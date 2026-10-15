De Vienne à Strasbourg, les racines chrétiennes du projet d’unification de l’Europe

Cent ans après le congrès fondateur de l’Union paneuropéenne, les héritiers du projet d’unification de l’Europe fondé sur ses racines chrétiennes se sont réunis à Strasbourg début octobre. Comme en écho du message européen de Léon XIV à Metz.

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L’idée moderne d’une unification de l’Europe pour conjurer la guerre ne date pas de l’après-Seconde Guerre mondiale. Le 3 octobre 1926, se tenait à Rome le premier congrès paneuropéen à l'initiative de Richard Coudenhove-Kalergi. Ce penseur naturalisé français (1894-1972), né d'un père austro-hongrois et d'une mère japonaise, peut être considéré, en raison de son action inlassable en faveur de l'unité du continent, comme l'un des Pères fondateurs de l'Europe, même si ce titre ne lui a jamais été décerné. Cent ans plus tard, ce 8 octobre, le Comité français pour l'Union paneuropéenne, en association avec son homologue allemand et l'Amicale des personnels du Conseil de l'Europe, célébraient l’événement au Palais des Nations à Strasbourg. Une semaine après la venue de Léon XIV en France et de son étape à Metz, le 28 septembre, le message européen du Pape était dans tous les esprits.

L’Europe unie par le christianisme

Quand Richard Coudenhove-Kalergi met sur pied le congrès fondateur de l'Union paneuropéenne, qui réunit 2.000 personnes venant de 24 pays, il ne s'agit pas d'un ballon d'essai mais de la concrétisation d'une réflexion déjà aboutie, contenue notamment dans le livre Paneuropa paru trois ans plus tôt. Dans l'esprit de Coudenhove-Kalergi, l'unité de l'Europe est une nécessité afin de garantir la paix sur le continent après le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Son projet participe d'un vaste mouvement d'ensemble alors favorable à une telle perspective mais qui se distingue par son refus de tout compromis avec le nazisme naissant, à la différence du Cercle culturel de Karl Anton de Rohan, actif au même moment en Autriche.

L'idée du fondateur de la Paneurope est de fédérer l'Europe sur un socle de valeurs portées par le christianisme afin d'assurer l'unité et la paix sur le continent. Pour lui, l'Europe c'est la croix du Christ posée sur le soleil d'Athènes comme le symbolisent les armoiries de la Paneurope, anticipant les propos du pape Léon XIV à Metz.

À l’origine du Conseil de l'Europe

Dépassant la simple posture intellectuelle, Richard Coudenhove-Kalergi cherche à convaincre les hommes politiques de son temps, au premier rang desquels le président du Conseil français Aristide Briand qui, en 1927, devient le président d'honneur du mouvement. En 1929, ce dernier propose devant la Société des Nations, un projet de "lien fédéral" européen qui, alors qu'éclate la crise économique et que s'exacerbent les nationalismes, ne rencontre pas le succès espéré, rendant inéluctable la Deuxième Guerre mondiale dont la Paneurope voulait justement épargner le continent.

"La situation est grave mais rien n'est perdu."

Il faut attendre la fin du conflit pour que l'idée d'une unification européenne renaisse. Ce sera l'objet du congrès de La Haye organisé en mai 1948 sous la présidence de Winston Churchill et qui fait une bonne place aux idées de Richard Coudenhove-Kalergi, présent à la conférence. De celle-ci découleront la fondation du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949, suivie, un an plus tard, de l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme, apparaissant alors comme le véritable ciment civilisationnel de l'unité européenne.

Le défi de l’indépendance

À l'issue de la déclaration du 9 mai 1950 du ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman — proclamé vénérable par l’Église catholique et à qui Léon XIV a rendu hommage à Metz —, viendront la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951 puis celle de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957. Mais cette nouvelle Europe qui émerge reste très liée aux États-Unis qui, à l'issue de la guerre, se sont solidement implantés sur le continent après avoir largement contribué à sa reconstruction. Cette orientation, comme l'a expliqué Alain Terrenoire, président d'honneur de l'Union paneuropéenne internationale, qui s'éloigne d'une Europe réellement indépendante, ne convient pas à Richard Coudenhove-Kalergi. Celui-ci se rapproche du général de Gaulle et soutient le rapprochement franco-allemand sanctionné par le Traité de l’Élysée signé en 1963 par le président français et le chancelier allemand Konrad Adenauer.

Retour de la guerre

Cent ans après le congrès de Vienne, comment se situent l'Europe et la vision paneuropéenne ? Alors que l'Europe a été bâtie pour la paix, le continent est à nouveau confronté à une guerre sur son sol depuis le déclenchement, en 2022, du conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie. L'Europe doit faire face à une menace de son voisin russe pourtant membre, jusqu'au déclenchement du conflit, du Conseil de l'Europe, à laquelle il faut ajouter un repli des États-Unis et une concurrence économique asymétrique de la Chine.

"La situation est grave mais rien n'est perdu" a conclu dans son propos Pap Ndiaye, ambassadeur de France auprès du Conseil de l'Europe. Pavo Barisic, président de l'Union paneuropéenne internationale, parle même de chance. En raison même de la difficulté des temps, l'Europe n'a pas d'autre choix que de se renforcer afin de devenir une Europe-puissance telle que l'avait imaginé et désiré Coudenhove-Kalergi.

Les valeurs fondatrices

L'Europe actuelle dispose déjà de nombreux atouts, avec sa population de 415 millions d'habitants, sa monnaie unique et son marché intégré devenu le premier du monde. Mais il lui reste des faiblesses à surmonter, notamment sa dépendance dans les matières énergétiques, militaire et numérique, si importantes aujourd'hui. Une urgente politique de réindustrialisation est également indispensable ainsi que la mise en place de moyens de financement appropriés, à commencer par un fonds souverain européen. Son mode de gouvernance doit également évoluer, le manque d'unanimité de la part des États sur le sujet, amenant sans doute à privilégier des coopérations renforcées à l'image de l'espace Schengen.