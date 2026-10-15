Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Baskets au pied, Paul, 24 ans, s'apprêtait à partir pour son entraînement d’ultra-marathon lorsqu’il a appris l’hospitalisation du pape Léon XIV, atteint d’un cancer des poumons. Comme de nombreux jeunes, profondément touchés par cet "homme au regard doux", lors de sa venue en France, Paul n’est pas resté insensible à cette nouvelle. D’autant plus que cette annonce le touche particulièrement : il y a environ deux ans, lui-même a été touché par un cancer des ganglions. Sans plus attendre, Paul prend sa gourde et part courir avec un objectif précis : confier Léon XIV tout au long de sa course. "J’ai décidé de prier pour lui durant ma course", explique-t-il à Aleteia.

C’est ainsi que le jeune homme a décidé d'accompagner le Pape dans cette épreuve. "Quand c’est dur, que j’ai mal aux jambes, je prie encore plus fort pour le Pape." Conscient de la souffrance que représente la maladie, il ajoute : "S’il est amené à suivre un traitement sous chimiothérapie, ce que je n’espère pas, ce sera mille fois plus dur que ce que je vis en courant".

L’effort devient alors une manière de se rapprocher du Pape : "Il peut compter sur notre prière, comme nous pouvons compter sur la sienne", résume Paul.

Un défi pour unir les chrétiens

Mais Paul ne s’arrête pas là. Son marathon achevé, il lance mercredi 14 octobre, un appel aux chrétiens : celui de courir pour Léon XIV. Car il en est convaincu, le sport peut être une véritable force dans les épreuves. Mais au-delà des bienfaits physiques et mentaux, le sport permet de se rapprocher de ceux qui souffrent. "À travers l’effort du sport, on vit nous mêmes une épreuve qui nous permet d’une certaine manière de nous rapprocher de celle de l’autre. Ceci apporte une certaine forme de compréhension à l’épreuve de l’autre et donc indéniablement il nous rapproche", explique-t-il.

À l’image de Léon XIV, "très fort pour unir les gens", Paul souhaite lui rendre la pareille : "Unissons nous tous ensemble pour prier pour lui ! Je pense qu’aujourd’hui on a besoin d’avoir des choses qui nous unissent."

Familier du pèlerinage de Chartres, Paul a pris conscience de la force que peut prendre l’effort physique associé à la prière : "Faire un effort durant sa prière rend l’acte concret et donne du sens : un peu à l’image d’un pèlerinage".

Une initiative dans la continuité de son engagement

L’idée de ce défi ne sort pas de nulle part. L’été dernier, Paul avait déjà organisé une course caritative au profit de la Ligue contre le cancer : "Un 100 km d’une traite en Vendée que j’ai intitulée la Diag Vendéenne". Depuis cette course, Paul est très présent sur les réseaux sociaux. Mettre en avant cet appel sur Instagram était donc une évidence pour lui.