Le monde professionnel est-il façonné par ceux qui instaurent des processus de paix plutôt que par ceux qui s’imposent en occupant l’espace ? Celui qui occupe tout l’espace pratique un pouvoir, observe le consultant en entreprise Pierre d’Elbée, celui qui "fait de la place" exerce une autorité.

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Lors de sa visite en France, le pape Léon XIV s’est rendu à la maison Bakhita, dédiée à l’accueil des exilés. Devant ses auditeurs, il a opposé deux attitudes : "L’histoire de l’Église et de l’humanité, à y regarder de plus près, n’est pas écrite par ceux qui donnent l’impression de vaincre en s’imposant et en occupant l’espace, mais par ceux qui "font de la place", instaurent des processus de paix, suscitent la confiance et encouragent la vie." Si cette logique vaut là où l’on accueille les plus fragiles, peut-on l’appliquer là où s’exerce un pouvoir ordinaire ? Le monde professionnel est-il façonné par ceux qui instaurent des processus de paix plutôt que par ceux qui s’imposent en occupant l’espace ?

Une étymologie éclairante

Ces deux conceptions du pouvoir se font face. De fait, autorité provient du latin auctoritas, qualité de l’auctor, lui-même issu du verbe augeo, augere, qui désigne d’abord, selon Benveniste, l’acte de faire surgir, de produire de son propre fond. On peut en tirer une définition exigeante : une personne d’autorité n’est pas d’abord celle qui fait grandir, mais celle qui fait exister, ce qui rejoint directement le concept "faire de la place", à l’instar du manager qui délègue à ses collaborateurs une décision qu’il aurait pu prendre lui-même, ou encore du dirigeant qui prend le temps de former son successeur. Mais faire de la place n’est pas s’effacer : le responsable ne peut partager que le pouvoir qu’il détient réellement et il continue d’en répondre. Loin d’être une démission, ce retrait est un acte d’autorité au sens même d’augere : produire de son propre fond.

Ceux qui s’imposent sont pourtant légion

Concernant la vie des institutions, notre premier sentiment est pourtant celui de l’omniprésence du pouvoir : vaincre en imposant. La lutte pour le pouvoir est un jeu universel, avec ses délations, ses coups fourrés, ses chausse-trappes et ses trahisons… René Girard dirait volontiers que ceux qui luttent pour s’imposer ne font qu’obéir à la rivalité mimétique : ils considèrent le pouvoir comme un trophée et le convoitent de toutes leurs forces. Cela fait beaucoup de bruit et peu de bien, mais l’ambition du pouvoir est un puissant moteur : personne ne peut le nier, et la plupart des collaborateurs le constatent au cours de leur parcours professionnel. Revenons à la citation de Léon XIV qui appelle plusieurs remarques pour lui donner toute sa portée.

"À y regarder de plus près"

"À y regarder de plus près" dit le Pape : cette précision répond directement à ce que nous avons dit : si le pouvoir semble bien souvent régner dans les institutions professionnelles, il ne faut pas se laisser impressionner par l’apparente efficacité des décideurs et des managers qui cherchent d’abord à s’imposer. Si l’ "occupation de l’espace" est leur ambition première, leur fécondité ne pourra s’établir que dans la mesure où, directement ou indirectement, leurs décisions finissent par servir un bien commun réel. Sans ce cap, leur pouvoir ne fait rien progresser. Il ne sert qu’à les maintenir en place, il fait souffrir leurs collaborateurs, et met en danger l’institution.

"Instaurer des processus de paix"

S’engager sur un processus, c’est consentir au temps long de la fécondité, semer sans forcément en récolter soi-même les fruits. Cette attitude s’oppose à celle qui "occupe l’espace" et cherche des résultats visibles et immédiats, une logique qui a largement formaté nos pratiques : la performance avant tout, les reportings trimestriels, les KPIs… Or un processus qui laisse la place aux personnes sort de la logique mimétique : faire de la place, c’est cesser de considérer le pouvoir comme une exclusivité personnelle, le partager plutôt que le conquérir pour soi et contre les autres en mésestimant leur participation au bien commun. C’est alors éviter ou apaiser les conflits et créer de la confiance.

Pouvoir et autorité