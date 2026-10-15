En 2025, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, soit une hausse de 4 % en un an, selon les dernières données du ministère de l’Intérieur dévoilées mercredi 14 octobre.

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Les violences conjugales livrent un constat alarmant. En 2025, 136 personnes ont été victimes de violences mortelles au sein du couple en France, selon les dernières données du ministère de l’Intérieur dévoilées ce mercredi. Parmi elles, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une hausse de 4 % en un an. Vingt-cinq hommes ont également perdu la vie, un chiffre en baisse de 19 %, selon cette étude nationale annuelle consultée par l’AFP.

"En moyenne, un décès est enregistré tous les trois jours", souligne le bilan annuel. L'an dernier, 435 tentatives d’homicides au sein du couple ont été par ailleurs recensées.

Le profil des auteurs et des victimes

Dans le détail, 76 % des féminicides et homicides conjugaux ont été commis au domicile du couple, de la victime ou de l’auteur, précise l’étude sur les "morts violentes au sein du couple". Celle-ci recense 52 faits commis à l’arme blanche et 30 à l’arme à feu. Plus d’un quart des homicides (26 %) avaient été précédés d’une dispute, tandis que 22 % s’inscrivaient dans le contexte d’une séparation non acceptée.

"Le profil type de l’auteur reste majoritairement masculin, le plus souvent en couple, de nationalité française et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle", note l’étude. Si l’âge médian de l’auteur est de 50 ans, le bilan relève toutefois "un pic important des 30-39 ans et une baisse significative des 70 ans et plus par rapport à 2024".

Du côté des femmes victimes, 37 % avaient déjà subi des violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Parmi elles, 61 % avaient signalé ces faits à la police ou à la gendarmerie et, dans 88 % des cas, avaient déposé plainte. Parmi elles, une victime bénéficiait du dispositif de protection judiciaire "téléphone grave danger" (TGD), tandis qu’une autre disposait d’un bouton d’alerte "MonShérif", permettant de prévenir discrètement des contacts prédéfinis en cas de danger et de leur transmettre sa localisation.

Le Vatican face aux violences

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2026, Léon XIV avait lui aussi dénoncé les violences faites aux femmes. Dans une lettre publiée par la revue Piazza San Pietro, le Pape appelait à "ne jamais sous-estimer un acte de violence" et à ne pas craindre de "dénoncer la violence, y compris ce climat qui la justifie, l’atténue ou en nie la responsabilité".