Tomás et Paquita Alvira, l’extraordinaire dans la vie ordinaire

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Le 6 juillet 2026, le postulateur de la cause des Serviteurs de Dieu Tomás Alvira (1906-1992) et Francisca "Paquita" Domínguez (1912-1994) a remis au Dicastère pour les causes des saints deux volumes d'environ 800 pages chacun : les positiones, qui retracent leur vie, leurs vertus et leur réputation de sainteté. Une nouvelle étape pour ce couple espagnol, dont la cause avait été ouverte en 2009.

Leur histoire d’amour

Leur histoire commence dans un train, lors d’une sortie scolaire, de Saragosse à Barcelone, où Paquita et Tomás se sont rencontrés. "Mon père, en allant d'un wagon à l'autre, a vu ma mère, et les regards se sont croisés, raconte Marie-Isabelle. Ce fut le coup de foudre. Cependant, ma mère était encore très jeune." Pendant des années, Tomás fait la cour à Paquita. Puis ils se fiancent enfin mais, alors qu’ils sont sur le point de se marier, la guerre civile éclate en Espagne. Ils doivent attendre trois années supplémentaires, séparés, vivant dans deux zones ennemies.

C’est pendant ces années, en 1937, que Tomás rencontre saint Josémaria Escriva, fondateur de l’Opus Dei, qui deviendra un ami de la famille Alvira. Avec lui et plusieurs compagnons, il traverse les Pyrénées à pied pour échapper à l’épouvantable persécution religieuse qui sévit pendant la guerre civile. "Tout le monde pensait qu’il allait mourir", confie Marie-Isabelle. Mais ils parviennent finalement à passer la frontière et "ils ont décidé de faire un détour par Lourdes pour rendre grâce". Tomás rentre sain et sauf et le couple peut enfin se marier à Saragosse le 16 juin 1939, après la fin du conflit.

"Ils ont compris qu’il pouvait être un chemin vers la sainteté."

Tomás était docteur en chimie, chercheur et professeur de sciences naturelles. Paquita était institutrice. Tous deux étaient profondément estimés et admirés de leurs collègues et de leurs élèves, autant pour leur travail que pour leurs qualités humaines. Ils eurent neuf enfants et vécurent à Madrid pendant presque toute leur vie conjugale.

Cultiver l’amour au quotidien

"Ils ont pris très au sérieux la valeur du sacrement du mariage", explique Marie-Isabelle. "Ils ont compris qu’il pouvait être un chemin vers la sainteté. Pour répondre à cet appel de Dieu à travers leur couple et leur famille, ils ont cherché à cultiver leur amour, fondé sur Dieu, pour qu’il grandisse tout au long de leur vie". Pour le couple, la sainteté passe aussi par des gestes concrets. À chaque anniversaire et à chaque fête, Tomás offre des fleurs. Il rentrait souvent plus tôt du travail pour emmener son épouse au théâtre ou au cinéma, avant de dîner avec elle. Des vidéos les montrent dansant ensemble, jusque dans les dernières années de leur vie.

Leur admiration était mutuelle : "Ma mère profitait de l'absence de mon père pour nous dire - et c'était très stimulant : "Vous ne vous rendez pas compte du père que vous avez". Mon père faisait de même. Ils se mettaient mutuellement en valeur", raconte Marie-Isabelle. Ses frères et sœurs ont également retrouvé de nombreuses lettres et de petits mots où ils se déclaraient leur amour. Peu de temps avant de mourir, Tomás confia à l’une de ses filles : "Il faut être sur le front de l'amour. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, en surprenant toujours ta mère."

Carte de Tomás pour son épouse : Pour Paquita, la seule, l'unique, avec mon amour le plus grand Avec l’aimable autorisation de Marie-Isabelle

Une pédagogie indirecte, positive et sur mesure

Dans la maison de Madrid, cet amour se respire, tout comme la paix et la joie. "Le plus intéressant, du point de vue éducatif, c'était leur exemple. On peut parler d’une pédagogie indirecte : ils ne nous faisaient pas de sermons et ne nous imposaient rien. Il y avait une grande liberté et ils avaient une grande foi dans le fait que nous allions être entraînés par leur exemple", explique leur fille. Chaque soir, les parents prient le chapelet dans le salon. Peu à peu, les enfants les rejoignent spontanément. "On a découvert que mon père allait aussi à la messe avant son travail, donc très tôt, et qu’avant d’y aller, il priait dans le séjour. Quand on est adolescent, cela attire l’attention et l’admiration. Puis on a commencé à lui demander : "Papa, demain tu peux aussi me réveiller pour aller à la messe avec toi ?"

"La joie est un don de la présence de Dieu. Elle ne peut être que le résultat de l’union avec Dieu."

La joie règne aussi dans la maison : "La joie est un don de la présence de Dieu. Elle ne peut être que le résultat de l’union avec Dieu", confie Marie-Isabelle. "Mes parents cultivaient la joie, il y avait de l’ambiance, ils avaient le sens de la fête, le sens de l’humour. Ma mère était experte pour désamorcer les bombes, en riant et en dédramatisant. Elle ne criait jamais. Elle était très sereine et patiente, elle insufflait beaucoup de paix. Elle avait une force intérieure incroyable. Et mes parents ne se sont jamais disputés devant nous".

Alfredo Méndiz, biographe du couple, décrit aussi leur manière d’éduquer, comme de "l’orfèvrerie éducative" : ils n'éduquaient pas tous leurs enfants, ni leurs élèves de la même manière, mais prêtaient attention au tempérament et à la sensibilité de chacun. "Je pense que c’est le Saint-Esprit qui inspirait aux parents ce que l’on peut dire à un enfant et que l’on ne peut pas dire à un autre", continue Marie-Isabelle. "Mon père nous a dit qu’il a toujours confié chacun de ses enfants dans la prière."

L'épreuve et la porte du Ciel

Comme toute famille, celle de Tomás et Paquita traverse des épreuves. La croix ne les a pas épargnés, notamment quand leur fils aîné, José María, meurt brutalement à l’âge de 5 ans. "Mes parents nous disaient qu’il nous ouvrira la porte du Ciel à tous", se rappelle Maria-Isabelle. Plus tard, en 1992, Tomás meurt d'un cancer et, deux ans plus tard, Paquita meurt d'une maladie cérébrale : deux maladies douloureuses mais qu'ils surent vivre avec foi et dans un grand désir de sainteté. Après leur mort, en feuilletant l'agenda de son père, Marie-Isabelle a trouvé ses mots : "Je veux être saint. J'ai soif de toi, Seigneur." Sa mère avait écrit la même chose.

Au cours de leur vie, leur rayonnement avait dépassé le cadre familial. "Ils avaient une grande ouverture, beaucoup d'amis, ils ont touché beaucoup de gens." À la mort de Tomás, un de ses collègues dira : "C’était mon seul vrai ami. C’est le seul qui s'est occupé de mon âme."