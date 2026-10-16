Le corps du manifestant et le droit d’être en colère

S’il faut des corps en bonne santé pour se faire entendre dans la rue, demande l’essayiste Charlotte de Vilmorin, quelle est la légitimité d’une colère chez les personnes fragiles et handicapées ?

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Depuis la mi-septembre, les appels à manifester se succèdent un peu partout en France, et les cortèges grossissent de semaine en semaine. Ces images me renvoient à une question qui me travaille depuis longtemps : comment fait-on entendre sa voix quand on n’a pas le corps qu’il faut pour descendre dans la rue ? Car il y a incontestablement un corps du manifestant. Il commence par les jambes, qui avalent les kilomètres entre République et Bastille, et par les bras, levés des heures durant pour tenir une pancarte au-dessus des têtes. Il continue par les épaules, qui se serrent contre d’autres épaules jusqu’à ce que mille corps n’en fassent plus qu’un, large comme le boulevard. Ce corps-là piétine, s’assoit sur le bitume et se relève d’un coup de reins, grimpe sur un abribus pour être vu de loin, encaisse le froid et la pluie qui traverse les manteaux, puis rentre chez lui fourbu, mais il rentre. On ne défile pas avec ses convictions, on défile avec ses pieds. C’est très concret.

Des barricades sans rampes

Mon corps à moi ne sait rien faire de tout cela. Dans une foule, il vit à hauteur de hanches, et ce qu’il voit du cortège, ce sont des dos et des pans de manteaux qui se referment devant lui comme un rideau. Il ne peut pas s’asseoir par terre en signe de protestation, puisqu’il est déjà assis, et que personne ne prend cela pour un geste politique. S’il faut fuir une charge ou un nuage de gaz, il n’ira jamais assez loin ni assez vite. Le froid ou la canicule le transit plus vite que les autres et la pluie noie les commandes du fauteuil. Quant aux barricades, je n’en ai jamais vu une seule équipée d’une rampe…

On nous répond parfois que nous avons les réseaux sociaux et les pétitions en ligne. C’est vrai, et nous nous en servons. Mais une signature numérique n’encombre aucun trottoir, et un écran ne bloque aucune avenue.

Les personnes handicapées ont pourtant essayé. Régulièrement, des associations appellent à manifester pour l’accessibilité, et l’on compte alors les fauteuils par dizaines, par centaines, tout au plus, mais difficilement plus, comme à l’occasion des 20 ans de la loi sur l’accessibilité en février 2025. Idem, au moment des débats parlementaires sur l’aide à mourir en pleine canicule l’été dernier. Comment remplir une place quand ceux qu’on convoque ne peuvent pas venir jusqu’à elle ? Il faut un transport adapté réservé longtemps à l’avance et un accompagnant disponible, sans compter une santé qui tienne quelques heures dehors. Chez nous, le Grand Soir se réserve à l’avance, et il faut prévoir l’heure du retour à la minute près. Pourtant, il y a bien des fois où l’on aurait envie de tout renverser, et l’on découvre immanquablement qu’on n’a même pas les moyens de se rassembler pour le dire.

Quand le corps vous manque

On nous répond parfois que nous avons les réseaux sociaux et les pétitions en ligne. C’est vrai, et nous nous en servons. Mais une signature numérique n’encombre aucun trottoir, et un écran ne bloque aucune avenue. Le virtuel nous donne la parole à condition que nous restions chez nous, ce qui ressemble moins à une conquête qu’à une assignation à résidence polie.

Je sais seulement qu’une démocratie qui mesure la légitimité d’une colère au nombre de corps qu’elle rassemble finit par n’entendre que les forts.

Ce silence n’est pas seulement le nôtre. C’est celui des enfants trop jeunes pour défiler et des personnes âgées que l’hiver de la vie retient chez elles. C’est aussi celui de toutes les personnes qui ne peuvent pas exposer leur vulnérabilité dans l’espace public sans s’y mettre en danger. Je pense à ceux que la foule submerge, que le bruit et les bousculades mettent au supplice, ou à celles dont la fatigue invisible ne permet pas de tenir debout une heure, et qui passent pour indifférentes alors qu’elles sont simplement épuisées. Saint Paul, qui savait de quoi est fait un corps, rappelait aux Corinthiens que "les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables" (1 Co 12, 22). Il ne parlait pas de cortèges, mais il décrivait exactement ce qui manque aux nôtres.

Le silence des absents