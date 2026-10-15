Contrôles, traçabilité, prévention : la mission sénatoriale sur les violences dans le périscolaire dévoilait ce 15 octobre ses 25 recommandations. Elle veut les faire entrer dans la loi sans attendre, via des amendements au projet de loi sur la protection des enfants qui sera débattu au Sénat dès le 27 octobre.

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"Les enfants n’ont pas le temps d’attendre, nous non plus." Ce jeudi 15 octobre, la sénatrice de Paris Agnès Evren (LR) a dévoilé les constats et les 25 recommandations de la mission d’information sénatoriale sur les violences commises sur les enfants dans le cadre périscolaire. Cette mission dispose depuis le 1ᵉʳ juillet des prérogatives d’une commission d’enquête. "Sur un tel sujet, il n’y a pas de place pour les clivages", a tenu à rappeler en introduction Pierre-Antoine Levi, président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat. Il a précisé que les recommandations seront accompagnées d’un projet de loi, sous forme d’amendements.

Deux à trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles

Lors de la conférence de presse, la rapporteure a insisté sur le caractère systémique de ces violences et sur la culture du silence qui a contribué à les banaliser. "Un enfant sur dix est victime de violences sexuelles en France, soit deux à trois par classe", a-t-elle rappelé. "Elles nous rappellent une vérité insupportable, celle que la France ne protège pas assez ses enfants." Après une soixantaine d’auditions, dont huit collectifs de parents venus de toute la France, elle est formelle : le système est plus réactif que préventif. "La loi du silence, le pas de vague, le déni collectif sont encore trop puissants dans notre société. La parole de l’enfant est déniée, tandis que les institutions se renvoient la balle et minimisent les faits rapportés au lieu de les affronter avec courage." Le rapport le souligne : ce ne sont pas les institutions qui ont donné l’alerte, mais les familles et la médiatisation des affaires, d’abord à Paris à l’automne 2025, puis partout en France.

La juxtaposition des statuts juridiques aboutit à une dilution des responsabilités et à une impunité. On ne sait plus qui fait quoi.

L’ampleur du phénomène est massive. Les signalements concernent 73 départements, un chiffre sans doute sous-estimé, et 235 enquêtes pénales ont été ouvertes à Paris. Au niveau national, les violences sexistes et sexuelles commises par des adultes dans les accueils collectifs de mineurs et signalées ont augmenté de 317 % entre 2021-2022 et 2025-2026, selon des chiffres provisoires. Cette hausse reflète sans doute en partie une meilleure remontée des signalements.

La sénatrice situe le "péché originel" dans la réforme des rythmes scolaires de 2013. Le nombre de places a triplé et neuf enfants sur dix fréquentent désormais l’accueil périscolaire. Il a fallu recruter massivement, souvent des personnes sans expérience, sans cadre ni moyens suffisants. Paris, "révélateur" de ces failles, n’est pas une exception, et Agnès Evren souhaite que la capitale revienne à la semaine de quatre jours.

Des failles incommensurables

Le rapport met au jour des failles en cascade, dont la gravité laisse sans voix. Tout commence par le recrutement. Faute d’animateurs qualifiés, les plannings se remplissent dans l’urgence, et les prédateurs sexuels s’engouffrent dans ces zones grises. La formation ne rattrape rien : le BAFA est devenu le diplôme de référence, alors qu’il n’a pas été conçu pour cela. Le contrôle d’honorabilité n’offre guère plus de garanties. Il n’intervient qu’à l’embauche et n’est jamais réitéré, alors que les faits peuvent survenir des années plus tard. Il rassure ainsi davantage les parents qu’il ne protège les enfants, remarque Agnès Evren. Certaines personnes condamnées sont même embauchées parce qu’elles ont été effacées des fichiers consultés. Le cadre juridique aggrave la situation. "La juxtaposition des statuts juridiques aboutit à une dilution des responsabilités et à une impunité. On ne sait plus qui fait quoi", déclare la sénatrice, qui cite le temps scolaire, relevant de l’Éducation nationale, et le temps périscolaire, relevant de la commune. "Ce sont deux mondes qui coexistent et ne se parlent pas", poursuit-elle.

Autre faille : 40 % des communes ne déclarent pas leur accueil périscolaire à l’État. Elles échappent ainsi à tout contrôle et à certaines règles, comme le contrôle d’honorabilité. Enfin, la traçabilité est quasi inexistante. Beaucoup d’animateurs sont des vacataires, que l’on écarte en ne renouvelant simplement pas leurs vacations. Aucune trace des faits ne subsiste, et la personne peut être réembauchée ailleurs sans que son passé soit connu.

Quand survient le drame, les victimes et leurs familles se retrouvent seules face à un système défaillant. Les auditions, trop longues pour des enfants traumatisés, aboutissent trop souvent à des classements sans suite. Le secret de l’enquête empêche en outre le parquet d’informer l’employeur pendant des mois. "Il faut casser ce fonctionnement en silo pour protéger immédiatement l’enfant en danger."

Un projet de loi pour protéger les enfants

Dans ce contexte, la commission propose d’abord de renouer la confiance. Elle demande une sanction pénale en cas de non-signalement au préfet de faits graves de violences contre des mineurs, la protection des lanceurs d’alerte et la fin de l’anonymat grâce à un organigramme public de l’accueil périscolaire (nom, prénom, fonction). Elle veut aussi renforcer les fichiers de contrôle, à commencer par le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv), plus complet que le bulletin n° 2 du casier judiciaire mais lacunaire. Elle propose de créer un fichier des suspensions et des interdictions, partagé entre tous les secteurs accueillant des enfants, afin qu’une personne écartée ne puisse plus être recrutée ailleurs. Le contrôle d’honorabilité, selon la rapporteure, devrait être renouvelé chaque année et avant chaque période de vacances scolaires. Elle préconise enfin d’expérimenter un "pilote unique" : les animateurs seraient placés par convention sous la responsabilité du directeur d’école, pour décloisonner le scolaire et le périscolaire.