Le pape Léon XIV a « passé une bonne nuit » à l’hôpital Gemelli de Rome, a annoncé le Vatican ce jeudi 15 octobre. Opéré mardi d’une tumeur cancéreuse au poumon droit, le souverain pontife poursuit sa convalescence. Mercredi, il a pu concélébrer la messe et suivre une thérapie respiratoire. Son hospitalisation devrait se prolonger jusqu’au 20 octobre. Suivez les dernières nouvelles de sa santé dans notre direct.
Avant de partir au Gemelli, Léon XIV avait signé un message pour la rencontre sur la famille
« Comme vous le savez, je n’ai pas pu être parmi vous ces derniers jours ». Dans un message publié en fin de journée ce 14 octobre 2026, Léon XIV a écrit quelques mots aux membres de la rencontre internationale sur la famille, qu’il avait convoquée au Vatican pour les 10 ans de l’exhortation apostolique Amoris laetitia, et dont il n’a pu présider la clôture en raison de son hospitalisation. « Je prendrai connaissance des fruits de votre travail et de vos discussions, et je vous ferai part de mes réflexions en temps voulu », assure le pontife dans son message signé du 13 octobre, quelques heures avant son opération.
Léon XIV a pris son petit-déjeuner après une nuit tranquille
Léon XIV « a passé une bonne nuit à l’hôpital. Il s’est levé et a pris son petit-déjeuner », informe brièvement le Bureau de presse du Saint-Siège au matin de ce 15 octobre 2026. Il s’agissait de la deuxième nuit du pontife à la polyclinique Gemelli de Rome après son opération le 13 octobre pour une tumeur au poumon. Le lobe inférieur du poumon droit lui a été retiré. Mercredi, le pape a suivi une thérapie respiratoire et a pu concélébrer la messe.
[REPORTAGE] Au Vatican, l’absence de Léon XIV le rend encore plus présent
Ce mardi 13 octobre a marqué un tournant dans le pontificat de Léon XIV, avec son hospitalisation au Gemelli et son opération qui a conduit à l’ablation d’une tumeur cancéreuse au poumon droit. Malgré les inquiétudes du personnel et des responsables de la Curie romaine, l’atmosphère demeure relativement sereine et la continuité du gouvernement de l'Église se poursuit. Le reportage de Cyprien Viet, au Vatican.
Léon XIV a concélébré une messe mercredi après-midi
Au lendemain de son opération du poumon et au deuxième jour de son hospitalisation à la polyclinique Gemelli, le pape Léon XIV a concélébré une messe mercredi 14 octobre dans l’après-midi, indiquent des sources vaticanes. La célébration ne s’est pas tenue dans la chapelle de l’appartement habituellement réservé au pape, actuellement en restauration, mais dans une salle du 10e étage aménagée à cette intention. Sa convalescence, consécutive à l’ablation d’une tumeur cancéreuse au poumon droit, devrait se poursuivre jusqu’au mardi 20 octobre prochain.
Bienvenue dans ce live
Suivez sur Aleteia la convalescence de Léon XIV, actuellement hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome, après son opération du 13 octobre pour une tumeur au poumon.