, unifiants, comme le dit dom Godefroid Bélorgey dans son ouvrage Sous le regard de Dieu. En inscrivant cette certitude dans notre esprit et dans notre cœur, nous rétablirons l’ordre détruit trop souvent par le péché, car ces regards et ces mots sont nos bouées de sauvetage. Vivre constamment sous le regard de Dieu, dans l’écoute de sa Parole permet de surmonter bien des négligences. Il ne suffit pas de ne pas offenser Dieu pour échapper à la médiocrité : il est nécessaire d’ajouter ce qui est la constante et pleine conscience que chaque instant, chaque détail de ma vie bénéficient de ce regard qui aime et de cette parole qui sauve.

Lorsque saint François d’Assise reçut les stigmates du Christ sur le Mont Alverne, il est dit que le séraphin aux trois paires d’ailes, avec le visage et les plaies de Jésus, le frappa de cinq rayons sans prononcer un seul mot : il ne subsistait plus que l’échange des regards, celui de François étant dans l’acceptation puisque, dans sa prière, il venait de demander la grâce de participer aux souffrances du Christ crucifié. Basculement prodigieux, sans bruit, qui configura le pauvre d’Assise au Pauvre, lui faisant vivre parfaitement cette parole de saint Augustin : "Quand on aime, il n’y a pas de peine, ou, s’il y a peine, même celle-ci est aimée !" (À propos des bienfaits du veuvage, XXI, 26).

Regarder et contempler