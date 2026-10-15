À peine élu, le 16 octobre 1978, le pape Jean Paul II ouvre son pontificat en adressant ses premiers mots de manière nouvelle. Il annonce d’emblée ce qu’il désire faire de son pontificat : entraîner les hommes dans une foi commune et dans un état de "commencement à nouveau". Décryptage de la déclaration inaugurale d’un des pontificats les plus longs de l’histoire.

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Le 16 octobre 1978 peu après 19 h, Jean Paul II à peine élu pape s’adresse aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et au monde connecté par la télévision. Il s’agissait d’une "première", car les trois Papes précédents, dans les mêmes circonstances, avaient simplement donné leur bénédiction. Après le salut initial "Loué soit Jésus-Christ !", le nouveau Pape se présente d’abord puis, sur un ton plus recueilli, une fois calmés les applaudissements, il évoque sa nouvelle mission. À l’occasion du 48e anniversaire de ce moment historique, la méditation de ces premiers propos est riche d’enseignement.

"Loué soit Jésus-Christ !"

Voici les tous premiers du nouveau Pape élu :

"Loué soit Jésus-Christ ! Très chers frères et sœurs, nous sommes encore tous affectés par la mort de notre très aimé pape Jean-Paul Ier. Et voici que les éminents cardinaux ont appelé un nouvel évêque de Rome. Ils l’ont appelé d’un pays lointain certes, mais toujours si proche par la communion dans la foi et la tradition chrétienne [la Pologne]. J’ai eu peur de recevoir cette nomination, mais je l’ai fait en esprit d’obéissance envers notre Seigneur Jésus-Christ et dans une confiance totale envers sa mère, la Madone très sainte. Je ne sais pas si je pourrai bien me faire comprendre dans votre…, dans notre langue italienne : si je me trompe, vous me corrigerez !"

"C’est ainsi que je me présente à vous tous, pour confesser notre foi commune, notre espérance (commune), notre confiance à l’égard de la Mère du Christ et de l’Église, et aussi pour commencer à nouveau sur cette route de l’histoire et de l’Église, avec l’aide de Dieu et l’aide des hommes."

Évêque de Rome

Dans la première partie de son propos, tournée vers le passé récent et le présent, le nouveau Pape se définit comme évêque de Rome, et insiste sur la proximité de foi et de culture entre la Pologne et la ville de Rome. Par ces mots, le pape élu prend possession de son nouveau diocèse, auquel il consacrera beaucoup de temps et d’attention, visitant régulièrement les paroisses de façon à en faire à peu près le tour, prolongeant ainsi l’activité pastorale qu’il menait précédemment, depuis les années soixante, à Cracovie. Cette charge correspond aussi, bien sûr, à l’origine de sa mission : c’est parce que le pape est évêque de Rome qu’il est, avec son Église, le point de référence de la communion universelle, c’est-à-dire "catholique".

La seconde partie de ses paroles, orientée vers l’avenir, exprime les intentions du nouveau Pape, les directions dans lesquelles il entend s’engager. Celles-ci sont de deux ordres, le premier tourné vers Dieu, l’autre vers les hommes :

"Confesser notre foi commune – notre espérance"

Dans les évangiles, en particulier celui de Matthieu, quand Pierre professe sa foi en Jésus comme étant "le Christ (c’est-à-dire le messie sauveur), le Fils du Dieu vivant" (Mt 16, 16), il parle au nom de tout le groupe des apôtres. De même ici, en assumant la succession de Pierre sur le siège de Rome, Jean-Paul II désire en premier lieu entraîner dans une commune confession de foi tout le peuple de Dieu : son Église romaine dont beaucoup de fidèles l’écoutaient ce soir-là sur la place Saint Pierre, et au-delà tous les chrétiens de bonne volonté. Comme on le voit dans les évangiles, c’est la foi qui met l’homme en accord avec Dieu, et déjà avec son Sauveur le Fils de Dieu fait homme. Les Actes des apôtres montrent l’Église fondée sur la proclamation de foi de Pierre à la Pentecôte, et Paul de son côté exhorte Timothée à prolonger sa "belle confession de foi", à l’image de la "belle confession de foi" de Jésus devant Pilate, proclamant la vérité du Dieu unique et de sa propre royauté (1 Tm 6, 12-13).

Cette déclaration du nouveau pape intervient à un moment de l’histoire où la foi chrétienne se trouvait un peu "brouillée", soit du fait d’attaques extérieures comme la propagande antichrétienne dans les pays communistes (mais pas seulement), soit aussi du fait des discours affadissants de certains milieux qui comprenaient l’apport du concile Vatican II comme une incitation à abandonner les formes antérieures de la foi, parfois même son contenu. C’est dans ce contexte quelque peu confus que Jean Paul II invite toute la communauté des chrétiens — et d’abord les catholiques, bien sûr —, à redécouvrir la primauté de la foi, de sa proclamation qui relie l’homme à Dieu, qui rapproche l’homme de son Sauveur et propose en même temps au monde une réelle espérance. À cet appel fera écho, quelques années plus tard, en 1992, la publication, sous l’impulsion de Jean Paul II, du Catéchisme de l’Église catholique comme présentation de la foi chrétienne et de ses implications.

"Commencer à nouveau sur la route de l’histoire et de l’Église"

Le désir de "commencer à nouveau sur la route de l’histoire et de l’Église" s’inscrit directement dans le prolongement de l’invitation à la profession de foi et à l’ouverture des cœurs à l’espérance. Celui qui est relié à Dieu par la foi et dont le cœur est habité par l’espérance est prêt à s’impliquer, à s’engager en vue du bien commun dans l’histoire humaine comme aussi dans la vie de l’Église. Jésus déjà appelait ses disciples à ne pas se dérober : "On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux de la maison" (Mt 5, 15).

Jean Paul II lui-même n’hésitera pas à s’engager à différents moments tendus de l’histoire des hommes, par exemple pour soutenir le mouvement de Solidarité en Pologne en 1981. L’année suivante, en 1982, il s’est entremis avec succès en vue d’éviter le conflit Argentine-Grande Bretagne pour les îles Malouines. Et certains lui attribuent une influence dans la chute du mur de Berlin en 1989. En ce qui concerne, non plus la route de l’histoire humaine, mais celle de l’Église, c’est aussi en 1989 que le Pape a présidé à Saint-Jacques-de-Compostelle les premières vraies Journées mondiales de la Jeunesse, qui depuis lors se tiendront environ tous les trois ans (parfois deux), réunissant des millions de jeunes pour recevoir les enseignements des évêques, écouter la parole du pape et adorer le Christ. Tout cela, de fait, est "nouveau", mais si Jean Paul II annonçait ce soir-là qu’il allait "commencer à nouveau", ce n’était pas dans un esprit de rejet du passé, c’était avec la conscience aiguë que, comme le disait saint Irénée, l’action de l’Esprit rajeunit en permanence l’Église et qu’ainsi, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, le pape et l’Église pourraient communiquer à leurs contemporains cette vie nouvelle.

Avec l’aide de Dieu et des hommes