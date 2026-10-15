Les frontières de la Terre sainte : des limites à géographie variable

La géopolitique étudie les frontières et leurs évolutions, ainsi que leurs représentations mentales. Selon la méthode appliquée, décrypte le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, les frontières de la Terre sainte sont loin d’être fixes et clairement définies.

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Quelles sont les frontières de la Terre sainte ? La question est apparemment curieuse, puisque, lorsque l’on parle de la Terre sainte, chacun imagine Jérusalem et les lieux où le Christ a vécu. La question ne se pose donc pas vraiment. Pourtant, à y regarder de plus près, elle est loin d’être inutile et saugrenue : les frontières de la Terre sainte sont à la fois précises et multiples, notamment parce qu’elles ne s’appuient pas sur des considérations politiques, mais historiques et spirituelles. Ce qui fait leurs spécificités.

La Terre sainte, où le Christ a vécu

La première délimitation de la Terre sainte est simple : c’est l’espace qui comprend les lieux où le Christ a vécu. Bethléem et Nazareth, Jérusalem, les rives du Jourdain, Cana, le lac de Galilée, c'est-à-dire un ensemble géographiquement petit, compris dans la Palestine et dans l’ensemble plus vaste de l’Empire romain. Mais le Christ n’a pas vécu qu’en Palestine : il s’est aussi rendu en Égypte, fuyant la persécution d’Hérode. C’est une première extension de la frontière.

Si la Terre sainte est le lieu où Jésus et la Sainte Famille ont vécu, alors Le Caire fait partie de la Terre sainte. En 2000, le gouvernement égyptien et le patriarcat copte ont officialisé le "chemin de la Sainte Famille", qui reprend l’itinéraire que Jésus aurait emprunté, à travers le Sinaï, dans le delta du Nil, puis la remontée du fleuve. Au Caire, qui était alors une place fortifiée romaine, l’actuelle église Abou Serga fut édifiée au-dessus d’une grotte où la Sainte Famille aurait vécu durant son voyage. D’autres lieux marquent cette présence, notamment l’arbre de la Vierge, qui serait un lieu de repos, et Maadi, point de départ fluvial. Des lieux qui ne sont pas attestés par des documents et des traces écrites, mais par la tradition orale perpétuées à travers les siècles. Une tradition qui démontre l’étendue plus vaste des frontières de la Terre sainte.

Les frontières de la Custodie

Une autre acception de la Terre sainte est celle définie par la Custodie de Terre sainte, fondée au XIVe siècle. C’est généralement la date de 1342 qui est retenue, année où Clément VI a confié la garde des Lieux saints aux franciscains. Depuis lors, les franciscains ont conservé leur rôle, en dépit des nombreuses vicissitudes politiques. C’est là un trait marquant de cette région : l’histoire est riche et complexe, souvent marquée par la guerre, les frontières politiques n’ont cessé d’évoluer et de changer, mais la garde des Lieux saints est restée fixe depuis bientôt sept siècles. Une remarquable stabilité dans une région surtout marquée par les perturbations et les conflits.

Si Clément VI a confié cette garde en 1342, c’est que la présence franciscaine était beaucoup plus ancienne, datant de la vie même de saint François. En 1217, l’ordre crée la province d’Outremer et François se rend en Orient en 1219, lors de la cinquième croisade. Épisode resté fameux avec sa rencontre avec le sultan. La custodie de 1342 ne fait donc qu’institutionnaliser une implantation déjà plus que centenaire. Si le mandat est fixe depuis lors, le siège de la Custodie a changé à cause des guerres. À l’origine, les franciscains étaient établis au Cénacle, sur le mont Sion. D’où leur titre de "gardien du mont Sion". Chassés par les Ottomans au XVIe siècle, ils ont transféré leur siège au couvent Saint-Sauveur, où il se trouve toujours. Une remarquable permanence dans une région en transformation perpétuelle.

Les lieux en lien avec Jérusalem

S’il est logique que la Terre sainte désigne l’espace où le Christ a vécu, il est plus surprenant de constater que Chypre fait partie de la Terre sainte, alors que la Sainte Famille n’y a jamais mis les pieds. C’est là où l’histoire révèle la géographie : la Terre sainte désigne alors l’ensemble de l’espace qui sert au soutien de Jérusalem et aux États latins d’Orient. Après la chute de Saint-Jean-d’Acre (1291), les franciscains se sont repliés sur l’île de Chypre, où étaient déjà présents plusieurs ordres religieux, notamment les Templiers et les Hospitaliers. C’est depuis cette base de repli qu’ils organisent le soutien à Jérusalem et aux chrétiens restés sur place. La mise en place officielle de la Custodie en 1342 leur permet de revenir à Jérusalem.

En 1623 est opérée une nouvelle organisation administrative, nécessaire face à la présence de l’Empire ottoman. La Custodie de Chypre est créée, ce qui explique pourquoi l’île est aujourd'hui pleinement intégrée dans la Custodie de Terre sainte et pourquoi un espace qui n’a rien à voir avec le Christ et la Bible se retrouve pourtant "en Terre Sainte". L’occupation du nord de l’île par la Turquie depuis 1974 remet le problème ottoman au cœur du sujet, en plus des problèmes de Palestine.

Deux géographies

Au regard de cette histoire brossée à grands traits se révèlent quelques éléments permanents. Les frontières religieuses et culturelles sont différentes des frontières politiques, ces dernières étant souvent plus courtes et fragiles que les premières. La Custodie de Terre sainte embrasse ainsi de nombreux États d’aujourd'hui : Chypre, Cisjordanie et Gaza, Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, Israël et l’île de Rhodes, qui appartient à la Grèce. Le XXe siècle a vu le morcellement politique de la région à la suite de la disparition de l’Empire ottoman, mais la Custodie est demeurée remarquablement stable, enjambant les frontières politiques. Elle a maintenu un maillage stable de couvents et d’églises, hérité de l’époque médiévale et développé au long des époques modernes et contemporaines.