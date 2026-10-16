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Étudiante en psychologie à Bruxelles, Isaure, 24 ans, a la montagne dans le sang. Si elle a sillonné le monde avec sa famille au gré des mutations professionnelles de son père, où qu’elle soit, l’appel des sommets finit toujours par la rappeler. Un amour qu’elle tient de sa maman originaire des Pyrénées et du chalet de ses grands-parents niché au cœur des montagnes qu’elle retrouvait chaque été dans son enfance.

Mais l’année de ses 15 ans, son cœur se serre. Elle apprend que le chalet va être vendu. Les années passent, et le besoin viscéral de retrouver les montagnes se fait chaque jour plus pressant. Quelques années plus tard, lors de son Erasmus en Pologne, les massifs du sud lui font terriblement de l'œil : "Je n’avais jamais vu de montagnes pareilles !", confie-t-elle volontiers à Aleteia. Cette fois c’est décidé, elle partira, seule à l’aventure.

Désireuse de partager les paysages qui jalonnent ses ascensions, elle a créé un compte Instagram, qui au fil du temps, est devenu un lieu de partage autour de la montagne et de la foi.

Dieu, compagnon de route

Seule ? Pas vraiment. Un compagnon de route ne la quitte jamais : Dieu. La montagne est régulièrement évoquée dans la Bible, pourtant ce ne sont pas ces passages qui la touchent le plus. Les paroles où "Jésus se fait proche de nous", lui donnent le sentiment d’être soutenue. "C’est ce dont j’ai besoin quand je marche", poursuit-elle. Elle aime s’imaginer la scène des disciples d'Emmaüs : "Un chemin illuminé, simple. Dieu qui marche à mes côtés, plein de douceur. Tout le contraire de la réalité de la randonnée finalement !", résume la jeune femme en riant. De même, Isaure ne se sépare jamais de Pier Giorgio Frassati. Sa prière a rejoint celle de Jean Paul II, amoureux de la montagne, dans son portemonnaie. "Avant chaque ascension, je lui confie ma sécurité et mes pas."

Quand on est seul, on doit se confier à Dieu.

Sa foi est alors devenue plus personnelle : "La montagne a ravivé ma foi." Depuis, l’un ne va plus sans l’autre.

Le silence, la prière et cette impression de se rapprocher de Dieu sont au cœur de ses randonnées. Mais à cette dimension spirituelle s’ajoute une expérience physique : le dépassement de soi. "La dimension du corps est essentielle" souligne-t-elle. Au fil des ascensions, Isaure a pris conscience de sa propre fragilité : "J’ai compris à quel point l’Homme est fragile. Vulnérable." Impossible d’oublier que le corps a ses limites : "L’Homme est dépendant du sommeil, du poids de son sac ou encore de la nourriture." Une réalité qui lui rappelle que l’Homme n’est pas tout-puissant et qui lui a appris à demander de l’aide : "Quand on est seul, on doit se confier à Dieu", explique-t-elle.

Pour Isaure, les itinéraires en montagne ressemblent finalement aux "itinéraires de nos vies" : des chemins qui font traverser toutes sortes d’émotions, qui demandent d’accepter de ne pas tout maîtriser et de s’abandonner. Le lâcher-prise est devenu une philosophie de vie, aussi vertigineuse que certains sommets : "Tu te lances et tu verras !", résume-t-elle. Une incitation à se dépasser, mais aussi à accepter de se laisser déplacer.

Dans le silence des sommets

Le matin, Isaure aime partir à la fraîche quand tout le monde dort encore. Seule au milieu de cette immense cathédrale de roche, ces paysages d’une "folie de beauté" la déroutent. Face à cette immensité, Isaure s’interroge souvent : "Pourquoi le bon Dieu m’offre à moi, une telle "beauté inutile" ?" Des paysages qui lui paraissent parfois "trop grands pour elle", tant leur puissance dépasse ce qu’elle peut saisir sur le moment.