La Vierge Marie a-t-elle un jour reçu des lettres et y a-t-elle répondu ? Si aucun document historique ne permet de l'affirmer avec certitude, La Légende dorée de Jacques de Voragine rapporte un étonnant échange épistolaire entre la Mère de Jésus et saint Ignace d'Antioche. Un récit médiéval empreint de foi, qui rappelle la place particulière de Marie dans la tradition chrétienne.

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Aucun document historique ne permet d'affirmer avec certitude que la Vierge Marie ait elle-même écrit des lettres au cours de sa vie. Pourtant, une tradition ancienne, rapportée notamment dans La Légende dorée, œuvre médiévale de Jacques de Voragine, évoque un échange de lettres entre la Mère de Dieu et saint Ignace d'Antioche, que l'Église fête le 17 octobre. Né en Syrie vers l'an 35 apr. J.-C., saint Ignace a été disciple de saint Jean l'Évangéliste. Il devint par la suite évêque d'Antioche et l'une des grandes figures de l'Église des premiers siècles.

La date exacte de l'Assomption de la Vierge Marie demeure inconnue. Selon certaines traditions, elle aurait eu lieu entre les années 44 et 55. Saint Ignace aurait donc pu vivre à l'époque où Marie était encore sur cette terre. S'il fut effectivement formé par saint Jean, celui-là même à qui Jésus avait confié sa Mère au pied de la Croix, il n'est pas inconcevable qu'il ait pu entrer en contact avec elle. Alors a-t-il réellement correspondu avec la Vierge Marie ? Rien ne permet de le confirmer historiquement. Mais un récit transmis au fil des siècles nous invite à contempler cette possibilité avec les yeux de la foi.

Un échange de lettres entre saint Ignace et la Vierge Marie

Selon le récit rapporté dans La Légende dorée, saint Ignace aurait adressé à Marie une lettre dans laquelle il lui confiait ses interrogations et son désir de mieux connaître le Christ.

"À Marie, qui a porté le Christ, de la part d'Ignace, son serviteur. Vous qui êtes pour moi une mère dans la foi, daignez me fortifier et me consoler, moi qui suis encore un néophyte et le disciple de votre Jean. C'est auprès de lui que j'ai appris tant de choses merveilleuses au sujet de Jésus, votre Fils, des mystères si grands que je demeure saisi d'étonnement devant ce que j'entends. Mon cœur désire recevoir de vous l'assurance de ces vérités, vous qui avez vécu dans une si grande intimité avec Jésus et qui avez partagé ses secrets. Que le Seigneur vous garde. Et que, par vous, les nouveaux croyants qui m'entourent soient affermis dans la foi, afin qu'ils demeurent fidèles au Christ, en qui nous avons placé toute notre espérance."

La réponse attribuée à la Vierge Marie

La tradition rapporte que Marie lui aurait répondu avec douceur, l'encourageant à demeurer ferme dans la foi et fidèle à l'enseignement reçu.

" À Ignace, disciple aimé, l’humble servante de Jésus-Christ. Ce que Jean t’a raconté et appris de Jésus, tout cela est vrai. Crois-y fermement, et garde ton vœu de chrétienté, et conforme à ce vœu tes actes et tes sentiments ! J’irai d’ailleurs te voir ainsi que Jean et tous ceux qui sont avec toi. Persévère courageusement dans ta foi ; et que la persécution ne te trouble pas, mais que ton esprit fleurisse et exulte dans le Dieu sauveur ! Amen."

Une tradition qui invite à la méditation

L'origine exacte de cet échange est impossible à définir, et rien ne permet d'établir que ces lettres aient réellement été écrites par saint Ignace et la Vierge Marie. Il convient donc de les accueillir comme un témoignage de la tradition médiévale, et non comme des documents historiques avérés. Mais cela n'enlève rien à l'intérêt spirituel de ce récit, qui invite à imaginer la place qu'occupait Marie dans la mémoire et la foi des premières communautés chrétiennes : elle qui avait connu Jésus de si près, qui avait médité ses paroles et accompagné son fils jusqu'au pied de la Croix.